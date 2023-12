CDC avertizează în legătură cu bolile grave provocate de variola maimuței, în timp ce Ohio raportează decesul unui pacient cu variola maimuței

Alerta vine în contextul în care Ohio a raportat că o persoană cu variolă a murit - al treilea deces cunoscut al unui pacient cu variolă în Statele Unite.

Ohio a enumerat decesul într-o actualizare a tabloului de bord online al epidemiei de monkeypox, joi. Departamentul de Sănătate din Ohio a declarat vineri că un bărbat adult cu variola maimuței a murit, iar individul avea "alte probleme de sănătate". CDC a declarat pentru CNN că este la curent cu acest deces.

Primul deces din SUA din cauza variolei maimuței a fost confirmat luna aceasta în comitatul Los Angeles. Departamentul de sănătate publică al comitatului și CDC au declarat că persoana avea un sistem imunitar foarte slăbit și fusese spitalizată. Nu vor fi făcute publice alte informații, a precizat departamentul.

O persoană din comitatul Harris, Texas, care a avut variola maimuței a murit în august, dar rolul virusului în acest deces nu a fost confirmat.

Decesele cauzate de variola maimuței sunt extrem de rare, iar bebelușii, femeile însărcinate și persoanele cu un sistem imunitar slăbit sunt mai expuse riscului. Dintre cele peste 67.000 de cazuri raportate la nivel global în cadrul actualei epidemii, s-au înregistrat 27 de decese, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății.

Peste 25.000 de cazuri de variolă a maimuțelor au fost raportate în Statele Unite, dar tendințele recente ale cazurilor sugerează că epidemia încetinește în SUA.

Scăderea numărului de cazuri ar putea fi o reflectare a creșterii numărului de persoane vaccinate împotriva virusului. Săptămâna aceasta, CDC a anunțat că extinde eligibilitatea pentru vaccinul Jynneos împotriva variolei maimuțelor la persoanele cu risc mai ridicat care nu au fost expuse la virus.

Potrivit datelor publicate miercuri de CDC, bărbații care prezintă un risc ridicat de monkeypox pentru că au relații sexuale cu alți bărbați sau pentru că trăiesc cu HIV au fost de 14 ori mai susceptibili de a fi infectați dacă nu au fost vaccinați, în comparație cu cei care aveau cel puțin două săptămâni de la prima doză de vaccin.

CDC avertizează în legătură cu "manifestările severe" ale variolei maimuței

CDC a declarat joi că unele persoane din SUA care au fost infectate cu variola maimuței în timpul epidemiei în curs au avut "manifestări severe" ale bolii, spitalizări prelungite sau probleme de sănătate "substanțiale".

Alerta de sănătate a agenției notează că variola maimuței severă poate apărea la oricine, iar majoritatea persoanelor diagnosticate în timpul acestui focar au avut o boală ușoară sau moderată. Cele mai multe persoane a căror boală a fost severă au avut HIV cu "imunosupresie substanțială", se precizează în raport.

Unele dintre bolile severe au inclus:

leziuni coalescente sau necrotice care necesită îngrijiri chirurgicale extinse sau amputarea unui membru

Leziuni în zone sensibile, cum ar fi gura, uretra, rectul sau vaginul, care provoacă dureri severe și afectează activitățile zilnice

Leziuni intestinale cu umflături semnificative, care duc la obstrucție

Leziuni care provoacă cicatrici cu efecte "semnificative" în zone precum organele genitale, intestinele sau fața

Implicarea mai multor sisteme de organe și afecțiuni asociate, cum ar fi encefalita, miocardita, conjunctivita și ulcerațiile corneene

Avizul îndeamnă furnizorii de servicii medicale să fie conștienți de factorii de risc pentru variola severă și spune că orice persoană cu variolă suspectată sau confirmată ar trebui să fie testată pentru HIV. Furnizorii ar trebui să verifice, de asemenea, dacă sistemul imunitar al persoanei poate fi slăbit de o altă afecțiune sau de un medicament.

Tratamentul pentru variola maimuței la persoanele care au sistemul imunitar slăbit ar trebui să implice oprirea oricăror medicamente care ar putea afecta sistemul imunitar, asigurarea unei terapii antiretrovirale pentru cei cu HIV și, eventual, utilizarea unor medicamente precum tecovirimat, cunoscut sub numele de Tpoxx.

CDC spune că persoanele care au fost expuse la variola maimuței prin contact sexual ar trebui să fie testate pentru HIV și alte boli cu transmitere sexuală.

Brenda Goodman de la CNN a contribuit la acest reportaj.

Sursa: edition.cnn.com