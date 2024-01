Casper Ruud: Cap de serie nr. 2 a fost eliminat de americanul Jenson Brooksby de la Australian Open.

Ruud, care a ajuns în 2022 în finalele de la Roland Garros și US Open, a salvat trei mingi de meci și a revenit de la 2-5 în setul al treilea pentru a duce meciul în setul al patrulea, dar Brooksy, în vârstă de 22 de ani, nu a fost de negat.

Victoria americanului înseamnă că primii doi capi de serie de pe tabloul masculin au fost eliminați, după ce Rafael Nadal a pierdut miercuri în fața lui Mackenzie McDonald .

Plecarea primilor doi capi de serie înainte de turul al treilea este primul eveniment de Grand Slam la simplu masculin care s-a întâmplat de la Australian Open 2002, când Lleyton Hewitt, cap de serie nr. 1, și Gustavo Kuerten, cap de serie nr. 2, au pierdut în primul tur, potrivit Federației Internaționale de Tenis.

"Casper este un războinic, știam că va fi o mare bătălie", a declarat Brooksby reporterilor după aceea. "Eram destul de încrezător în nivelul meu și am vrut doar să mă distrez concurând acolo și să văd ce se poate întâmpla.

"Am fost foarte mândru de determinarea mea mentală acolo, după ce bătălia din setul al treilea nu a fost pe placul meu, pentru a o întoarce", a adăugat Brooksby. "Am crezut că am jucat foarte puternic și am vrut doar ca în fiecare meci [să] nu-mi pierd concentrarea acolo."

Brooksby a părut încrezătoare încă din primul meci, deoarece numărul 39 mondial a reușit să o rupă pe Ruud la jumătatea primului set, după un raliu lung de 30 de lovituri care i-a permis americancei să preia un avantaj timpuriu.

Americanul cu lovituri mari l-a ținut pe Ruud pe picior greșit, deși a câștigat al doilea set cu o porție de noroc, când reverul său a lovit fileul și s-a scurs peste.

Ruud a luptat pentru a câștiga setul al treilea, deși frustrarea sa a continuat și la un moment dat a putut fi auzit strigând "De ce?" la el însuși.

Ruud a pierdut setul al patrulea când un retur a aterizat lung, oferindu-i lui Brooksby doar a doua sa victorie în fața unui cap de serie numărul cinci, după ce l-a învins în trecut pe Stefanos Tsitsipas.

Californianul în vârstă de 22 de ani a fost dominant pe schimburile mai lungi împotriva lui Ruud, câștigând 50 din cele 68 de puncte care s-au întins pe nouă lovituri. De asemenea, el a reușit să salveze opt din cele 12 mingi de break cu care s-a confruntat împotriva norvegianului.

După aceea, Ruud a fost plin de laude la adresa lui Brooksby, spunând în același timp că meciul a fost "frustrant și enervant în același timp".

"Este un meci dificil pentru mine și știu că va fi așa mulți ani, probabil. Voi încerca să învăț din el. Cred că a jucat foarte bine astăzi", a declarat Ruud reporterilor.

"Vreau să spun că nu am făcut deloc multe greșeli. Nu am simțit că am jucat deosebit de prost sau că nu am jucat la nivelul la care îmi doream să joc, dar el a sfârșit prin a câștiga multe dintre schimburile mai lungi și a avut un fel de răspuns la toate întrebările pe care i le-am pus", a adăugat Ruud.

Brooksby va juca în turul următor cu compatriotul său american Tommy Paul.

"Va fi cu siguranță o altă bătălie", a spus Brooksby. "Mulți dintre americani se descurcă foarte bine în acest moment și toți ne forțăm unii pe alții. Aștept cu nerăbdare următoarea etapă".

Sursa: edition.cnn.com