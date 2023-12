Carli Lloyd: Marea vedetă a echipei naționale feminine a Statelor Unite se va retrage din fotbal

De-a lungul unei cariere internaționale ilustre, care a început în 2005, Lloyd a strâns 312 selecții - al doilea record all-time din istoria SUA și a lumii, după Kristine Lilly (354) - și a marcat 128 de goluri.

Într-un comunicat publicat de US Soccer, s-a anunțat că Lloyd, în vârstă de 39 de ani, își va încheia cariera internațională cu patru meciuri amicale pentru USWNT - două în septembrie și două în octombrie - care vor fi ultimele meciuri ale jucătoarei de 39 de ani pentru echipa națională.

De asemenea, ea va încheia restul sezonului din Liga Națională de Fotbal Feminin cu NJ/NY Gotham FC înainte de a-și agăța ghetele în cui.

"Când am început cu echipa națională în 2005, cele două obiective principale ale mele au fost să fiu cea mai completă jucătoare de fotbal posibilă și să ajut echipa să câștige campionate". a declarat Lloyd într-o declarație de luni.

"În fiecare zi în care am intrat pe teren, am jucat ca și cum ar fi fost ultimul meu meci. Nu am vrut niciodată să iau nimic de la sine înțeles, mai ales știind cât de greu este să ajungi în vârf, dar și mai greu este să rămâi în vârf atât de mult timp."

Lloyd este una dintre cele doar patru jucătoare de fotbal internaționale care au jucat de 300 sau mai multe ori pentru țara sa.

Prin cele 312 selecții ale sale sub comanda a cinci antrenori diferiți, USWNT are un record general de 257-17-38, un procent de victorie de 88%.

Lloyd a jucat pentru SUA de-a lungul a trei decenii diferite, la patru Cupe Mondiale și la patru Jocuri Olimpice.

Ea a jucat în 25 de meciuri la Cupa Mondială și în 22 de meciuri olimpice, depășind-o pe Lilly pentru cele mai multe meciuri jucate de o jucătoare USWNT în competiții de campionat mondial.

Lloyd a câștigat de două ori Cupa Mondială feminină a FIFA, precum și două medalii de aur la Jocurile Olimpice, cea mai recentă fiind medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, după ce USWNT a învins Australia.

Unul dintre momentele ei de glorie a avut loc în finala Cupei Mondiale din 2015, când a marcat un hat-trick în prima repriză, în drumul spre victoria cu 5-2 a USWNT în fața Japoniei. Ea avea să câștige apoi Balonul de Aur ca cea mai bună jucătoare a turneului.

Călătoria mea a fost grea

Lloyd a jucat meciuri internaționale cu peste 100 de coechipiere diferite, numindu-le "practic o familie de-a lungul anilor".

"Numărul de zile pe care le petrecem împreună pe drumuri este mai mare decât timpul pe care îl petrecem cu propriile familii și cu cei apropiați", a spus ea.

"Am reușit să împărtășim momente incredibile împreună pe teren și în afara lui, dar am împărtășit și momente care ne-au frânt inima. Sunt recunoscătoare atât pentru cele mai bune, cât și pentru cele mai rele, pentru că asta ne-a ajutat să creștem ca oameni, jucătoare și ca echipă.

"Voi fi mereu recunoscător pentru prieteniile pe care le-am format de-a lungul timpului și pentru faptul că am putut să joc și să concurez cu cei mai buni jucători din lume."

Lloyd a avut acel talent neobișnuit de a fi capabilă să își ridice nivelul de joc atunci când a contat cu adevărat, marcând în toate cele trei meciuri pentru medalii la Jocurile Olimpice la care a participat.

Ea a marcat golurile care au adus victoria în meciurile pentru medalia de aur la Jocurile Olimpice din 2008 și 2012, în timp ce a marcat de două ori împotriva Australiei în ultimul său meci olimpic, la începutul acestei luni.

Cele 128 de goluri din cariera sa sunt pe locul patru în istoria SUA și la egalitate pe locul cinci în istoria mondială.

"Prin toate golurile, trofeele, medaliile și campionatele câștigate, ceea ce mă mândresc cel mai mult este faptul că am reușit să rămân fără reproșuri în ceea ce mă privește", a declarat Lloyd.

"Călătoria mea a fost grea, dar pot spune cu sinceritate că am rămas fidelă mie însămi, coechipierilor mei, antrenorilor mei, presei și fanilor de-a lungul întregii mele cariere și asta este ceea ce mă face cea mai mândră.

"Toată lumea vede momentele de glorie, dar eu am prețuit munca din spatele scenei și adversitățile pe care a trebuit să le depășesc pentru a ajunge la acele momente de glorie".

Lloyd a fost desemnată de două ori jucătoarea anului în US Soccer și a fost de două ori jucătoarea anului la FIFA.

Actualul antrenor principal al USWNT, Vlatko Andonovski, a numit-o pe Lloyd o "adevărată legendă".

"Cariera ei a fost unică, iar succesul ei pe teren este ceva la care toate jucătoarele actuale și viitoare ale echipei naționale ar trebui să aspire. Felul în care și-a abordat antrenamentul de zi cu zi și cariera de profesionistă este cu adevărat impresionant și am fost onorat să o antrenez."

Sursa: edition.cnn.com