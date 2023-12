Căpitanul câștigător al Cupei Ryder a SUA, Steve Stricker, se simte "norocos" că este în viață după o boală gravă

Vorbind pentru Wisconsin.Golf, bărbatul în vârstă de 54 de ani a explicat că inflamația din jurul inimii sale a dus la două internări în spital în luna noiembrie a anului trecut.

Stricker a spus că "afecțiunea misterioasă" - care a inclus un ritm cardiac neregulat, creșterea în creștere a numărului de celule albe din sânge și scăderea numărului de celule hepatice - l-a făcut să piardă 25 de kilograme, ajungând la "greutatea de boboc în liceu".

El a fost internat inițial în spital în noiembrie. După 11 zile petrecute la UW Health University Hospital, Stricker a fost externat în ziua dinaintea Zilei Recunoștinței, pentru ca apoi să fie internat din nou trei zile mai târziu.

"Numerele ficatului meu au început să se înrăutățească. Numărul meu de celule albe din sânge era foarte ridicat. Mă luptam cu ceva, dar nu au putut afla ce era. Ficatul meu era în declin. Am făcut icter. Eram galben și făceam pipi de culoarea Pepsi", a spus Stricker.

"De câteva ori am simțit că: "Ce se întâmplă? Totul merge în direcția greșită'. Nu a fost amuzant. Nu știi ce se întâmplă. Nu știi unde duce acest drum.

"Niciodată nu m-am gândit la acel 'nu mai ies de acolo'. Dar nu am mâncat timp de două săptămâni. Nu am avut energie sau poftă de mâncare. Mi-a fost greu doar să mă ridic și să merg, din cauza inimii. Făceam câțiva pași până la baia din camera mea și rămâneam fără suflare. Am fost destul de bolnavă, din câte mi-au spus ei".

El a adăugat: "Arăt ca un om de 85 de ani, tipule. Pielea îmi atârnă".

Stricker a fost între timp externat din spital, dar spune că nu poate în continuare să mănânce alimente solide.

"Sunt norocos", a spus Stricker. "Simt că lucrurile merg în direcția bună. Trebuie doar să îi acord timp".

El a adăugat: "Inima mea este în ritm acum... a sărit și a ieșit din ritm de la Ziua Recunoștinței până în Ajunul Crăciunului. Așa că bat în lemn - și iau mai puține medicamente. Numărul de inflamație pe care îl pot afla cu ajutorul analizelor de sânge spune că inflamația mea scade.

"Și trebuie să fie așa pentru că mă simt mai bine. Mă plimb un pic. Încep să fiu un pic mai activă și îmi construiesc o toleranță un pic mai bună. Așa că lucrurile sunt cu siguranță mai bune".

