Cântărețul trupei Poison, Bret Michaels, împărtășește informații despre spitalizarea sa

Michaels se afla în turneu cu trupa de glam metal în Tennessee în această săptămână, când a fost spitalizat cu puțin timp înainte de un concert joi.

"Fanilor incredibili din Nashville, vă mulțumesc pentru toate urările de bine!!! Am fost cu adevărat entuziasmat să urc pe scena din Music City și să cânt, dar din cauza unei complicații medicale neprevăzute și a spitalizării ulterioare, nu a fost posibil", a scris Michaels pe Instagram joi târziu.

Cântărețul, în vârstă de 59 de ani, nu a precizat pentru ce este tratat în prezent, dar s-a mai confruntat în trecut cu lupte pentru sănătate. Michaels suferă de diabet de tip 1 încă de când era copil și a suferit o hemoragie cerebrală în 2010.

Pe site-ul său de internet vineri, Michaels a împărtășit o altă actualizare.

"Nu există suficiente cuvinte de mulțumire și recunoștință pentru urările de bine din partea familiei, prietenilor și fanilor", a scris el. "Nu pot mulțumi îndeajuns de mult personalului medical incredibil & hotărât din Nashville care m-a ajutat, după cum puteți vedea cu mai multe site-uri IV pentru a face teste și a administra lichide. Sunt hotărât să încerc să fac rock în Jacksonville & să mă întorc pentru un spectacol în Nashville într-o zi curând."

Printre hiturile lui Poison din anii 1980 și '90 se numără "Talk Dirty to Me" și "Every Rose Has Its Thorn".

Trupa are programat un concert sâmbătă în Jacksonville, Florida, și unul duminică în Mississippi.

Sursa: edition.cnn.com