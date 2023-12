Campionul în exercițiu Max Verstappen vrea doar să "câștige mai mult" în acest sezon

Deși Hamilton și-a construit un avans considerabil, o mașină de siguranță de ultimă oră a repornit efectiv cursa, iar Verstappen a reușit să-l depășească pe britanic cu pneuri mai noi și mai rapide, asigurându-și primul său titlu de campion al piloților.

În ciuda atingerii obiectivului de o viață și a faptului că a cheltuit cantități uriașe de energie emoțională, natura competitivă caracteristică a lui Verstappen pare să nu se fi diminuat și rămâne concentrat pur și simplu pe câștigarea curselor.

"Nu are nimic de-a face cu încrederea sau cu faptul că, pentru că sunt campion mondial acum, simt în sfârșit că locul meu este aici sau orice altceva", a declarat Verstappen pentru Amanda Davies de la CNN Sport înainte de Marele Premiu de la Miami. "Pentru mine, asta nu contează. Pur și simplu m-am întors și vreau să încerc să câștig mai mult.

"Am spus deja că dacă voi câștiga un campionat, obiectivul meu în F1 este atins", spune el. "Și orice altceva care vine după este doar un bonus și mă voi bucura de asta.

"Dar nu este ca și cum aș fi câștigat un campionat acum, așa că hai să petrecem aici, hai să petrecem acolo și să nu fim motivați și alte lucruri. Cred că motivația mea este și mai mare acum să mă întorc și să încerc să ating acel sentiment sau să încerc să simt același lucru din nou."

Un nou început

Apărarea titlului de către Verstappen are loc într-un sezon de F1 care se dovedește deja remarcabil de diferit față de edițiile recente.

Pentru prima dată în opt ani, Mercedes nu mai este deținătoarea campionatului piloților - poziție pe care o ocupă acum Verstappen și echipa sa, Red Bull -, iar noile reglementări implementate la începutul acestui sezon au obligat echipele să își reproiecteze complet mașinile, punând capăt dominației Mercedes.

"Cred că, în calitate de pilot, în fiecare an înveți și încerci să te îmbunătățești. Vreau să spun, este ceva natural. Și mai ales când sunt mașini noi, trebuie să te adaptezi oricum. Așa că, într-un fel, poate că a fost bine că am câștigat titlul cu acea mașină și apoi am avut regulamente complet noi pentru noua mașină."

Astfel de schimbări radicale l-au ajutat pe Verstappen să se reorienteze în acest sezon, după ultimul Mare Premiu dramatic de la Abu Dhabi.

"Bineînțeles, după Abu Dhabi, au ieșit la iveală toate emoțiile din întregul an", spune el. "Dar, în același timp, trebuia să construim în continuare o mașină rapidă pentru acest an. Așa că a trebuit să te bucuri de moment, dar foarte repede, de asemenea, să schimbi din nou concentrarea asupra, ei bine, trebuie să fim din nou acolo anul viitor și, din fericire, am făcut asta bine.

"Avem încă o mașină foarte competitivă în mâinile noastre, așa că cred că, în mod natural, asta ajută și la motivație. Când ai o mașină bună, ești foarte motivat."

În timp ce mașina Red Bull și-a dovedit viteza, ea trebuie încă să își dovedească fiabilitatea. Din cele patru Mari Premii disputate în acest sezon, Verstappen a câștigat două și nu a reușit să le termine pe celelalte din cauza unei pene de curent în Bahrain și a unei suspiciuni de scurgere de combustibil în Australia.

"A fost un pic nefericit pentru că, în testele de iarnă, nu am avut nimic", spune Verstappen.

"A fost atât de simplu, așa că am fost foarte încrezători că nu se va întâmpla nimic. Dar apoi, bineînțeles, se vede [în] F1 - este un sport mecanic - orice se poate întâmpla, iar noi am avut câteva probleme surprinzătoare, dar cred că am reușit să le rezolvăm.

"Este un sport atât de dificil, de asemenea, cu partea de motor, și este greu. Este foarte greu să fii cu zero probleme de fiabilitate, dar am mai arătat înainte că suntem foarte buni la asta și trebuie doar să rămânem în frunte de acum încolo."

"Îmi place să mă lupt cu el pe pistă

După un început tumultuos de sezon, Verstappen se află în prezent pe locul doi în clasamentul piloților, la 27 de puncte în spatele lui Charles Leclerc, a cărui mașină Ferrari pare a fi cea mai bună din pluton.

"Îl cunosc pe Charles cu adevărat de foarte mult timp și îmi place să mă lupt cu el pe pistă, să fac o cursă bună și să mă distrez acolo", spune el.

Leclerc și Verstappen au concurat pentru prima dată unul împotriva celuilalt în adolescență, în curse de karting pentru juniori, ceea ce face ca rivalitatea să fie diferită de cea mai acerbă dintre Verstappen și Hamilton, care a conturat lupta pentru campionat de anul trecut.

Deși Leclerc și-a deschis un avans la începutul sezonului, mai sunt încă 20 de curse - cu un maxim de 26 de puncte disponibile pe fiecare circuit - pentru ca Verstappen să recupereze diferența.

"Cred că facem progrese bune cu mașina, așa că este foarte aproape, iar acum totul se rezumă la cine va aduce actualizările mai repede, cine va aduce actualizările mai mari corect", spune Verstappen. "Mai ales cu aceste mașini noi, sunt atât de multe de învățat încă. În fiecare cursă, cred că echipele aduc diferite tipuri de lucruri."

Verstappen și Leclerc își vor relua rivalitatea în acest weekend, când Formula 1 se va deplasa pentru prima dată la Miami. Pista construită special pentru acest scop se învârte în jurul stadionului Hard Rock Stadium al echipei Miami Dolphins și conține mai multe secțiuni tehnice, precum și trei zone DRS pe liniile drepte.

Va fi prima dată când piloții vor concura pe circuit, deși au parcurs deja tururi într-un simulator.

"Dacă ai un echilibru foarte bun în mașină, asta te va ajuta foarte mult să înveți circuitul, dar, desigur, dacă nu este cazul, te lupți cu două lucruri", spune Verstappen. "Te lupți să înveți circuitul și te lupți cu mașina în același timp.

"Acest lucru poate să difere; uneori, simți că în câteva tururi te simți foarte confortabil, dar uneori, este ca și cum într-o sesiune încă mai găsești lucruri, cum ar fi că am fost puțin mai jos aici sau că am forțat prea tare acolo.

"Sunt încântat să fiu aici. Va fi cu adevărat special să pilotez pe acest circuit și va fi unul dificil cu umiditatea și căldura. Nu va fi o cursă ușoară pentru noi."

Sursa: edition.cnn.com