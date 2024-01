Poveste evidențiată

Campionatul PGA: Înapoi la Baltusrol - terenul de vânătoare fericit al lui Nicklaus

Day, nr. 1, își va apăra titlul PGA

Baltusrol găzduiește turneul pentru a doua oară

Mickelson a câștigat aici titlul PGA în 2005

Locul unde Nicklaus a obținut două dintre cele mai faimoase victorii.

De fapt, acum va intra în conflict cu Openul Britanic Feminin de la Woburn din această săptămână - ceea ce nu va ajuta încercările niciunuia dintre cele două evenimente de a obține mai multă expunere.

Intervalul obișnuit al PGA de la mijlocul lunii august a fost ocupat de primul eveniment olimpic din ultimii 112 ani, dar există încă multe în joc pentru jucătorii care vor pleca joi de la Baltusrol Golf Club.

Pe lângă șansa de a deveni cel de-al 216-lea jucător care câștigă un turneu major de la primul turneu din 1860, campionul de duminică va lua acasă 1,8 milioane de dolari și 600 de puncte FedEx Cup - ceea ce ar putea fi suficient pentru a-și asigura un loc în playoff-ul profitabil de la sfârșitul sezonului din PGA Tour.

Cine va fi prezent?

Cam toată lumea - cu excepția lui Tiger Woods.

Deși mulți dintre cei mai buni jucători de golf masculin din lume s-au retras de la Jocurile Olimpice de la Rio, cei mai mulți dintre ei invocând îngrijorări legate de virusul Zika, va exista o gamă completă de vedete ale jocului care se vor alinia pentru a încerca să câștige ultimul turneu major al sezonului.

După acest turneu, vor mai fi doar trei evenimente din PGA Tour în care se va putea câștiga unul dintre cele 125 de locuri pentru playoff-ul FedEx Cup, și doar două pentru cei care merg în Brazilia - unde nu se vor oferi puncte sau premii în bani.

Woods, de patru ori campion PGA, a ratat toate cele patru turnee majore din acest an din cauza problemelor sale de lungă durată la spate.

Campionul în exercițiu

Jason Day a câștigat anul trecut primul său titlu major la Whistling Straits, refuzându-i lui Jordan Spieth cel de-al treilea succes din 2015 în cele patru turnee de elită ale golfului.

Australianul i-a recucerit americanului locul 1 în clasament în acest an, câștigând trei turnee - inclusiv prestigiosul Players Championship - și terminând în top 10 la Masters și U.S. Open, înainte de un rezultat relativ slab, de egalitate pe locul 22 la Royal Troon, luna aceasta.

Day va spera să pună capăt seriei de trei primii trei câștigători de turnee majore care a urmat succesului său de acum 11 luni.

"Niciodată nu privesc acest lucru ca pe o apărare", a declarat el după runda de antrenament de luni. "Încerc să o câștig din nou. Aceasta este mentalitatea".

Principalii contracandidați

Dustin Johnson - Americanul este clasat pe locul 2, dar se poate spune că este într-o formă mai bună decât Day, terminând la egalitate pe locul 2 la Openul Canadei de weekendul trecut pentru a fi pe primul loc în clasamentul FedEx Cup al PGA Tour.

După ce a terminat la egalitate pe locul patru la Masters, jucătorul de 32 de ani a câștigat primul său turneu major la US Open, a triumfat la WGC-Bridgestone Invitational și a fost egal pe locul nouă la British Open.

Henrik Stenson - Suedezul a câștigat primul său titlu major la Troon, cu un scor de -20, care a egalat recordul PGA al lui Day din 2015 și a fost cel mai mic total general la un turneu major, și are o experiență profundă pentru a însemna că nu ar trebui să fie o situație singulară.

Aflat acum pe locul cinci, jucătorul în vârstă de 40 de ani a fost anterior pe locul doi. El a intrat în istorie în 2013, când a devenit primul jucător de golf care a ajuns în fruntea clasamentului de bani atât în circuitul american, cât și în cel european în același sezon, și a câștigat ambele finale de pavilion pentru o "dublă dublă".

Phil Mickelson - Veteranul american a triumfat singura dată când PGA s-a mai jucat la Baltusrol, în 2005 - al doilea dintre cele cinci titluri majore ale sale - iar "Lefty" va încerca să își revină după ce s-a luptat în ultima zi cu Stenson la Troon.

Locul al doilea al lui "Lefty", în vârstă de 46 de ani, a fost cel mai bun rezultat al său în acest sezon, după ce a ratat calificarea la Masters, Players Championship și U.S. Open, dar are și alte cinci clasări în top cinci.

Rory McIlroy - Fostul nr. 1 a părut rareori în competiție în acest an, dar a fost în top 10 la British Open și la Masters, plus două dintre probele Campionatului Mondial de Golf.

Nu ai exclude șansele nord-irlandezului de a ridica trofeul Wanamaker pentru a treia oară duminică.

Jordan Spieth - Tânărul american nu a reușit, poate de înțeles, să mențină forma stratosferică de anul trecut - dar cu toate acestea a câștigat două titluri în PGA Tour și a terminat la egalitate pe locul doi la Augusta.

Împlinind 23 de ani miercuri, el va dori să le demonstreze unora dintre criticii săi că se înșeală și să-și ofere cadoul perfect de ziua sa.

Un outsider de urmărit

Andrew "Beef" Johnston a fost favoritul mulțimii la Troon, unde a terminat pe locul opt la a doua sa participare la un turneu major, ajungând pe locul 88 în clasament.

Britanicul cu barbă mare - poreclit așa din cauza unei coafuri deosebit de stufoase din copilărie - a semnat de atunci un contract de sponsorizare cu un restaurant fast-food din SUA.

Marele jucător John Daly se află, de asemenea, pe teren, datorită succesului său din 1991 la Crooked Stick, dar popularul american nu a mai ajuns la jumătatea traseului la un turneu major de când a terminat pe locul 18 la PGA 2012.

Ce se spune

"Sunt foarte încrezător în joc în acest moment. Simt că totul merge foarte bine." Dustin Johnson.

"Dintre toate turneele majore, U.S. PGA este de obicei cel mai corect, deoarece vremea nu joacă de obicei un factor masiv. Configurația terenului de golf nu este ridicol de penalizatoare ca la U.S. Open." Campionul de la Masters, Danny Willett ,care va juca primele două runde alături de Johnson și Stenson.

"Este un teren de golf mare, este unic prin faptul că vezi 16 găuri înainte de a vedea un par cinci dacă pleci de pe prima nouă ... Îl consider unul dintre cele mai bune terenuri de golf americane." Jordan Spieth despre terenul de la Baltusrol, cu o lungime de 7.428 de yarzi, par-70 la Lower.

"Driverul va fi o crosă cheie în această săptămână, trebuie să conduci mingea drept - dar nu trebuie să fie lungă. Ceea ce este grozav la Baltusrol este că partea din față a greenurilor este întotdeauna deschisă." Phil Mickelson speră să aducă la Springfield forma sa excelentă de pe terenurile scoțiene.

"Cui nu-i plac bomboanele, fudulii și înghețata? Eu cheltuiesc cei mai mulți bani acolo." Bubba Watson, de două ori campion la Masters, despre noul său magazin de dulciuri, Bubba's Sweet Spot.

Trecutul sumbru al localului

Baltusrol, fondat în 1895, are două trasee de 18 găuri. Lower Course, creat în 1922 în urma unei reamenajări majore, este cel mai des folosit pentru turneele majore - Jack Nicklaus a câștigat U.S. Open acolo în 1967 și 1980.

Legendarul "Urs de Aur" al golfului l-a numit unul dintre locurile sale preferate. Are o placă pe fairway-ul 18 care comemorează celebra sa lovitură cu 1 feră la gaura finală, în urmă cu 49 de ani, plus un monument dedicat realizărilor celui care a câștigat 18 turnee majore.

Situat în Springfield, New Jersey, Baltusrol este unul dintre cele doar patru terenuri de golf din SUA care au fost înregistrate ca monument istoric național, alături de Merion's East Course, Oakmont și Pinehurst nr. 2. Cerbii cutreieră terenul, astfel încât sunt necesare sacrificări regulate autorizate.

Este numit după fermierul olandez Baltus Roll, care a fost ucis cu brutalitate pe terenul pe care clubul îl ocupă acum în 1831. A fost transformat în club de golf de către newyorkezul Louis Keller, un non-jucător de golf cunoscut mai ales pentru publicarea Registrului social al familiilor de elită.

Terenul de campionat a fost reproiectat ca două trasee de 18 găuri - Upper și Lower - dar Keller a murit chiar înainte de redeschiderea din 1922. Ambele au găzduit turnee majore.

