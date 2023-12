Campionatul Open anulat pe fondul coronavirusului, US Open amânat

Openul, unul dintre cele patru turnee majore de golf, urma să aibă loc la Royal St George's, în Marea Britanie, în perioada 16-19 iulie.

Cu toate acestea, într-un anunț care urmează după anularea Wimbledon-ului de săptămâna trecută, organizatorii au decis că nu mai este fezabil să se desfășoare evenimentul.

"Prioritatea noastră absolută este de a proteja sănătatea și siguranța fanilor, jucătorilor, oficialilor, voluntarilor și personalului implicat în The Open", a declarat Martin Slumbers, directorul executiv al R&A (Royal and Ancient), care organizează turneul.

"Ținem foarte mult la acest campionat istoric și am luat această decizie cu inima strânsă. Apreciem că acest lucru va fi dezamăgitor pentru foarte mulți oameni din întreaga lume, dar trebuie să acționăm în mod responsabil în timpul acestei pandemii și este ceea ce trebuie făcut.

"Pot să asigur pe toată lumea că am explorat toate opțiunile pentru a juca The Open în acest an, dar nu va fi posibil."

Marea Britanie se află în prezent în stare de izolare, deoarece numărul cazurilor confirmate de coronavirus continuă să crească în întreaga țară.

Este pentru prima dată de la cel de-al Doilea Război Mondial când The Open a fost anulat, iar cea de-a 149-a ediție a turneului va avea loc la Royal St George's în luna iulie a anului viitor.

Biletele achiziționate și biletele de ospitalitate cumpărate înainte de eveniment vor fi transferate pentru anul viitor, în timp ce organizatorii oferă, de asemenea, rambursări integrale.

US Open se mută în septembrie

Între timp, tot luni a fost anunțat și faptul că US Open, programat inițial pentru perioada 18-21 iunie, va avea loc în perioada 17-20 septembrie la Winged Foot Golf Club din New York.

"Sperăm că amânarea campionatului ne va oferi posibilitatea de a atenua problemele de sănătate și siguranță, oferindu-ne în același timp cea mai bună oportunitate de a desfășura US Open în acest an", a declarat Mike Davis, directorul executiv al Asociației de Golf a Statelor Unite.

"Suntem incredibil de recunoscători membrilor și personalului de la Winged Foot pentru flexibilitatea și sprijinul lor. Suntem, de asemenea, recunoscători pentru colaborarea minunată dintre turneele profesioniste și alte turnee majore în elaborarea unui program complicat."

Ca și în cazul The Open, biletele deja achiziționate vor fi valabile pentru datele din septembrie, fiind disponibile și rambursări.

Organizatorii au propus, de asemenea, ca The Masters să aibă loc între 12 și 15 noiembrie, după ce a fost amânat luna trecută. O nouă dată pentru PGA Championship, care a fost amânată, nu a fost încă stabilită.

Aleks Klosok de la CNN a contribuit la acest reportaj.

Sursa: edition.cnn.com