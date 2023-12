Cameron Diaz: "Ar trebui să normalizăm dormitoarele separate

Chiar și vedeta de film Cameron Diaz are o opinie în această privință, făcând apel la dormitoare separate în cadrul unui podcast din decembrie 2023 al emisiunii "Lipstick on the Rim", prezentată de Molly Sims și Emese Gormley.

"Ar trebui să normalizăm dormitoarele separate", a spus Diaz, în timp ce discuta despre căsătoria ei de opt ani cu rockerul Benji Madden de la Good Charlotte, pe care l-a numit "minunat".

"Pentru mine, aș spune la propriu: eu am casa mea, tu o ai pe a ta. Noi avem casa familiei la mijloc. Eu mă voi duce și voi dormi în camera mea. Tu te duci să dormi în camera ta. Eu sunt bine", a spus ea. "Și avem dormitorul din mijloc în care ne putem convoca pentru relațiile noastre".

Dormiți divorț

Din ce în ce mai multe cupluri iau în considerare meritele unui "divorț al somnului", sau utilizarea a două dormitoare separate, pentru a-și maximiza calitatea somnului, a declarat Wendy Troxel, specialist în somn, un om de știință comportamental și social senior la RAND Corp. care este autorul cărții "Sharing the Covers: Every Couple's Guide to Better Sleep".

Când vine vorba de sănătatea dumneavoastră, un somn slab nu este un motiv de căscat în nas: Privarea de șapte până la opt ore de somn în fiecare noapte a fost asociată cu un risc mai mare de diabet, accident vascular cerebral, boli cardiovasculare și demență, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA.

Există și o taxă emoțională, a spus Troxel: "Privarea de somn poate afecta aspecte cheie ale funcționării relațiilor, cum ar fi starea de spirit, nivelul de frustrare, toleranța, empatia și capacitatea de a comunica cu partenerul și cu alte persoane importante din viața ta."

Somnul insuficient - și acea stare de spirit proastă care rezultă - face ca oamenii să fie mai puțin capabili să facă față micilor adversități, a declarat pentru CNN, într-un interviu acordat în 2022, Dr. Raj Dasgupta, specialist în somn, profesor asociat de medicină clinică la Școala de Medicină Keck a Universității din California de Sud.

"Pierderea somnului este puternic asociată cu reducerea empatiei și a reglării emoționale", a spus Dasgupta, "ceea ce duce adesea la o comunicare greșită și la represalii în timpul conflictului".

Care este răspunsul? Să-ți dai partenerul de somn la fund, ăăă, un pat separat, este cu siguranță o opțiune.

"Întrebarea pe care o primesc întotdeauna este: "Este rău dacă eu și partenerul meu dormim separat?". Răspunsul este nu, nu neapărat", a spus Troxel. "Poate avea chiar unele avantaje semnificative".

Cercetările efectuate de Troxel și echipa sa au constatat că o persoană bine odihnită este "un comunicator mai bun, mai fericit, mai empatic, mai atractiv și mai amuzant" - toate trăsături care sunt esențiale pentru dezvoltarea și susținerea unor relații puternice, a spus ea.

Dormitul separat poate ajuta cuplurile să fie mai fericite, mai puțin resentimentale și mai capabile să se bucure de timpul petrecut împreună în pat, în special în weekend-uri, când solicitările profesionale sunt mai ușoare, a spus Troxel.

"Le spun cuplurilor să încerce să se gândească la aceasta nu ca la o cerere de divorț de somn, ci ca la crearea unei alianțe de somn", a adăugat ea. "La sfârșitul zilei, nu există nimic mai sănătos, mai fericit și chiar mai sexy decât o noapte bună de somn."

Excludeți problemele subiacente ale somnului

Partenerii de somn sunt adesea cei care semnalează semnele de tulburări de somn și îi încurajează pe cei dragi să viziteze un medic sau un specialist în somn. Nediagnosticate, tulburările de somn ar putea foarte bine să vă dăuneze atât dumneavoastră, cât și partenerului dumneavoastră în viitor.

De aceea, experții spun că este mai bine să consultați un specialist în somn pentru a exclude și trata orice afecțiune de bază înainte de a părăsi patul persoanei iubite - s-ar putea să fiți cheia identificării și tratării unei adevărate probleme de sănătate.

Este vorba de apnee în somn? Dacă sforăitul este principala problemă, este esențial să aflați dacă partenerul dvs. suferă de apnee obstructivă în somn, o tulburare gravă de somn în care oamenii se opresc efectiv din respirație timp de 10 secunde sau mai mult la un moment dat.

Dacă nu este tratată, apneea obstructivă în somn vă expune la un risc ridicat de hipertensiune arterială, boli de inimă, diabet de tip 2, depresie și chiar moarte prematură, potrivit American Academy of Sleep Medicine.

Sindromul picioarelor neliniștite. Dacă picioarele partenerului dumneavoastră se mișcă, se agită sau dau din picioare, este posibil ca acesta să aibă tulburare de mișcare periodică a membrelor sau sindromul picioarelor neliniștite, cunoscut și sub numele de boala Willis-Ekbom. Afecțiunea poate fi tratată cu modificări ale stilului de viață și cu medicamente.

Luați în considerare medicamentele. Multe medicamente obișnuite pot fi cauza insomniei sau a altor tipuri de probleme de somn. Medicamentele pentru colesterol și astm,pastilele pentru tensiune arterială ridicată, steroizii și antidepresivele sunt doar câteva dintre rețetele care pot fi cauza de bază a somnului slab.

Este vorba de o afecțiune medicală netratată? Diabetul, bolile renale, bolile de inimă, cancerul și alte afecțiuni comune pot, de asemenea, întrerupe somnul cu dureri cronice sau cu drumuri frecvente la baie.

Abilități de adaptare

Odată ce orice problemă gravă de sănătate este exclusă, cuplurile care consideră că leagă emoțional dormitul în același pat ar putea dori să încerce câteva sfaturi practice de adaptare înainte de a lua decizia de a dormi separat, a spus Troxel.

Fără alcool, vă rog. Dacă vă luptați cu insomnia, renunțați la alcool cu mult înainte de culcare, spun experții. Poate părea că vă ajută să dormiți, dar băutura provoacă de fapt treziri la miezul nopții care pot fi greu de depășit.

Cei care sforăie ar trebui să elimine și alcoolul, a spus Troxel, "pentru că, după cum probabil știe toată lumea, dacă dormi cu un sforăitor și acesta bea un pahar în plus, sforăitul va fi mult mai rău în acea noapte".

Asta pentru că alcoolul relaxează și mai mult mușchii gâtului, încurajând acel sforăit puternic. Acesta este locul în care partenerii pot fi surse puternice și benefice a ceea ce experții numesc "control social", a spus Troxel.

"Dacă ești predispus să bei, dar știi că consecințele nu vor fi rele doar pentru somnul tău, ci și pentru somnul partenerului tău, atunci poate că vei fi mai motivat să reduci puțin", a spus ea.

Ridicați capul. Pentru sforăit, încercați să dormiți pe perne suplimentare sau să folosiți un pat reglabil - orice lucru care ridică capul pentru a menține gâtul deschis, a spus Troxel.

"Pentru mulți oameni sforăitul tinde să fie mai rău atunci când zboară pe spate, așa că ridicarea capului un pic poate fi utilă", a spus ea.

În cazul în care problema de bază este congestia, încercați să adăugați un umidificator în cameră, a adăugat ea. "Unii oameni au avut succes cu benzi nazale fără prescripție medicală pentru a menține căile respiratorii deschise".

Înecă sunetul. Supraviețuirea 101 pentru a face față unui partener de sforăit este încercarea de a asurzi zgomotul, a spus Troxel. Încercați dopuri pentru urechi și rulați un ventilator sau o mașină de zgomot alb.

Încercați să vă programați somnul. Un sforăitor care doarme cu un partener cu insomnie îl poate ajuta pe acel partener să doarmă mai mult mergând la culcare mai târziu decât partenerul său, a spus Troxel.

"De exemplu, o persoană care sforăie își poate întârzia ora de culcare cu o jumătate de oră sau o oră", a spus Troxel. "Acest lucru îi permite partenerului să cadă într-un stadiu mai profund de somn și, eventual, să rămână așa odată ce sforăitorul vine la culcare."

Întoarceți sforăitorul. Dormitul pe spate este cea mai proastă poziție pentru sforăit, deoarece țesuturile moi ale gurii și limbii se prăbușesc în gât. Pe măsură ce cel care doarme forțează inconștient aerul pe lângă aceste țesuturi moi, apar sforăielile.

Este mai bine dacă puteți ține pe cineva pe o parte în timp ce doarme. Oamenii au folosit tot felul de tehnici creative, a spus Dasgupta.

"Sunt un fan al lucrurilor simple, dar dacă vreți să cumpărați ceva, am parcurs un drum lung de la a coase mingi de tenis în spatele pijamalelor noastre", a spus Dasgupta. "Poți cumpăra o curea pentru spate care are mici chestii proeminente, asemănătoare spumei, care ar trebui să te facă să dormi pe o parte."

Pernele de corp cu suport complet pot fi, de asemenea, o opțiune, dacă acestea rămân la locul lor, a adăugat el.

"Și există unele dispozitive (Food and Drug Administration) aprobate, care se leagă de gât sau de piept și care oferă vibrații concepute pentru a se declanșa atunci când sunteți pe spate, determinând trecerea la somnul pe o parte."

Este timpul pentru camere separate?

Le-ai încercat pe toate, iar somnul bun este încă un vis îndepărtat. În acest moment, nu există niciun motiv pentru a nu face ceea ce este cel mai bine pentru fiecare dintre voi pentru a obține somnul de calitate de care aveți nevoie, mai ales că există și alte modalități de a hrăni o relație în afară de a împărți patul.

"Cuplurile pot face în continuare din dormitor un spațiu sacru, chiar dacă aleg să nu doarmă efectiv împreună", a spus Troxel. "Puteți dezvolta ritualuri înainte de culcare și puteți folosi acel timp pentru a vă conecta efectiv cu partenerul în loc să fiți independent pe telefon sau pe laptop sau altceva."

Ea încurajează cuplurile să petreacă timp de calitate împreună înainte de culcare, împărtășind detalii ale zilei și trimițându-și mesaje pozitive unul altuia.

"Știm că autodezvăluirea este bună pentru relații, este bună pentru somn", a spus Troxel. "Dacă îi spui partenerului tău că ești recunoscător pentru el, aceasta este o formă profundă de conexiune. Recunoștința este bună pentru relații, este bună pentru somn."

Nici un "divorț de somn" nu trebuie să însemne paturi separate în fiecare noapte, a spus Troxel. Ar putea fi doar în timpul săptămânii de lucru, cu weekend-uri petrecute în același pat. Ar putea fi la fiecare două nopți - opțiunile sunt la fel de unice ca fiecare cuplu.

"Nu există cu adevărat o strategie de somn "one-size-fits-all" pentru fiecare cuplu", a spus Troxel. "Este într-adevăr vorba de a găsi strategia care va funcționa cel mai bine pentru voi doi."

Sursa: edition.cnn.com