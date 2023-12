Caitlin Clark, care a doborât recordul, conduce Iowa, nr. 2, la o victorie uimitoare în fața campioanei în exercițiu South Carolina, în Final Four

Ar fi fost nevoie de una dintre cele mai mari performanțe din NCAA pentru a le răsturna pe Gamecocks, iar aceasta este exact ceea ce a produs Caitlin Clark vineri, când a condus Iowa, a doua favorită, la o victorie uimitoare cu 77-73 în Final Four , în fața campioanei neînvinse, la American Airlines Center din Dallas, Texas.

În total, Clark a marcat 41 de puncte - un record al Final Four-ului feminin - în fața a peste 19.000 de fani entuziaști, urmând triplei-double de 41 de puncte din Elite Eight.

Jucătoarea recent încoronată de AP Player of the Year a adăugat, de asemenea, opt pase decisive și șase recuperări, precum și ultimele 13 puncte pentru Hawkeyes în sfertul patru, propulsându-le pe acestea la primul meci pentru titlul NCAA din istoria programului.

"Tot ceea ce am făcut a fost să credem unul în celălalt", a declarat Clark la transmisia ESPN după meci. "Știți, poate că nu suntem cei mai înalți, știam că ne vor învinge pe sticlă, dar tot ce a trebuit să facem a fost să avem inimă și credință și știți că am reușit atunci când am avut nevoie de jocuri importante și sunt atât de mândru de acest grup."

Zia Cooke, fundașul Carolinei de Sud, a reușit 24 de puncte și opt recuperări, în timp ce atacantul vedetă Aliyah Boston s-a chinuit în înfrângere, marcând opt puncte cu 2 din 9 aruncări de pe teren.

Între timp, LSU, cap de serie nr. 3, a reușit o revenire epică în sfertul al patrulea pentru a trece de Virginia Tech, cap de serie nr. 1, cu 79-72, și a avansat la primul meci pentru titlul național din istoria programului, ceea ce înseamnă că duminică va fi încoronată o nouă campioană națională feminină NCAA.

Tigers a fost condusă cu nouă puncte la intrarea în sfertul patru, dar a avut o serie de 22-3, a luat un avantaj de două cifre 72-62 cu trei minute înainte de final și a rezistat pentru o victorie memorabilă.

Alexis Morris, fundașul lui LSU, a marcat 27 de puncte, iar atacantul vedetă Angel Reese a adăugat 24 de puncte și 12 recuperări, dintre care 20 din cele 29 de puncte ale lui LSU au fost reușite în sfertul patru.

"Este ca un vis. Încă nu mi-am dat seama că sunt la Final Four, nici măcar nu-mi vine să cred asta acum", a declarat Reese după meci. "Este o nebunie cât de mult s-a schimbat viața mea într-un an. Cât de mult am crescut pe teren și în afara lui și apoi să fiu cu acest program uimitor, LSU și apoi să fiu cu colegii mei de echipă și antrenorii mei uimitori. Nici măcar nu știu cum să mă simt acum".

Antrenorul principal al echipei feminine a LSU, Kim Mulkey, de trei ori campioană națională la Baylor, în 2005, 2012 și 2019, a devenit al doilea antrenor care a condus două programe diferite la meciul de campionat național.

"Sunt binecuvântată", a spus Mulkey despre faptul că a ajuns la meciul pentru titlu. "Am venit acasă din multe motive. Unul pentru a atârna într-o zi un banner de campionat în PMAC. Niciodată, niciodată nu te gândești că vei face așa ceva în doi ani.

"Te gândești la toți jucătorii bărbați care au jucat la LSU, te gândești la toate jucătoarele care au jucat. Când mi-au spus că niciunul nu a jucat vreodată pentru un campionat național, am fost oarecum surprins, așa că este o realizare. Este un pas în direcția cea bună", a adăugat Mulkey.

Iowa și LSU se vor înfrunta duminică, 2 aprilie, pentru campionatul național feminin.

