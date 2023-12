Cabane istorice în parcurile naționale: 10 dintre preferatele noastre

Situate în interiorul sau în apropierea unor situri ale Serviciului Parcurilor Naționale, acestea se numără printre cele mai exclusiviste resorturi din lume, în ciuda faptului că unele nu oferă aer condiționat, conexiune la internet sau, într-un caz, acces rutier la han.

Câteva dintre aceste cabane istorice din parcuri sunt anterioare existenței Serviciului Parcurilor Naționale, care a fost creat în 1916.

Iată câteva dintre preferatele noastre de care vă puteți bucura data viitoare când călătoriți într-un parc național:

1. El Tovar

Grand Canyon, Arizona

Călătorind în Parcul Național Grand Canyon, nu există o cameră mai exclusivistă decât cea de pe margine. Hotelul președinților și al altor personalități, El Tovar a fost construit pe marginea Marelui Canion la un cost de 250.000 de dolari și a fost deschis în 1905.

O încrucișare între o cabană elvețiană și o vilă norvegiană pentru a atrage elita de la acea vreme, a fost desemnat monument istoric național în 1987.

2. Hotelul Majestic Yosemite

Parcul Național Yosemite, California

Nu contează că istoricul Ahwahnee Hotel din Parcul Național Yosemite din California a fost redenumit Majestic Yosemite Hotel, ca urmare a unei dispute între un fost concesionar și Serviciul Parcurilor Naționale privind marca comercială.

Construit în anii 1920 pentru a deservi persoanele înstărite, Majestic/Ahwahnee esteun loc de vis pentru cei care doresc să se cazeze într-o locație de lux din parc. Nu se încadrează în bugetul dumneavoastră? Opriți-vă la o băutură sau la o masă pentru a vă bucura de priveliștea Cascadei Yosemite, Half Dome și Glacier Point. (Camerele de oaspeți din clădirea principală au fost renovate recent, iar lucrările de actualizare a apartamentelor vor începe mai târziu în 2018).

3. Greyfield Inn

Cumberland Island National Seashore, Georgia

Cea mai mare și cea mai sudică insulă de barieră din Georgia, Cumberland Island National Seashore găzduiește plaje virgine, păduri și cai sălbatici. Pentru cei care nu sunt interesați să campeze pe insulă, Thomas și Lucy Carnegie au construit ceea ce este acum Greyfield Inn, cu 16 camere, pentru fiica lor Margaret Ricketson.

Fiica ei, Lucy R. Ferguson, a transformat casa în han în 1962, iar familia încă administrează proprietatea. Camerele de oaspeți din casa principală au suferit o renovare la sfârșitul anului 2017, păstrând în continuare integritatea istorică a casei.

Casa poate fi cunoscută cel mai bine ca fiind alegerea lui John F. Kennedy Jr. și a lui Carolyn Bessette pentru petrecerea lor de nuntă din 1996.

4. Cabana Crater Lake Lodge

Parcul Național Crater Lake, Oregon

O erupție a declanșat prăbușirea unui vulcan impunător și a creat cel mai adânc lac din Statele Unite în Parcul Național Crater Lake din Oregon. Crater Lake Lodge a fost construit la capătul unui crater format de prăbușirea vulcanului și a fost deschis în 1915.

În ciuda istoriei violente a locației, lodge-ul emană calm (în camere nu există televizoare sau telefoane).

Faceți o fotografie lângă șemineul din Sala Mare și cereți o cameră lângă lac pentru cea mai bună priveliște. Cabana este deschisă în funcție de sezon, de la sfârșitul lunii mai până la mijlocul lunii octombrie, iar tururile cu barca pe lac sunt disponibile în cea mai mare parte a sezonului.

5. LeConte Lodge

Parcul Național Great Smoky Mountains, Carolina de Nord/Tennessee

Situat lângă vârful Muntelui LeConte, la o altitudine de 1.400 de metri în Parcul Național Great Smoky Mountains, LeConte Lodge a avut începuturi umile. A început ca o tabără de corturi atunci când se purtau discuții pentru transformarea terenului în parc național. Fondatorul Lodge, Jack Huff, a început să construiască refugiul în 1926, cu opt ani înainte ca terenul să fie desemnat parc național.

Sezonul de funcționare din 2018 se desfășoară de la jumătatea lunii martie până la 20 noiembrie, iar managerul general al cabanei, John Northrup, spune că aceasta găzduiește aproximativ 12.000 de oaspeți care înnoptează în timpul celor opt luni de sezon și 15.000 de excursioniști de o zi pe an. (Excursioniștii de o zi pot cumpăra mâncare la cabană).

La cabană, unde oaspeții dorm în cabane din bușteni cu încălzire cu propan și lanterne cu kerosen (fără electricitate), se poate ajunge doar prin parcurgerea unuia dintre cele cinci trasee. Treziți-vă devreme pentru a ajunge la Myrtle Point pentru a vedea răsăritul soarelui în zori.

6. Inn at the Presidio

Presidiul din San Francisco, California

Cândva locuința burlacilor pentru ofițerii necăsătoriți ai armatei americane cu baza la Presidio of San Francisco, clădirea în stil georgian revival a fost construită în 1903 și numită Pershing Hall după generalul John J. Pershing. Situată pe postul principal, cândva centrul social al postului, aceasta a fost restaurată ca Inn at the Presidio.

Armata americană a părăsit Presidio în 1994, iar hanul a fost deschis în 2012. Acesta a primit certificarea LEED Gold din partea Consiliului de construcții ecologice al SUA la scurt timp după deschidere. Waterford Hotels & Inns, care administrează hanul pentru Presidio Trust, va deschide The Lodge at the Presidio într-o clădire istorică de pe postul principal al Presidio la sfârșitul lunii iunie 2018.

7. The Inn at Brandywine Falls (Hanul de la Brandywine Falls)

Parcul Național Cuyahoga Valley, Ohio

Construit în 1848, cu vedere la cascada Brandywine Falls, ca locuință a lui James și Adeline Wallace, Inn at Brandywine Falls din Parcul Național Cuyahoga Valley din Ohio își păstrează caracterul de secol XIX, dar oferă mese de la fermă la masă și un jacuzzi pentru două persoane într-un fost hambar care este acum un apartament.

Situat între Cleveland și Akron, Ohio, locația hanului cu șase camere este o retragere din agitația orașului. Este un loc convenabil pentru observarea păsărilor din apropiere, pentru drumeții, ciclism și schi fond în timpul iernii, sau pur și simplu pentru a vă bucura de priveliștea cascadelor de 65 de picioare.

8. Old Faithful Inn

Parcul Național Yellowstone, Wyoming

Situat în apropiere de Old Faithful Geyser în partea de sud-vest a Parcului Național Yellowstone,Old Faithful Inn a fost proiectat de arhitectul Robert Reamer și construit în 1904 cu bușteni și piatră locală.

Reper istoric național și gazdă a numeroși președinți, hanul nu dispune de internet, televiziune, radio sau aer condiționat. Un motiv în plus să vă întâlniți cu prietenii la șemineul masiv din piatră din hol sau să ieșiți afară pentru a face drumeții și a explora primul parc național al națiunii. Hanul se deschide în fiecare an în luna mai și se închide la începutul lunii octombrie.

9. Evergreen Lodge

Parcul Național Yosemite, California

Construit în 1921, Evergreen Lodge a fost construit inițial pentru a susține construirea barajului O'Shaughnessy Dam în Hetch Hetchy Valley. La o milă de Parcul Național Yosemite, a servit și ca oficiu poștal, magazin general și restaurant.

Cabana a fost cumpărată la sfârșitul anilor 1920 de către hangiști care au construit cabana principală care există astăzi, deși a fost renovată de mai multe ori. Aceasta oferă activități de recreere cu ghid și tururi ale Yosemite din apropiere. Pentru călătorii care doresc tot ce este nou, proprietarii au deschis Rush Creek Lodge la mai puțin de 1,5 km de parc în 2016.

10. Volcano House

Parcul Național Vulcanii din Hawaii, Hawaii

Erupțiile de la Kilauea au închis cea mai mare parte a Parcului Național al Vulcanilor din Hawaii începând cu 11 mai, ceea ce a însemnat că și singura cabană din interiorul parcului a trebuit să se închidă. Parcul s-a redeschis pe 22 septembrie, iar hotelul este programat să se redeschidă pe 6 octombrie.

Volcano House permite vizitatorilor să se apropie de un vulcan activ. Deschis pentru prima dată în 1846 în ceea ce se numește acum Parcul Național al Vulcanilor din Hawaii, Volcano House are vedere spre craterul Halema'uma'u, în vârful Kilauea.

Cel mai vechi hotel din stat, acesta s-a redeschis în 2013, după o renovare de 7 milioane de dolari. Există camere cu vedere la vulcanul Kilauea și la pădurea tropicală hawaiiană, precum și o drumeție care îi duce pe vizitatori pe Traseul Napau. Presupunând că drumurile au supraviețuit ultimei erupții, un drum de 11 mile îi duce pe șoferi în jurul marginii craterului.

Această poveste a fost publicată inițial în iunie 2016 și a fost actualizată în septembrie 2018.

