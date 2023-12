Poveste evidențiată

Butterbeer și multe altele: Ce să mănânci în noul parc tematic Harry Potter

Universal Studios Hollywood's Wizarding World of Harry Potter se deschide pe 7 aprilie

Restaurantul din parcul tematic va oferi Butterbeer, mușcături britanice și deserturi tematice

Universal Studios Hollywood oferă imagini din Lumea Vrăjitoare a lui Harry Potter înainte de a se deschide pentru public pe 7 aprilie. Există câte ceva pentru fiecare fan Harry Potter la noua atracție, care dă viață străzilor pietruite din satul Hogsmeade.

Pentru moment, însă, să vorbim despre mâncare.

O scurtă plimbare pe lângă stația Hogsmeade și magazinul de dulciuri Honeydukes duce la restaurantul Three Broomsticks și la pubul Hogs Head, unde miercuri seară a avut loc un test de degustare pentru presă pentru a prezenta meniul de inspirație britanică. Cei care se așteaptă la mâncăruri direct din cărți, cum ar fi sandvișuri cu stoat, carne de vită în conservă și friptură și plăcintă cu rinichi, ar putea fi dezamăgiți, dar meniul aduce un omagiu meritoriu unor mâncăruri de bază ale puburilor, cum ar fi plăcinta ciobanului, bangers and mash și fish and chips.

Oricum, ceea ce contează cel mai mult este că servesc Butterbeer, băutura cu aromă de caramel, savurată de Harry și prietenii săi.

Ospătari veseli i-au întâmpinat pe oaspeți la ușa pub-ului Hogs Head cu pahare de Butterbeer fără alcool, care în lumea reală seamănă foarte mult cu o cremă de înghețată. Băutura Hog's Head este disponibilă în trei sortimente din spatele barului, care reproduce fidel hanul și pub-ul intim și spartan ales de Ron și Hermione ca loc de întâlnire secret al Armatei lui Dumbledore.

Pubul este adiacent la Three Broomsticks, o tavernă rustică cu mese și scaune grele din lemn în interiorul tavanului boltit cavernos. În căpriori, valize și cufere de vapor stau în fața ușilor care duc la camerele de cazare de la hanul vrăjitorului. De pereți atârnă relicve pe care doar fanii adevărați le vor recunoaște (wink).

O mare parte din meniu împrumută de la omologul său de pe Coasta de Est, care s-a deschis acum aproape doi ani la Universal Studios Orlando, dar există câteva feluri de mâncare noi în noua locație. De departe, cel mai memorabil este desertul Butterbeer cu cremă în ghiveci, servit într-un vas mic. Opțiunea cu aromă de ciocolată aduce aminte de o spumă, dar opțiunea Butterbeer este o supraîncărcare de zaharină ca nicio alta.

Mențiune onorabilă pentru budinca lipicioasă de caramel și trifle de ciocolată.

Loviturile surpriză ale meniului au fost supele în patru varietăți - bere și brânză, porumb, cartofi și praz și tocană Guinness - servite cu fidelitate cu o garnitură de pâine cu sifon. Nu fac cele mai frumoase poze, dar așa știi că sunt bune. În rest, opțiunile vegetariene, cum ar fi varza și legumele prăjite, sunt perfect comestibile, dar probabil că nu veți merge acolo pentru sparanghel.

Despre ambianță și mâncare, un adevărat fan Harry Potter prezent la eveniment a aprobat: "Este exact ca în cărți și în filme", a spus ea. "Abia aștept să vin cu prietenii mei".

Cei care caută delicatese cu adevărat inspirate din cărți ar trebui să reziste până la magazinul de dulciuri Honeydukes, unde vor fi disponibile broaște acoperite cu ciocolată și jeleuri într-o varietate de arome.

