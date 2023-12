Ben Affleck s-ar putea întoarce în rolul lui Batman în continuarea "Aquaman

Cel puțin bărbații care i-au portretizat pe marele ecran s-au împăcat, Jason Momoa postând o fotografie cu Ben Affleck pe contul său verificat de Instagram.

"REUNIT bruce și arthur. te iubesc și mi-e dor de tine Ben WB studio tours tocmai am explorat bine backlot. arestat pe platou toate lucrurile mari care vin AQUAMAN 2 all my aloha j", se arată în legendă.

Acest lucru a alimentat speculațiile conform cărora Affleck își reia într-adevăr rolul lui Bruce Wayne/Batman în fața lui Momoa, Arthur Curry/Aquaman, în viitoarea continuare, "Aquaman și Regatul pierdut".

Momoa a distribuit, de asemenea, un videoclip pe Instastories-ul său cu un grup de turiști care a dat întâmplător peste platoul de filmare al "Aquaman", glumind: "Ei bine, am încercat să păstrăm secretul".

