Barcelona începe anul cu o victorie cu 1-0 în La Liga și se apropie de locurile din Liga Campionilor

După un început de sezon chinuitor, în care Barça a zăbovit în jumătatea inferioară a clasamentului, noul antrenor Xavi a început încet-încet să redreseze echipa, cu o singură înfrângere în șapte meciuri din La Liga.

A fost departe de a fi frumos uneori - Barcelona a avut nevoie de eroismele din ultimul minut ale portarului Marc-André ter Stegen pentru a păstra cele trei puncte împotriva Mallorca - dar a pune puncte pe tabelă este tot ceea ce contează în această perioadă de tranziție dificilă.

Importanța lui Ter Stegen pentru echipă a fost încapsulată duminică, în minutul 91, cu o paradă uluitoare cu o singură mână la șutul de la mică distanță al lui Jaume Costa, ceea ce l-a determinat pe fundașul Barcelonei, Eric García, să elogieze faptul că Barcelona "îi datorează 70 la sută din victorie lui Ter Stegen".

"A fost spectaculos și este un portar de top", a declarat García pentru Movistar TV. "Știm că răspunde în astfel de momente.

"Mallorca a presat și am știut că trebuie să ne absorbim și am arătat că suntem capabili să facem asta".

Victoria o duce pe Barça pe locul cinci, la doar un punct în spatele lui Atlético Madrid, pe al patrulea și ultimul loc în Liga Campionilor.

A fost un weekend bun în general pentru blaugrana, în condițiile în care două dintre primele trei clasate - Real Madrid și Real Betis - au pierdut puncte.

Real a suferit o înfrângere șocantă în deplasare la Getafe, care se confruntă cu probleme, golul lui Enes Ünal din minutul 9 făcând diferența între cele două formații.

În ciuda faptului că a dominat posesia și l-a forțat pe portarul lui Getafe, David Soria, să facă numeroase parade impresionante, antrenorul principal al Realului, Carlo Ancelotti, a fost departe de a fi mulțumit de prestația echipei sale.

"Nu sunt multe de spus despre meci, am stat în vacanță o zi în plus", a declarat Ancelotti reporterilor. "Nu am fost aceeași echipă care a încheiat anul.

"Am fost mai puțin concentrați și mai puțin implicați. O remiză ar fi fost echitabilă pentru că nu meritam să pierdem, dar am dat un gol și am pierdut. Ar trebui să fie un semnal de alarmă".

Cu toate acestea, rezultatul nu a fost dăunător pentru speranțele Realului la titlul din La Liga, deoarece Los Blancos încă se mândresc cu un avans de opt puncte față de locul doi, Sevilla, care are două meciuri în plus față de liderul campionatului și joacă mai târziu luni.

