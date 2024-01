Aveți ceea ce vă trebuie pentru a vă îndeplini visele? Ce poate învăța oricine de la femeile care au reușit

Înscrieți-vă la newsletter-ul CNN's Stress, But Less. Ghidul nostru în șase părți privind atenția vă va informa și vă va inspira să reduceți stresul, învățând în același timp cum să îl stăpâniți.

Dar nenumărate femei au înfruntat stereotipul de a fi mai potrivnice riscului decât bărbații și au realizat obiective incredibile în moduri pe care oricine le poate aplica. Așadar, care este secretul lor pentru succes? În timp ce ne îndreptăm spre un nou an cu rezoluțiile noastre, merită să remarcăm perspectivele neprețuite ale visătorilor care și-au atins obiectivele.

"Oamenii variază în ceea ce privește exprimarea riscului, de la cei care își asumă riscuri semnificative până la cei care au aversiune la risc, un fel de continuum influențat de biologie, educație, factori personali, comunitate și factori sociali", a declarat Frank Farley, psiholog și profesor emerit la Temple University, care studiază comportamentul uman.

Farley împarte asumarea de riscuri în două domenii: domeniul fizic al asumării de riscuri (cum ar fi cursele de mașini) și domeniul psihologic al asumării de riscuri (cum ar fi finanțele sau antreprenoriatul). În timp ce bărbații sunt în mod tradițional asociați cu asumarea riscurilor fizice, această viziune se schimbă pe măsură ce oportunitățile se extind pentru femei (femeile creând multe dintre aceste oportunități).

"Aproape toate domeniile care ar putea implica un anumit element de risc de eșec s-au deschis (pentru femei)", a declarat Farley despre cercetarea sa. "Femeile fac lucruri extraordinare în ambele domenii, care în urmă cu 100 de ani ar fi fost nemaiauzite. Așadar, este din ce în ce mai greu să argumentezi diferențele de capacitate, abilitate, realizări etc.".

Sophia Danenberg și Ebony Norflis sunt două dintre aceste femei și există lecții pentru toată lumea în asumarea de riscuri de către acestea.

CITEȘTE MAI MULT: Asumatoare de riscuri - 11 lideri. 11 pariuri mari. Toate menite să împingă afacerile globale înainte

"Tenacitatea are foarte mult de-a face cu asta

Danenberg nu a avut niciodată ambiția de a escalada cel mai înalt vârf din lume înainte de a o face.

"Tatăl meu nu mi-a spus niciodată lucruri de genul "nu lăsa pe nimeni să-ți spună că nu poți face asta pentru că ești fată sau ești de culoare"", a spus Danenberg, prima americancă de culoare și prima femeie de culoare care a ajuns pe vârful Everest. "Pur și simplu nu mi-a băgat niciodată în cap ideea că cineva ar putea gândi așa ceva".

Cu cinci ani de alpinism la activ, ea era pregătită să escaladeze un alt munte până când cineva i-a prezentat ideea de a urca în schimb pe Everest. După ce s-a gândit puțin, ea a schimbat cursul pentru a urca unul dintre cei mai periculoși munți cu trei luni de pregătire.

"Nu consider că ceea ce este riscant sau curajos este să atingi vârful sau să urci pe Everest", a spus Danenberg. "Nu a fost chiar ascensiunea propriu-zisă. A fost mai mult prima decizie, decizia de a încerca. Apoi, dacă încercam și era clar că va merge prost și că voi renunța după ce am cheltuit atâția bani, acesta era riscul."

"Sunt un tip de persoană foarte "just do it". Îmi ocup creierul parcurgând anumiți pași, făcând o mulțime de analize, executând efectiv lucrurile", a spus Danenberg, care are și o carieră solicitantă ca analist principal în domeniul politicii internaționale, mediului și sustenabilității la Boeing Co. "Nu sunt ambițioasă, sunt tenace. Nu pot sublinia îndeajuns de mult că tenacitatea are mult de-a face cu asta. Încerc să fac foarte bine tot ceea ce fac, indiferent despre ce este vorba."

Asumarea unor riscuri calculate

Căutătorii de vise de succes își asumă riscuri, dar acestea sunt calculate. Acești visători înțeleg că eșecul este adesea inerent în acest proces. Dar dezamăgirile, atunci când se întâmplă, nu sunt întotdeauna un lucru rău, a spus Farley. "Trebuie să fii pregătit să eșuezi. Uneori, eșecul îi duce pe oameni spre un vis nou și mai bun".

Norflis, o mamă căsătorită și mamă a doi copii, a făcut saltul de la securitatea Americii corporative pentru a-și urma visul de a deveni proprietara unei francize a Blue Kangaroo Packoutz, o companie de restaurare a conținutului din Atlanta. Multe bănci i-au refuzat cererile de împrumut, deoarece franciza era o marcă relativ nouă, iar ea nu avea nicio experiență în domeniul restaurării.

Perseverența a fost cheia. "Întotdeauna trebuie să lupt pentru a-mi spune că sunt suficientă, că pot să o fac și că este ceva ce pot face să aibă succes", a spus Norflis. "Aproape că trebuie să îți exersezi mintea și să devii insensibil (la a auzi un refuz). Și dacă crezi în tine însuți, dacă crezi în (visul tău), atunci se va dezvolta curajul tău. Tenacitatea ta se va dezvolta".

Să știi când să renunți

Sute de alpiniști morți zac îngropați pe Muntele Everest, o mărturie a potențialului mortal al ascensiunii.

"Toată lumea vrea să audă discursul despre cum reușești și vrea să audă un discurs motivațional care să fie de genul "nu renunța"", a spus Danenberg. "Iar pentru mine aceasta nu este pur și simplu atitudinea pe care aș putea să o adopt în siguranță pe un munte precum Everest.

"Este atât de periculos încât am fost de genul: 'Renunță în orice secundă'. Dacă arată rău, oprește-te'".

"Vei fi șocat de ceea ce poți reuși să faci

A fi dispus să profiți cu îndrăzneală de oportunități pe măsură ce acestea apar, în loc să aștepți momentul "perfect", este unul dintre cele mai puternice sfaturi ale lui Danenberg.

"O mulțime de lucruri pe care oamenii le-au considerat realizări în viața mea par foarte puțin legate între ele", a spus Danenberg, care este, de asemenea, bursier Fulbright și absolvent al Universității Harvard. "Dar, la un moment dat, cineva mi-a pus în față această oportunitate și am zis: 'Sigur, hai să încercăm'. Hai să vedem cum merge'. Vei fi șocat de ceea ce poți reuși. Și dacă încerci să determini înainte de a încerca vreodată, nu vei ști."

Norflis are un sentiment similar. "Ce s-ar întâmpla dacă (Jeff) Bezos ar decide să nu urmărească ceea ce a urmărit?", a spus ea. "Cum ar fi fost viața fără Amazon? Nu toată lumea va avea o idee a lui Bezos, dar ideea lui Bezos este o idee care a pornit de la un vis."

Nota editorului: Jurnalista Cherie Berkley a fost anterior redactor-șef adjunct la WebMD și redactor/producător de știri pentru CNN, CNN International și A&E.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com