'Avatar 2' debutează cu imagini din film la CinemaCon și primește un titlu oficial

Regizorul James Cameron revine pentru a regiza mult așteptata continuare a succesului din 2009, intitulată oficial "Avatar: Calea apei".

Disney a dezvăluit miercuri noi imagini din film la CinemaCon de la Caesars Palace din Las Vegas, iar oaspeții ar fi primit ochelari 3D pentru vizionare.

"Avatar: Calea apei" va urmări familia Sully în timp ce luptă pentru a rămâne în viață.

Primul trailer al filmului va debuta în cinematografe înainte de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" de la Marvel, pe 6 mai.

Continuarea îi are în distribuție pe Sam Worthington, Zoe Saldaña, Giovanni Ribisi, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Vin Diesel, Michelle Yeoh, Edie Falco, Cliff Curtis și Jemaine Clement.

Pentru a crește anticiparea filmului, Disney urmează să relanseze "Avatar" în cinematografe pe 23 septembrie.

"Avatar: Drumul apei", primul din cele patru continuări planificate, este programat să fie lansat la 16 decembrie.

Sursa: edition.cnn.com