Australian Open: Naomi Osaka se impune în primul tur; Rafael Nadal a început perfect cursa recordurilor

Jucătoarea în vârstă de 25 de ani nu ar fi putut spera la un scenariu mai bun pentru o eventuală intrare în competiție pe 17 ianuarie, deoarece a câștigat meciul de deschidere cu 6-3 6-3 împotriva columbiencei Camila Osorio pe Rod Laver Arena.

Osaka, care este a 13-a favorită pe tabloul din acest an, a luat un avans de 5-0 în setul inaugural de luni, înainte ca un joc energic al lui Osorio, în vârstă de 20 de ani, și câteva erori neforțate să-i permită un traseu în meci.

Vedeta japoneză a reușit în cele din urmă să câștige primul set. În setul al doilea, Osorio a avut două mingi de break devreme, dar nu a reușit să profite.

Osaka s-a desprins la 3-1, iar un rever rătăcit al lui Osorio în fileu i-a oferit în cele din urmă Osaka victoria și i-a permis să își înceapă perfect apărarea titlului.

"Cred că am jucat destul de bine având în vedere circumstanțele, nu am avut multe informații despre adversara mea", a declarat Osaka în interviul de pe teren.

Ea a adăugat: "Sper că v-am oferit o performanță foarte bună. Întotdeauna este foarte special pentru mine să mă întorc aici. Am o mulțime de amintiri foarte bune aici".

Osaka o va înfrunta pe Madison Brengle în turul al doilea, după ce americanca a avansat după ce Dayana Yastremska s-a retras condusă cu 1-6 6-0 0-5.

La începutul acestei luni, Osaka a jucat primul său meci în patru luni, după ce a luat o pauză de la tenis după o înfrângere în fața Leylah Fernandez la US Open Anul trecut, ea s-a retras și de la Roland Garros, invocând probleme de sănătate mintală, și a ales să nu participe la Wimbledon.

De patru ori campioană de Mare Șlem a declarat că își prioritizează plăcerea pe teren în perioada petrecută la Melbourne.

"Nu mă pot aștepta să câștig fiecare meci, dar mă aștept să mă distrez și să mă provoc", a spus ea. "Sunt aici pentru că vreau să fiu aici și pentru că mi se pare că este distractiv pentru mine.

"Accept faptul că voi avea scăderi și trebuie să găsesc o modalitate de a le depăși."

Ar putea fi acesta anul?

La fel ca Osaka, nici că putea începe mai bine pentru Rafael Nadal la Australian Open, spaniolul pornind în încercarea sa de a câștiga ceea ce ar fi un record de 21 de victorii de Grand Slam,

Spaniolul l-a învins pe Marcos Giron cu 6-1 6-4 6-2 în doar o oră și 49 de minute și s-a calificat în turul al doilea la Melbourne.

În ceea ce a fost a 70-a sa victorie la această competiție, Nadal și-a continuat startul rapid în 2022 pe Rod Laver Arena.

După ce a ratat finalul sezonului 2021 din cauza unei accidentări la picior, Nadal a câștigat titlul la Melbourne Summer Set în urmă cu două săptămâni, prima sa victorie la un turneu pe pământ australian de la Australian Open în 2009.

Și jucătorul de 35 de ani și-a menținut forma bună împotriva lui Giron, un prim set dominant de 24 de minute dând tonul.

Nadal a continuat să își țină piciorul jos pe tot parcursul meciului, trecând fără prea multe probleme de Giron, numărul 66 mondial.

Nadal este singurul fost campion rămas pe tablou - cu Novak Djokovic deportat și Roger Federer accidentat - ceea ce înseamnă că el poate deveni recordmanul de Grand Slam-uri masculine din toate timpurile dacă învinge la Melbourne.

Și a subliniat importanța victoriei săptămâna trecută la Melbourne Summer Set, după ce l-a învins pe Giron.

"Săptămâna trecută fusese importantă pentru mine. Am jucat trei meciuri, am câștigat trei meciuri. Am câștigat un titlu, este întotdeauna frumos", a declarat Nadal.

"Și cred că mă descurc din ce în ce mai bine. Nu știi niciodată ce se întâmplă, dar sunt fericit dacă îmi spui că voi fi în această poziție acum o lună, bineînțeles că fără îndoială aș fi semnat hârtia (zâmbind).

"La începutul (unei reveniri), lucrurile vor fi dificile, bineînțeles că nu vei avea cele mai bune sentimente uneori pe teren.

"Dar să rămâi pozitiv, să joci cu energia potrivită și, bineînțeles, să fii în turneu, exersând cu băieții și câștigând meciuri, cu siguranță ajută."

Nadal, al șaselea favorit, îl va înfrunta acum în turul al doilea pe câștigătorul meciului dintre jokerul Thanasi Kokkinakis și jucătorul venit din calificări Yannick Hanfmann.

