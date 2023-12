Ashleigh Barty a învins-o pe Marketa Vondrousova și a câștigat Roland Garros

S-ar putea să fie nevoită să schimbe acest lucru după ce a învins-o pe adolescenta cehă Marketa Vondrousova cu 6-1 6-3 și a devenit prima australiană care câștigă Openul Franței pe zgură de la Margaret Court în 1973.

"Am jucat meciul perfect astăzi", a declarat Barty în fața publicului.

Vondrousova a fost de acord.

"Cred că tocmai mi-a dat o lecție astăzi", a spus jucătoarea de 19 ani.

A fost o reușită care aproape că nu a fost niciodată, deoarece Barty a renunțat la tenis în urmă cu cinci ani - împovărată de așteptări după o carieră de junioare strălucitoare - și chiar a jucat cricket profesionist înainte de a reveni în 2016.

"Nici măcar nu știu dacă aș fi stat aici să vorbesc cu voi dacă aș fi jucat tenis dacă nu aș fi făcut un pas înapoi", a spus ea.

"Este evident că este o parte din viața mea cu care trebuia să mă confrunt și simt că a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o la momentul respectiv și a fost o decizie și mai bună când m-am întors."

Apreciata jucătoare de 23 de ani, cu un forehand mare și un repertoriu variat, se află de atunci pe o traiectorie ascendentă și va urca șase poziții până pe locul 2 în lume, în spatele unei alte tinere vedete, Naomi Osaka, în vârstă de 21 de ani, atunci când va fi publicat noul clasament de luni.

Atât de mare este abilitatea lui Barty încât, după ce a câștigat Wimbledon la juniori la vârsta de 15 ani, a devenit campioană de Mare Șlem atât la simplu, cât și la dublu.

CITEȘTE: Locul de desfășurare a semifinalelor feminine este "nedrept și nepotrivit

Lui Barty îi place să folosească termenul "cheapies" pentru a descrie erorile neforțate și nu au fost multe cele care au ieșit din racheta ei împotriva Vondrousovei în ceea ce a fost cea mai dezechilibrată finală feminină de la Roland Garros - în meciuri - de când Justine Henin a învins-o pe Ana Ivanovic cu 6-1 6-2 în 2007.

Poate că era cazul, din moment ce ultimele șase finale nu au dus lipsă de dramatism.

Vizitați CNN Sport pentru mai multe știri și videoclipuri

Henin a posedat un slice de rever minunat și versatil, care poate ajuta în poziții defensive, poate neutraliza adversarele și poate atrage acele lovituri ieftine.

Și cu Vondrousova întinzându-se în setul al doilea împotriva lui Barty, un slice în crosscourt de la mult dincolo de linia de bază a zăpăcit-o pe stângaci pentru un câștigător curat.

Un start excelent

Începutul lui Barty a fost probabil cheia întâlnirii. Asta după ce finala a fost întârziată cu aproximativ o oră și jumătate, deoarece semifinala masculină dintre Novak Djokovic și Dominic Thiem a trebuit să fie finalizată - cu încă o întrerupere din cauza ploii.

A fost prima finală de Grand Slam atât pentru Barty - care nu trecuse niciodată de turul doi la Paris - cât și pentru Vondrousova. Dar australianca este mai bine stabilită decât adversara ei și, astfel, obișnuită să joace pe scene mai mari.

În martie, de exemplu, Barty a câștigat unul dintre cele mai mari turnee din afara turneelor de Grand Slam, Miami Open. Vondrousova, între timp, nu a jucat niciodată pe principalul stadion Philippe Chatrier.

Această experiență suplimentară s-a simțit esențială.

Barty a luat rapid un avantaj de 4-0, la o zi după ce a condus o altă adolescentă, Amanda Anisimova, cu 5-0 în semifinale.

Totuși, americanca s-a mobilizat pentru a prelua un set și un break de avantaj, ceea ce a însemnat că Barty a trebuit să revină ea însăși pentru a ajunge în finală.

Ea nu a făcut aceeași greșeală de două ori.

"Ieri a fost un roller coaster absolut", a declarat Barty. "Nu există nici un fel de cale de atac. Cred că am jucat un tenis foarte bun și un tenis destul de groaznic.

"Apoi, astăzi mi-am tot spus: "S-ar putea să nu mai am niciodată această oportunitate", așa că încearcă să o apuci cu ambele mâini"."

Barty a lovit 27 de lovituri câștigătoare la 26 de erori neforțate în soarele de la sfârșitul după-amiezii care a contracarat ploaia de la începutul zilei. Vântul care a afectat atât de drastic semifinalele masculine de vineri a fost încă ceva cu care Barty și Vondrousova s-au confruntat, dar nu la fel de drastic.

Vondrousova, ca și Barty, posedă un super touch. Dar lovitura drop shot de care se bucură a funcționat rareori, spre deosebire de rundele sale anterioare.

Vondrousova a reușit să revină din poziții amenințătoare în cele două meciuri anterioare împotriva Johannei Konta și Petra Martic - fiind condusă cu 5-3 în primul set și salvând mingi de set - însă Barty nu a fost la fel de generoasă.

Primul set pierdut

Vondrousova nu pierduse niciun set înainte de finală, așa că faptul că Barty a câștigat primul set și în timp scurt, trebuie să fi fost o lovitură.

Dacă stângaciul ar fi câștigat, Vondrousova ar fi devenit prima adolescentă care ar fi câștigat un turneu major de la Maria Sharapova la US Open 2006 și prima la Roland Garros de la Iva Majoli în 1997.

"Cred că sunt mândră de mine la toate, pentru că am doar 19 ani și am câștigat șase meciuri grele", a declarat Vondrousova, ai cărei părinți au fost prezenți. "Au fost două săptămâni extraordinare pentru mine.

Barty a intrat în istorie cu titlul obținut pe o suprafață pe care avea o experiență limitată.

"Am spus echipei mele la începutul anului că eram doar îngrijorată că voi cădea", a spus Barty. "Și pot spune cu succes că am ajuns la finalul sezonului pe zgură și nu am căzut nici măcar o dată. Așa că sunt destul de entuziasmată de asta".

Și ghiciți ce Grand Slam urmează? Wimbledon. Pe iarbă.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com