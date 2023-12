Ascensiunea blockbusterului aprobat de Partidul Comunist Chinezesc

Căsnicia ei se destramă și ea. Al Doilea Război Mondial a lăsat familia ruinată din punct de vedere financiar, iar soțul ei este deprimat, nevrotic și blocat în trecut.

"Nu ne spunem niciodată mai mult de câteva cuvinte unul altuia", spune ea. "Nu am curaj să mor. El pare să nu aibă curaj să trăiască".

Acest portret al disperării deschide filmul alb-negru al lui Fei Mu din 1948, "Primăvara într-un oraș mic", un studiu al dorinței frustrate și al conflictului conjugal.

Considerat astăzi drept o capodoperă a cinematografiei chineze, "Primăvara" a fost lansat cu câteva luni înainte de victoria Partidului Comunist în sângerosul război civil din țară, iar soarta sa va fi un prevestitor a ceea ce avea să urmeze.

Spre deosebire de celelalte filme ale epocii, care se concentrau pe teme de stânga și pe gloria Armatei Populare de Eliberare, melancolicul studiu de caracter al lui Fei a fost considerat miop și înapoiat din punct de vedere ideologic de către noii conducători ai Chinei, care i-au reproșat că avea un "efect narcotic" asupra publicului care avea nevoie de un impuls în timp de război. Filmul a fost retras din cinematografe, iar Fei a fugit în Hong Kong-ul controlat de britanici.

În 1950, soția lui Mao Zedong, Jiang Qing, proaspăt instalată în funcția de șefă a Agenției de Film a Departamentului Central de Propagandă, a început o epurare a cineaștilor "de dreapta" și a dușmanilor de clasă. Fostă actriță, Jiang a recunoscut puterea cinematografiei de a modela - sau submina - mesajul partidului.

În special, ea a vizat filmul "Viața lui Wu Xun" al regizorului Sun Yu, care spunea povestea unui cerșetor istoric care a fondat școli pentru copiii săraci în ultimii ani ai dinastiei Qing.

Wu a lucrat în cadrul sistemului feudal, promovând reforme liberale treptate, iar pentru aceasta a fost considerat antirevoluționar și anticomunist. Pentru o mare parte din următorii doi ani, denunțarea filmului a umplut presa de partid, Mao însuși scriind un editorial împotriva acestuia în mai 1951. Campania a distrus cariera lui Sun și l-a lăsat pe acesta în purgatoriul cinematografiei.

"(Reprimarea lui Wu Xun) a fost prima campanie ideologică a Republicii Populare", scrie Desmond Skeel în "Cenzura: A World Encyclopedia".

"De acum încolo, accentul urma să fie pus pe lupta politică; nu mai exista nicio distincție între artă și politică. Temele pentru filme sau pentru orice alt mediu ar fi fost stabilite de partid."

În perioada în care Jiang s-a ocupat de cinematografia chineză, producția a scăzut dramatic. Filmele care au fost lansate au respectat edictele stabilite de Mao, conform cărora arta ar trebui să reflecte viața clasei muncitoare și să servească avansării socialismului.

Această mantră s-a schimbat puțin chiar și până în prezent, doar că aroma mesajului politic s-a schimbat spre cea a Gândirii Xi Jinping, ideologia uneori incomprehensibilă avansată de cel mai puternic lider chinez de la Mao încoace.

La 70 de ani de la fondarea Republicii Populare, subiectele abordate de cinematografia chineză s-au schimbat dramatic. Dar nivelul de control exercitat de Partid este din nou în creștere.

Se așteaptă în continuare ca filmele să promoveze "valorile socialiste fundamentale" și sunt verificate de cenzori de mai multe ori în timpul procesului de realizare a filmului, de la faza de scenariu până la pre-lansare. Licențele pot fi retrase sau revocate fără prea multe avertismente, deoarece subiectele care sunt acceptabile într-un an devin controversate în anul următor.

Anii 1990 și 2000 au fost martorii unei tot mai mari liberalizări a cinematografiei chineze și a ascensiunii unor regizori precum Jia Zhangke și Lu Chuan, ale căror filme au evidențiat defectele societății chineze și au pus sub semnul întrebării consensul istoric. Sub președinția lui Xi, această tendință s-a inversat.Jia și alți regizori și-au văzut filmele interzise în China, iar altele au fost retrase fără nicio explicație în ajunul lansării, lăsând regizorii și studiourile să se întrebe ce anume face un blockbuster aprobat de Partidul Comunist.

"Tendința mai largă a industriei a fost un control mai strict și mai puțini bani", a declarat un director de la biroul din China al unui studio de film străin, care a cerut să rămână anonim din cauza sensibilității politice a subiectului. Acest lucru a determinat studiourile să își limiteze ambițiile și să încerce să recreeze succesele din trecut.

"Rezultatul a fost mai multe filme de același tip, care vor avea implicații pe termen mediu și lung, nu doar pentru un an sau doi", a adăugat ea.

O piață mare și tânără

Piața cinematografică din China este colosală. Cele 60.000 de ecrane de cinematograf - cele mai multe din lume - aduc venituri uriașe.

Potrivit previziunilor PwC, se așteaptă ca anul viitor vânzările interne de bilete să ajungă la 12,2 miliarde de dolari, depășind SUA ca fiind cel mai profitabil public de film din lume, și asta doar în cazul ecranelor tradiționale. Serviciile de streaming video iQiyi și Tencent au împreună 190 de milioane de abonați plătitori numai în China, cu aproximativ 40 de milioane mai mult decât Netflix la nivel global.

Studiourile de la Hollywood au încercat să profite de această piață gigantică, dar filmele străine trebuie să concureze pentru un loc într-un sistem de cote care limitează numărul de filme străine sau coproduse în China la 30-40 în fiecare an.

În speranța de a-și îmbunătăți șansele în lupta pentru cote, din ce în ce mai multe studiouri coproduc filme cu parteneri chinezi și, uneori, se adresează în mod evident publicului chinez, cum ar fi acordarea de câteva secunde de timp de filmare unor vedete naționale pentru a putea fi folosite în materialele promoționale sau utilizarea stridentă a unor produse chinezești, cum ar fi apariția QQ Messenger în "Ziua Independenței: Resurgence".

Totuși, influența valorilor și a banilor chinezi poate avea și efecte politice, așa cum s-a văzut în cazul îndepărtării steagurilor japoneze și taiwaneze de pe jacheta emblematică a lui Tom Cruise, în viitorul film "Top Gun". Vedetele chinezești s-au confruntat, de asemenea, cu același tip de presiune pentru a se conforma, indiferent pentru cine lucrează, cum ar fi comentariile starului din "Mulan", Liu Yifei, împotriva protestelor din Hong Kong.

În ciuda audiențelor și a profiturilor uriașe, analiștii sunt de acord că regulile imprevizibile și opace ale cenzurii înseamnă că industria cinematografică chineză a fost blocată, în timp ce piețele de producție se străduiesc să găsească un model care să funcționeze.

Cenzura agravează toate aceste dificultăți, studiourile trebuind să echilibreze nu numai reglementările formale stricte, ci și vânturile politice care pot schimba drastic direcția în timpul procesului de producție care durează ani de zile.

Capriciile cenzurii

Motivele cenzurii pot varia de la "punerea în pericol a unificării, suveranității și integrității teritoriale a statului", până la prezentarea unor bărbați purtând cercei sau a unor femei cu prea mult decolteu. Remake-ul din 2016 al "Vânătorilor de fantome" a fost probabil refuzat la o lansare în China pentru că promova "superstițiile".

În 2018, supravegherea și cenzura industriei cinematografice a fost mutată la o nouă super agenție, aflată direct sub supravegherea Departamentului Central de Propagandă al Partidului.

Mișcarea a avut loc în timp ce președintele Xi și-a consolidat controlul absolut asupra puterii și a renunțat la limitarea mandatelor și a eliminat orice separare teoretică între Partid și reglementarea industriei cinematografice, despre care presa de stat a spus că are un "rol unic și important ... în diseminarea ideilor și în cultură și divertisment".

David Bandurski, co-director al China Media Project de la Universitatea din Hong Kong, a scris la vremea respectivă că acest lucru a demonstrat cum, sub conducerea lui Xi, a existat "un control mai strâns și mai centralizat al mass-media și al ideologiei".

Acest impuls pentru un control mai mare a coincis cu creșterea filmelor jingoiste precum "Operațiunea Marea Roșie" și "Lupul războinic 2", ambele axate pe rolul forțelor militare chinezești de peste mări.

Executivul studioului de film străin care a vorbit cu CNN a declarat că Xi poate avea o influență asupra filmelor, chiar și fără a-și exprima o opinie în mod public, deoarece oamenii încearcă să citească frunzele de ceai politic pentru a afla ce ar putea obține aprobarea sa.

"Dacă îți bazezi deciziile creative pe comentariile (lui Xi), cum ar fi ca magnații să cumpere cluburi de fotbal pentru că el iubește fotbalul, este prea speculativ", a spus ea. "Bineînțeles că înăsprirea generală a mediului este legată de opiniile sale. Dar nu este ca și cum ar fi vorbit mult despre industria cinematografică - de multe ori sunt subalternii care iau decizii pe baza presupunerilor lor cu privire la opiniile sale."

Imagini patriotice

"Operațiunea "Marea Roșie" se bazează vag pe evacuarea reală a unor cetățeni chinezi în timpul războiului civil din Yemen și are ecouri ale unor filme hollywoodiene similare, cu pieptul sus și tare, precum "Treisprezece ore" al lui Michael Bay sau "Căpitanul Phillips" al lui Paul Greengrass.

La fel ca omologii lor din SUA, publicul chinez a devorat naționalismul cinematografic, iar ambele filme au fost mari succese de box office. "Lupul războinic 2", a doborât recordurile de box office la lansare și a prezentat sloganul "oricine ofensează China va fi vânat și pedepsit oriunde s-ar afla".

Filmul, o dramă în stilul "Rambo" în care soldații din forțele speciale protejează lucrătorii umanitari într-o țară africană nespecificată, se potrivește cu accentul pus de epoca Xi pe o formă mai musculoasă și mai exterioară a naționalismului chinezesc.

"Imaginea Chinei în lume este diferită acum, iar publicul simte cu adevărat acest lucru", a declarat Yu Yusan, director general adjunct executiv al filialei de distribuție a Dadi Film Group, pentru South China Morning Post în preajma lansării filmului. "În trecut, filmele de propagandă promovau adesea acțiunea colectivă, dar acum China a intrat într-o perioadă în care individualismul (precum eroismul din film) este mai apreciat, iar publicul devine mai matur."

Pentru o vreme, s-a părut că jingoismul transpirat din "Lupul războinic" va fi noua față a industriei cinematografice din China, până la lansarea hitului SF "Pământul rătăcitor", în februarie. O adaptare dezarticulată și exagerată a nuvelei autorului chinez Liu Cixin, despre un plan extravagant de a muta Pământul în afara sistemului solar, filmul a atras totuși un public uriaș în țară, precum și interes în străinătate, unde a fost preluat de Netflix.

Dan Wang, analist la Economist Intelligence Unit (EIU), a declarat că atât "Wolf Warrior", cât și "Pământul rătăcitor" au beneficiat de o atmosferă politică receptivă.

"'Wolf Warrior' se potrivește cu tonul Inițiativei Belt and Road și, astfel, a primit un sprijin puternic din partea guvernului și o perioadă extinsă de timp în cinematografe", a spus ea. "'Pământul rătăcitor' a apărut în mijlocul războiului comercial dintre China și SUA. Cu un film SF în care apar liderii chinezi, a răspuns nevoilor patriotice ale publicului și ale guvernului".

Eșecurile cu buget mare și succesele surpriză ale blockbusterilor arată "latura imprevizibilă" a cinematografiei chineze, a declarat James Li, partener cofondator al firmei de cercetare a pieței industriei cinematografice Fanink, cu sediul la Beijing.

"Arată cât de devreme se află industria cinematografică chineză", a spus el, subliniind lipsa unui sistem de studiouri mature care să cultive regizori și francize, cum ar fi fabrica de succesuri Marvel sau magnetul de premii Pixar. Deși Li a fost optimist în ceea ce privește potențialul pieței, el a spus că studiourile sunt prea dependente de creatorii individuali care le aduc succese întâmplătoare.

"Problema sau provocarea finală pentru industria chineză de divertisment are legătură cu lipsa standardelor sau a sistemelor în fiecare etapă a ciclului de producție sau de marketing", a spus el. "Nu pare să existe niciun proces care să hrănească sau să încurajeze filmele bune pentru a deveni și mai bune".

Directorul executiv al studioului de film străin a spus că chiar și eșecurile pot fi uneori benefice pentru îmbunătățirea standardelor: "Un public mai exigent a fost, de asemenea, pozitiv pentru industrie, deoarece poate vota cu picioarele".

"China este o piață uriașă - dar fără prea multă calitate", a mai spus ea.

Sensibilitate crescută

Uneori, un film poate fi pe punctul de a fi aparent măreț, să treacă toate verificările inițiale și să atragă hype - și totuși să cadă la ultimul obstacol al cenzurii. Foarte așteptata lansare din vara anului 2019 a fraților Huayi, "The Eight Hundred", a fost o astfel de victimă.

Cu un regizor premiat, un buget declarat de 80 de milioane de dolari și un cuvânt puternic din gură în gură, "The Eight Hundred" părea pe cale să fie un blockbuster, până când filmul a fost retras cu doar câteva zile înainte de lansarea programată.

Plasată în timpul bătăliei de la Shanghai din 1937, anularea filmului - care nu a fost niciodată explicată pe deplin - s-a datorat probabil faptului că se concentra pe soldații naționaliști care se luptau cu invadatorii japonezi, potrivit experților.

După cel de-al Doilea Război Mondial, naționaliștii și-au reluat războiul civil cu comuniștii, fiind în cele din urmă înfrânți și fugind în Taiwan. Iar filmele chinezești care se desfășoară în această epocă tind să exagereze rolul Armatei Roșii în înfrângerea Japoniei și să-l minimalizeze pe cel al rivalilor lor.

Având loc cu câteva luni înainte de cea de-a 70-a aniversare a Republicii Populare, această lipsă de loialitate față de partid ar fi putut fi prea mult pentru cenzori. O postare pe rețelele de socializare foarte răspândită, publicată de o persoană din interiorul cinematografiei, despre anularea filmului, a subliniat "interferența a tot felul de actori misterioși pe care, în general, nu îi vedem - de la "vechii lideri" și "vechile cadre"", care încă mai nutreau nemulțumirile din timpul războiului civil.

"Pregătirile pentru ('The Eight Hundred') au început în urmă cu patru sau cinci ani - și, evident, a primit aprobarea de a fi realizat și era gata să fie lansat", a declarat pentru CNN directorul unui studio cinematografic străin.

"Dar anularea bruscă arată cu adevărat că nimic nu este garantat până când un film nu este prezentat efectiv în cinematografe".

Ea a adăugat că, "desigur, anul acesta este cea de-a 70-a aniversare a RPC, dar va fi ceva important în fiecare an în viitorul apropiat. De aici încolo, mediul nu va face decât să se înrăutățească".

Wang, analistul EIU, a declarat că cenzura a fost o "constrângere severă asupra conținutului filmelor și a actualității acestora. Linia de complot și dialogurile originale pot fi modificate, iar data planificată pentru lansare poate fi amânată. Este un factor de descurajare a producătorilor pentru a inova".

Lovitură surpriză

În acest mediu, unii cineaști au ales să se limiteze la cele mai sigure subiecte sigure: Gândirea Xi Jinping.

Două filme recente, "Hold Your Hands" și "Amazing China", au celebrat conducerea vizionară și strălucirea ideologică a lui Xi. "Amazing China" se concentrează pe megaproiecte precum Inițiativa "Belt and Road" a lui Xi și alte realizări sub conducerea președintelui.

"Cine altcineva ar fi putut face asta? Doar Partidul Comunist", intonează Xi în film, care se încheie cu un cântec pop naționalist: "Suntem încrezători! Noi mergem înainte! Văzându-i pe fiii și fiicele Chinei cum pășesc spre un nou univers!".

Ambele filme - care au fost proiectate pe scară largă și au primit recenzii elogioase în presa de stat - au avut succes la box office, "Amazing China" devenind cel mai de succes documentar chinezesc în nouă zile.

Înainte de sărbătorirea Zilei Naționale, la 1 octombrie, "Poporul meu, țara mea" a beneficiat de o promovare intensă în mass-media de stat. Un articol din tabloidul naționalist Global Times îl descria ca fiind o "epopee patriotică ce sărbătorește cea de-a 70-a aniversare a fondării Republicii Populare Chineze".

Compilația de șapte scurtmetraje care se concentrează asupra unor momente cheie din istoria Chinei, inclusiv predarea Hong Kong-ului de la conducerea britanică la cea chineză, "este considerată un cadou pentru cea de-a 70-a aniversare a fondării Republicii Populare Chineze", a precizat Global Times.

Cu toate acestea, nu toate superproducțiile aprobate de Partidul Comunist sunt impregnate de o propagandă atât de evidentă. "Ne Zha", spune povestea unui copil demonic care își sfidează părinții și face crize de furie violente. Bazat vag pe figura mitologică chineză cu același nume, filmul de animație a fost succesul surpriză al anului 2019. Până în septembrie, era al doilea film cu cele mai mari încasări din toate timpurile în China, cu 691 de milioane de dolari, după "Wolf Warrior 2".

De asemenea, a câștigat aplauze din partea autorităților. Un comentariu recent publicat de Cotidianul Poporului, purtătorul de cuvânt oficial al Partidului Comunist, a afirmat că filmul - și eventualul eroism al lui Ne Zha - a fost "demn de o considerație serioasă din partea majorității membrilor și cadrelor Partidului în noua eră", făcând referire la un principiu-cheie al gândirii lui Xi Jinping.

"Membrii de partid și cadrele trebuie să învețe din spiritul indomabil de perseverență (al lui Ne Zha), să mențină mereu o atitudine de luptă fără sfârșit, să păstreze mereu urgența de a aștepta momentul (potrivit) și spiritul întreprinzător de a înfrunta dificultățile și să privească provocările dificile ca pe o experiență", a adăugat ziarul.

În special, purtătorul de cuvânt al partidului a lăudat mesajul filmului pentru că arată cum părinții rebelului Ne Zha l-au îndrumat pe "calea cea bună".

Cenzura face același lucru cu filmele chinezești de zeci de ani. Și, în ciuda plângerilor producătorilor și ale cinefililor cu privire la mâinile lor adesea grele, este puțin probabil să se oprească prea curând. Mulțumită în parte succesului lui "Ne Zha", analiștii prevăd că în această sărbătoare a Zilei Naționale s-ar putea înregistra un record de încasări de 7 miliarde de yuani (988 de milioane de dolari), un adevărat cadou de 70 de ani.

Maisy Mok și Stella Ko de la CNN au contribuit la cercetare. Steven Jiang de la CNN a contribuit la reportajul suplimentar.

