Poveste evidențiată

Arthur Ashe: Cea mai mare icoană de culoare a sportului american?

Arthur Ashe a câștigat trei titluri de Grand Slam

Primul afro-american care a reușit performanța de a câștiga un slam

A murit la vârsta de 49 de ani, în 1993, din cauza unei boli legate de SIDA, în urma unei transfuzii de sânge infectat.

Terenul de pe stadionul Flushing Meadows a fost numit în onoarea sa.

Terenul principal al stadionului de la Flushing Meadows, unde se desfășoară US Open, este numit în onoarea sa, o statuie impresionantă a lui Ashe împodobește terenul, în timp ce Ziua Arthur Ashe pentru copii este o petrecere anuală strălucitoare care dă startul celor două săptămâni pentru ultimul Grand Slam al sezonului.

Michelle Obama a fost invitată de onoare în 2013, în timp ce Bradley Cooper, Carmelo Anthony, Justin Bieber și Will Ferrell au fost incluși pe o listă eclectică de celebrități de-a lungul anilor.

Văduva lui Ashe, Jeanne Moutoussamy Ashe, și-a făcut un scop în viață din a se asigura că memoria regretatului său soț este păstrată pentru generații, iar susținerea prezidențială este cireașa de pe tort.

"Mă face foarte mândră faptul că Arthur are numele său ridicat pentru copii care nu aveau habar cine este", a declarat ea în 2013 pentru emisiunea Open Court de la CNN.

"A fost o onoare atât de mare. M-am născut și am crescut în partea de sud a orașului Chicago, la fel ca și doamna Obama, așa că a fost foarte distractiv să stau aici, alături de ea și de fiicele ei.

"Și faptul că ea susține atât de mult Arthur Ashe Learning Center și atât de mult moștenirea lui Arthur. Nu cred că am fi putut cere o situație mai bună în acea zi, a fost pur și simplu minunat."

Moutoussamy Ashe își împărtășea experiențele cu fosta vedetă americană din Cupa Davis, James Blake, care s-a retras din circuitul ATP în 2013.

Blake i-a spus că Ashe a fost idolul și inspirația lui în copilărie.

"Fiind un afro-american care joacă tenis, impactul lui asupra mea a fost mare și am vrut să-i calc pe urme, fiind cineva care a mers la facultate și a fost educat și a avut o influență atât de mare asupra lumii", a spus el.

Impactul despre care vorbește Blake a depășit cu mult limitele înguste ale sportului profesionist.

Ashe a spus cândva, în mod faimos: "Nu vreau să fiu ținută minte pentru realizările mele în tenis", iar Moutoussamy Ashe a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-i promova dorința.

"Jocul de tenis i-a oferit cu adevărat doar o platformă pentru a vorbi despre problemele la care ținea atât de mult", a spus ea.

"Cred că a fost un model pentru o mulțime de copii, motiv pentru care moștenirea lui este atât de importantă de promovat astăzi.

"Nu vrem ca o întreagă generație de copii de astăzi și generațiile viitoare să nu știe că a fost mai mult decât un jucător de tenis".

Născut în 1943, Ashe a fost crescut în sudul segregat din Richmond, Virginia, și și-a testat pentru prima dată abilitățile de tenis pe un teren de joacă rezervat exclusiv negrilor din oraș.

Și-a dezvoltat talentul în liceu și a obținut o bursă de tenis la Universitatea din California, Los Angeles (UCLA) în 1963, devenind în acel an primul afro-american care a reprezentat Statele Unite în Cupa Davis.

Membru al Reserve Officers Training Corp (ROTC), Ashe a fost obligat în cele din urmă să facă serviciul militar și a petrecut trei ani la Academia Militară a Statelor Unite de la West Point, ajungând la gradul de sublocotenent.

Ashe era încă ofițer în activitate atunci când a câștigat primul său titlu de Mare Șlem la US Open 1968, primul din Era Open, când profesioniștilor li s-a permis să concureze și ei.

"Nu a fost doar primul bărbat afro-american care a câștigat US Open, ci a fost de fapt prima perioadă americană care a câștigat US Open, deoarece US Open nu a început decât în 1968", subliniază Moutoussamy Ashe.

Ashe a fost eliberat din armată în 1969 și, după ce a câștigat a doua sa coroană de Grand Slam la Australian Open 1970, a devenit profesionist.

Un susținător proeminent al mișcării americane pentru drepturile civile, principiile politice ale lui Ashe au fost puse la încercare atunci când guvernul de apartheid din Africa de Sud i-a refuzat viza pentru a concura la Openul național al acestei țări, mai târziu în acel an.

Ashe a militat pentru ca Africa de Sud să fie exclusă din Federația Internațională de Tenis, dar, deși cererile sale nu au fost satisfăcute, în cele din urmă i s-a acordat o viză pentru a participa la Openul Africii de Sud din 1973, fiind primul bărbat de culoare care a făcut acest lucru.

Ashe a continuat să vorbească împotriva regimului de apartheid și, după ce Nelson Mandela a fost eliberat după ce a stat 27 de ani în închisoare, starul tenisului s-a întors în Africa de Sud în 1991, ca membru al unei delegații de 31 de persoane pentru a observa schimbările politice profunde din țară.

S-a întâlnit de mai multe ori cu Mandela și a observat cu modestie: "În comparație cu sacrificiul lui Mandela, propria mea viață a fost una aproape de autoindulgență. Când mă gândesc la el, propriile mele eforturi politice par neînsemnate."

Dar alții nu ar fi de acord. Andrew Young, fostul ambasador al Statelor Unite la Națiunile Unite, a spus odată despre Ashe: "A luat povara rasei și a purtat-o ca pe o mantie de demnitate."

Young, un pastor devenit politician de frunte, a prezidat nunta lui Ashe cu Jeanne în 1977, după ce se cunoscuseră la un eveniment caritabil cu doar șase luni înainte, la care Moutoussamy Ashe participase în calitate de fotograf de serviciu.

Ashe era deja de trei ori campion de Grand Slam la simplu, după ce îl învingea pe Jimmy Connors, principalul favorit, într-o finală epică la Wimbledon în 1975, dar aceasta avea să fie ultima sa finală, deoarece accidentele și, în cele din urmă, boala au avut un impact negativ.

Lumea a fost șocată în 1979, când Ashe, care se afla într-o formă excelentă, a suferit un atac de cord și a fost supus unei operații de bypass.

Era pregătit să revină în circuitul de tenis când au apărut alte complicații și a fost nevoit să își anunțe retragerea, în mod tipic și fastidios.

"Avea aproximativ 30 de scrisori pe care le scrisese individual oamenilor, contracte pe care le avea, promisiuni și angajamente pe care le avea față de oameni, pur și simplu le-a scris personal și le-a spus: "Mă retrag și vreau să fiți primii care află"", și-a amintit Moutoussamy Ashe.

La retragere, a preluat funcția de căpitan al echipei de Cupa Davis a Statelor Unite, dar în 1983 a trebuit să fie supus unei a doua runde de operații la inimă la New York.

În timpul acestei operații, se crede că Ashe a contractat virusul HIV în urma unor transfuzii de sânge infectat.

A aflat diagnosticul în 1988, după o altă problemă de sănătate, dar de dragul fiicei lor adoptive de doi ani, Camera, Ashe și soția sa au ținut boala în secret.

Abia în 1992 a fost forțat să iasă în public și, fidel idealurilor sale, a început să militeze pentru a demitiza miturile despre SIDA și modul în care este contractată.

El a înființat Fundația Arthur Ashe pentru învingerea SIDA pentru a continua activitatea unui institut pe care îl înființase pentru a promova sănătatea publică.

Ashe și-a finalizat cartea de memorii, "Days of Grace", cu puțin timp înainte de a muri la 6 februarie 1993 din cauza unei pneumonii legate de SIDA.

Pentru Blake, cartea a fost o sursă de inspirație. "De îndată ce am citit "Days of Grace", a fost întotdeauna răspunsul meu la întrebarea care este cartea ta preferată din toate timpurile", i-a spus el lui Moutoussamy Ashe.

Young a oficiat funeraliile lui Ashe în Richmond, la care au participat mii de persoane în doliu. El a fost înmormântat alături de mama sa, Mattie, care a murit în 1950, când el avea doar șase ani.

Mai târziu, în anul în care a murit, Ashe a primit postum Medalia Prezidențială a Libertății din partea președintelui Bill Clinton.

Aceasta a fost prima dintr-o serie de distincții de profil înalt în semn de recunoaștere a unui om cu adevărat remarcabil, însă pentru văduva sa, care îi poartă torța de atâția ani, impactul său asupra comunităților și a tinerei generații este cel mai important.

"Cred că, dacă Arthur ar fi fost aici astăzi, ar fi promovat tenisul la nivel de bază, trăgând acea metaforă că tenisul nu este doar un sport, ci, mai important, o profesie care ar putea să-ți aducă o bursă pentru a te ajuta să mergi la școală", a spus ea.

Alții, precum Blake și Mal Washington, au călcat pe urmele lui Ashe pe partea masculină a tenisului masculin, dar Moutoussamy Ashe este la fel de încântată de impactul pe care surorile Williams l-au avut asupra sportului afro-american.

"Venus și Serena, sunt atât de mândră de ceea ce fac amândouă. Venus are provocările ei, însă își duce viața înainte și încă rămâne foarte implicată în jocul de tenis ori de câte ori poate.

"Serena a fost, cred, în formă maximă, nu doar în tenis, ci și ca persoană, în timpul acestui US Open", a adăugat ea, reflectând asupra celei de-a 17-a coroane de simplu de Mare Șlem a numărului 1 mondial.

Moutoussamy Ashe speră ca Centrul de învățare Arthur Ashe, care conține o mulțime de fotografii și suveniruri colecționate de ea însăși de-a lungul vieții sale, să poată găsi o casă permanentă.

"Este foarte important ca nu doar generația de astăzi, ci și generațiile viitoare să îl înțeleagă ca fiind mai mult decât un simplu atlet, mai mult decât un pacient, mai mult decât un student și un antrenor.

"Că vor înțelege importanța de a fi o ființă umană completă, că s-ar putea să nu fii un mare campion, dar dacă ești o ființă umană completă, atunci poți face aproape orice pentru a reuși în viață."

Ashe însuși este exemplul perfect în acest sens, luptând cu mediul său modest și cu un curent de prejudecăți pentru a obține cea mai înaltă distincție care poate fi acordată unei persoane în Statele Unite.

"Rasismul nu este o scuză pentru a nu face tot ce poți", a spus Ashe, iar el reprezintă o mărturie elocventă a adevărului cuvintelor sale.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com