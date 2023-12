Arta neașteptată a posterelor de film pictate de mână din Ghana

Pentru a atrage telespectatori, cluburile video trebuiau să își facă reclamă la ofertele lor. Dar nu dispuneau de posterele originale ale filmelor și nici de mijloacele necesare pentru a tipări altele - conducătorii militari ai țării restricționaseră chiar și importul de prese de tipărire.

Așa că și-au făcut propriile afișe, comandând artiștilor locali să le picteze de mână pe saci de făină folosiți. Erau mari, de obicei cu o lățime de 40 până la 50 de centimetri și o înălțime de 55 până la 70 de centimetri.

De atunci, afișele au făcut valuri în lumea artei, iar primele exemplare originale au ajuns la prețuri ridicate din partea colecționarilor.

Lucrările sunt renumite pentru stilul lor strident și exuberant, plin de mușchi, sânge și trăsături exagerate.

"Au fost concepute pentru a vinde bilete de film, era vorba de a face oamenii să intre pe ușă", a declarat Brian Chankin, un dealer și colecționar, la telefon din Ghana. "Așa că vibrația era într-adevăr să încerce să facă fiecare poster cât mai unic, ca să nu mai spunem că era cât mai nebunesc posibil".

Ocazional, artiștii și-au luat licențe creative, reprezentând evenimente care nu se regăseau în filme. "Uneori mă uitam la filme și luam unele acțiuni din ele", a declarat Heavy Jay, un artist care deține un studio în Teshie, în apropiere de capitala Ghanei, Accra, într-un e-mail. "Dar dacă filmul era atât de plictisitor, atunci trebuia să îl fac după propria imaginație, care de cele mai multe ori prezintă unele imagini și acțiuni care (nu erau) în filme, pentru a atrage mai mulți oameni să meargă să le vadă."

Până în anii 1990, perioada de apogeu a afacerii cluburilor de film, câteva zeci de artiști erau angajați pentru a produce afișele. Printre cei mai populari artiști - sau pseudonimele lor - se numărau Joe Mensah, Nyen Kumah, Leonardo, Socrates, Death is Wonder, Frank Armah și D.A. Jasper.

Brian Chankin a început să colecționeze posterele în urmă cu aproximativ 10 ani, chiar în momentul în care a început să crească interesul global în jurul acestora. El le-a expus pe peretele unui magazin video pe care îl deținea în Chicago.

"Oamenii au început să vrea să le cumpere de pe perete, așa că am ajuns să vindem destul de multe", a spus el. "Am reușit să câștig un pic de adepți cu ele, așa că am început să cumpăr din ce în ce mai multe cu toți banii pe care îi aveam. De-a lungul anilor, sute și sute de postere au trecut prin mâinile mele, iar multe dintre ele le păstrez pentru colecția mea.

"Sunt unele care ar ajunge la mii de dolari dacă aș decide să le vând, dar acelea sunt cele pe care cu siguranță nu sunt interesat să le vând. Știu că alte persoane au vândut aceste postere cu peste 50.000 de dolari. Orice lucru din anii 1980 este incredibil de rar și incredibil de greu de găsit în acest moment".

Cererea pentru posterele de cluburi video din Ghana a început să dispară la mijlocul anilor 2000, când vizionarea la domiciliu a devenit mai răspândită, iar tipărirea a devenit mai practică decât comandarea operelor de artă originale, a căror realizare dura câteva zile. De atunci, mulți artiști au renunțat la această meserie, a spus Chankin. Însă unii au păstrat tradiția și acum lucrează la comandă, fie făcând copii ale posterelor originale, fie pictând postere complet noi, atât ale filmelor vechi, cât și ale celor noi.

În 2015, Chankin a deschis Deadly Prey Gallery, un studio din Chicago care lucrează cu artiști din Ghana. Prețurile pentru posterele comandate variază între 300 și 600 de dolari, iar cele mai solicitate sunt cele din marile blockbustere de acțiune din anii 1980, care au făcut celebre aceste postere. "Predator, Terminator, orice cu Kurt Russell, orice cu (Jean-Claude) Van Damme", a declarat Chankin, adăugând: "Nu am mai văzut niciodată un film de acest gen: "Horrorul este, fără îndoială, cel mai popular gen."

Cu un interes aparent în creștere, posterele sunt acum ușor de găsit pe internet. Dar, a avertizat Chankin, cumpărătorii ar trebui să se ferească de copiile moderne care se prefac în originale vechi.

"Întotdeauna există contrabandiști - de obicei încearcă să facă afișele să pară mai vechi decât sunt de fapt", a spus el. "Pe acelea le-aș putea identifica într-o secundă, dar alți oameni s-ar putea să nu fie în stare".

Acest articol a fost publicat inițial în octombrie 2019.

