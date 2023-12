Artă în valoare de 3,4 miliarde de dolari într-un mic colț al Elveției

Aceasta cuprinde aproximativ 300 de galerii internaționale din cinci continente și se estimează că ar fi vorba de opere de artă în valoare de 3,4 miliarde de dolari. Și dacă va fi la fel ca anul trecut, va atrage o mulțime de peste 92.000 de persoane pe parcursul săptămânii de desfășurare a evenimentului.

Cunoscătorii din interior vor ști că, în momentul în care ușile se deschid pentru public, majoritatea operelor au fost deja vândute; în zilele dinaintea deschiderii oficiale, colecționarii fideli, purtând ecusoane de VIP, adună ca pe niște bomboane lucrări de artă de sute de mii sau de milioane de dolari. Pentru toți ceilalți, standurile de expunere sunt o imagine a celor mai bune opere de artă modernă și contemporană.

Primul lucru pe care îl veți vedea la intrarea în locația expozițională proiectată de Herzog & de Meuron(o minune învelită în aluminiu în sine) este sectorul Unlimited al Art Basel, pe care târgul îl descrie ca fiind o "platformă pentru proiecte care transcend limitele unui stand clasic de expoziție de artă". Cu alte cuvinte, este locul în care veți găsi tot ceea ce este imens, imersiv și demn de Instagram în acest moment.

Chiar în fața intrării, artistul berlinez Julius von Bismarck se învârte într-un dormitor improvizat, se bagă în pat, iar uneori se ridică pentru a se așeza la birou și a bea un pahar de vin roșu. Arta spectacolului său, de altfel banal, constă în faptul că se desfășoară pe pantele unui uriaș bol de beton care se învârte, unde forțele centrifuge sunt tot ceea ce ține mobila la locul ei.

"Care este leacul tău pentru răul de mișcare?", l-am întrebat pe artist.

"Cel mai bine este să-ți concentrezi privirea într-un singur loc", a spus el. "De preferință, ceva din interiorul bolului".

În altă parte, pe etajul sălii de expoziție Unlimited, sunt proiectate filme ale unor artiști precum Ed Atkins, Sarah Morris și Wu Tsang. Fotograful Ryan McGinley a lipit 500 de imagini pe pereții și tavanele unei încăperi pentru a realiza "YEARBOOK", un colaj cuprinzător, cu nuanțe pop, de tineri sexy în pielea goală.

Artistul scoțian David Shrigley a amenajat un cerc de scaune și șevalete pentru ca vizitatorii să se poată așeza și să deseneze "Life Model", o sculptură de trei metri înălțime, asemănătoare lui Pinocchio, care clipește și urinează intermitent.

În pofida acestei impresionante game de expoziții Unlimited, principalul punct de atracție al Art Basel este sectorul Galeriilor, unde 223 de expozanți prezintă lucrări din secolele XX și XXI, de la pictură și sculptură la video și digital. Este locul unde veți găsi lucrări de dimensiuni mai modeste ale artiștilor contemporani de primă mână, Picasso, Giacometti și alți vânzători de top.

Alte sectoare includ Parcours, lucrări de mari dimensiuni, specifice unui loc, instalate în jurul istoricului Münsterplatz; Statements, un spațiu pentru artiștii emergenți; și Feature, unde standurile sunt prezentări curatoriale despre un singur artist sau o singură temă.

În afara târgului, arta în Basel este abundentă.

Pe lângă venerabilele instituții permanente ale orașului (Paul Gaugin și Marlene Dumas la Fondation Beyeler, precum și Anicka Yi și Bernard Tschumi la Kunsthalle Basel sunt obiective care trebuie neapărat vizitate), există o multitudine de târguri și instalații satelit care au răsărit în tot orașul. Există Volta și Liste, două târguri dedicate artei noi și emergente, ca să nu mai vorbim de Design Miami/Basel, târgul înfrățit cu Art Basel. Acolo, accentul este pus pe arta funcțională.

La parter se află Design at Large, un studiu arhitectural al locuințelor istorice și de avangardă care include lucrări ale iconicului Jean Prouvé și ale contemporanului Atelier Van Lieshout. La etaj, nu lipsesc clasicii designului francez și scandinav de la mijlocul secolului al XIX-lea, precum și noile invenții SF. Prezentarea inaugurală a Designer of the Future de la Swarovski prezintă noile tinere talente Studio Swine, Tomás Alonso și Elaine Yan Ling Ng, ale căror lucrări se joacă cu teme legate de lumină și de spațiul cosmic.

Producătorul elvețian de ceasuri de lux Audemars Piguet a lansat o nouă serie de comenzi de artiști care vor avea loc la fiecare ediție Art Basel. Robin Meier, un compozitor-artist hibrid, a prezentat un mediu viu: un ecosistem de LED-uri intermitente, plante și instrumente științifice într-un cort ermetic, ridicat în spatele galeriei Volkshaus. Simfonia de lumină și sunet care rezultă - înregistrări de greieri, metronomi și vibrații subtile - stimulează licuricii care circulă eteric prin interior, creând o experiență suprarealistă pentru privitor. După o săptămână de mare impact și supraîncărcare senzorială, aceasta ar putea fi destinația perfectă pentru un moment de liniște și pace.

