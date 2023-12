Ariana Madix rupe tăcerea despre scandalul de înșelăciune din 'Vanderpump Rules', în timp ce audiențele cresc vertiginos

Madix a oferit primele sale comentarii publice de când au apărut știri privind acuzațiile că iubitul ei de mult timp, Tom Sandoval, a fost implicat într-o relație cu colega lor de platou, Raquel Leviss.

"Vreau să îmi exprim cea mai sinceră recunoștință pentru revărsarea de dragoste și sprijin pe care am primit-o de la prieteni, familie și oameni pe care nici măcar nu i-am întâlnit în ultimele două săptămâni", a scris Madix într-o legendă. "Când am simțit că nu mai pot nici măcar să stau în picioare, voi toți mi-ați dat puterea de a continua și m-ați văzut prin cele mai întunecate ore. Să spun că am fost devastată și distrusă este puțin spus."

Drama i-a zguduit pe telespectatorii reality-serialului Bravo și chiar pe unii dintre actori, inclusiv pe Lisa Vanderpump, care i-a spus gazdei Andy Cohen, în timpul unei apariții în emisiunea sa de pe Bravo "Watch What Happens Live with Andy Cohen", că a fost "uluită" de veste.

Madix a scris în biletul ei că știe că "nu este singură în această situație", adăugând că "atât de mulți dintre cei mai apropiați prieteni ai mei sunt, de asemenea, îndurerați de această pierdere chiar acum și se resimt din cauza acestei trădări pe atât de multe planuri".

"Sunt atât de norocoasă să am cel mai bun sistem de susținere din lume și sper să pot răsplăti fiecare persoană pentru dragostea pe care mi-ați arătat-o", și-a încheiat ea nota. "Ce nu mă omoară mai bine fuge".

Atât Sandoval, cât și Leviss și-au cerut scuze public față de Madix. CNN a luat legătura cu reprezentanții lor pentru comentarii suplimentare.

Se pare că audiențele au crescut în urma lui "Scandoval", așa cum a fost supranumit.

PotrivitVariety și altor rapoarte, primul episod difuzat de când s-a întâmplat totul a fost pe 8 martie și a atras 2,2 milioane de telespectatori pe toate platformele, ratingul de vizionare în direct dublându-se față de episodul din săptămâna precedentă.

Aflată la cel de-al zecelea sezon, emisiunea este un derivat din "The Real Housewives of Beverly Hills", care a făcut-o celebră pe Vanderpump Vanderpump, care a fost membră a distribuției.

Sursa: edition.cnn.com