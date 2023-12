Arabia Saudită spune că salută vizitatorii LGBTQ

Se pare că site-ul web al Autorității Saudite pentru Turism (STA) și-a actualizat secțiunea de întrebări și răspunsuri pentru a preciza că vizitatorii homosexuali sunt bineveniți în regat.

"Toată lumea este binevenită să viziteze Arabia Saudită, iar vizitatorilor nu li se cere să dezvăluie astfel de detalii personale", este răspunsul site-ului la întrebarea de pe pagina de întrebări frecvente: "Sunt bineveniți vizitatorii LGBT să viziteze Arabia Saudită?"

Nu se știe cu exactitate când a fost actualizat site-ul. Un purtător de cuvânt al STA a declarat că politica a fost anterior în vigoare, dar o versiune arhivată a site-ului web la 14 martie 2023 și înainte nu avea întrebarea și răspunsul pe pagină.

Activitatea sexuală între persoane de același sex este o infracțiune în Arabia Saudită, potrivit Human Rights Watch.

Potrivit Human Dignity Trust, care militează pentru drepturile persoanelor LGBT din întreaga lume, persoanele transselectice se pot confrunta, de asemenea, cu urmărirea penală în Arabia Saudită, existând "dovezi substanțiale că legea este aplicată" și "rapoarte consistente de discriminare și violență" împotriva persoanelor LGBTQ.

Călătorii LGBTQ+ reprezintă o piață profitabilă, potrivit lui Darren Burn, CEO al Out Of Office, un serviciu de planificare a călătoriilor de lux pentru această comunitate, și al Travel Gay, cea mai mare platformă de călătorii LGBTQ+ din lume.

"Cercetările arată că aceștia cheltuiesc mai mulți bani într-o destinație decât cuplurile heterosexuale și tind să călătorească de mai multe ori pe an", a declarat acesta pentru CNN.

"Este un grup demografic foarte interesant și profitabil, iar țările alocă venituri importante pentru [atragerea] acestuia".

Cu toate acestea, dacă călătorii LGBTQ se vor simți confortabil să călătorească în Arabia Saudită, este o altă problemă. Burn a spus că destinații precum Maldive și Dubai, unde homosexualitatea este o infracțiune penală, sunt populare, dar fără mai multe asigurări din partea autorităților, Arabia Saudită ar putea fi mai greu de vândut.

"Este destul de vag și nu oferă asigurări care să mă facă să mă simt în măsură să ne trimit clienții în siguranță în această destinație, dar orice lucru de pe site despre călătorii LGBT este un bun punct de plecare", a spus el.

"Nu mă pot gândi la un alt consiliu turistic din Orientul Mijlociu care să îi fi menționat măcar, cu excepția Qatarului în perioada premergătoare Cupei Mondiale, și chiar și acela a fost vag, spunând că toată lumea este binevenită.

"Dar preocuparea mea este cum este realitatea în destinație. Spun ei că un cuplu de același sex poate să se cazeze la un hotel și să primească un pat dublu fără nicio problemă? Bănuiala mea ar fi că nu asta este realitatea".

'Prietenul meu mi-a sugerat să îmi iau un telefon nou'

Un călător homosexual care a vizitat Arabia Saudită într-o călătorie de lucru în octombrie 2022 - înainte ca site-ul să fie actualizat - a declarat pentru CNN că s-a simțit "în dulap" în timpul șederii sale.

Călătorul britanic - care nu a dorit să fie numit - a petrecut timp în AlUla, una dintre destinațiile saudite axate pe turism.

"A fost OK pentru o săptămână sau cam așa ceva, dar după aceea mi-am dat seama brusc că s-a întors să trăiesc o viață în dulap și să nu fiu adevăratul meu sine. Mai degrabă de frica a ceea ce s-ar putea întâmpla - necunoscutul - decât din cauza a ceva anume care s-a întâmplat", a spus el.

"Mi s-a trimis un e-mail [de către compania pentru care lucram] cu ce ar trebui să fac. Practic, mi-au spus să șterg din telefonul meu tot ceea ce avea legătură, chiar și de la distanță, cu LGBTQI - toate fotografiile, aplicațiile, ziarele și revistele. Prietenul meu egiptean mi-a sugerat să îmi iau un telefon nou și curat.

"Le-am spus colegilor apropiați, dar nu vorbeam [în general] despre faptul că sunt gay sau despre experiența mea din trecut. Am ținut-o pentru mine și, dintr-o dată, mi-am dat seama că nu puteam să vorbesc despre ceea ce aș fi vorbit în mod normal și nu așa vreau să trăiesc. În practică, toată lumea era foarte relaxată, dar legea e lege."

Cu toate acestea, el a adăugat că o "revelație" din călătoria sa a fost "cât de prietenoși și primitori au fost saudiții.

"Sunt foarte deschiși la schimbarea de atitudine, dar nu prea [au fost în contact] cu lumea occidentală în timpul vieții lor. Dacă nu întâlnești oameni [din alte culturi] și nu vorbești despre diferențe, nu ai cum să înveți de la ei.

"Am constatat că ceea ce spun legea și autoritățile este foarte diferit de modul în care interacționează localnicii cu tine.

"Dacă ar fi să mergi acolo și să fii homosexual în mod evident, aș fi destul de îngrijorat - nu m-aș simți confortabil să merg acolo cu un partener - dar este o țară care se schimbă foarte repede."

După Dubai și Qatar

Arabia Saudită se concentrează pe extinderea sectorului său turistic, atrăgând fanii arheologiei în locuri precum AlUla, unde ruinele au fost lăsate neatinse timp de aproape 2.000 de ani, și creând orașe întregi noi pentru a atrage vizitatorii.

Richard Quest de la CNN, care a vizitat-o în septembrie 2022, a scris că: "Am mai văzut țări schimbându-se înainte, dar nu cred că am văzut vreodată ceva asemănător cu schimbarea care are loc în Arabia Saudită. Schimbarea saudită este deliberată, profundă și dramatică". Cu toate acestea, el a semnalat, de asemenea, "contradicțiile" sale - după vizita sa, 81 de persoane au fost executate într-o singură zi.

Cercetătoarea în domeniul drepturilor omului Nora Noralla a declarat pentru CNN că regatul urmează Qatar și Dubai în încercarea sa de a atrage călătorii LGBTQ+. Dar ea a avertizat că s-ar putea să nu fie în condițiile călătorilor.

"În Dubai există o mulțime de influenceri gay, iar atâta timp cât înțelegi contextul zonei în care te afli și respecți cultura tradițională și nu îți arăți homosexualitatea în niciun fel, ești în regulă", a spus ea.

"Asta presupune că trebuie să fii cis-pasiv. Dacă te prezinți și ești non-binar, sau bărbat machiat, sau evident trans, și vii în regiune, ți se va refuza intrarea. Nu aș spune că persoanele LGBT sunt binevenite - ei spun că sunt binevenite cuplurile de același sex, iar asta este cu totul altceva."

Ea a avertizat, de asemenea, că ceea ce este valabil pentru "turiștii bogați" nu este valabil și pentru ceilalți. "Rezidenții homosexuali știu ce limite pot depăși și totul depinde de mediul tău economic și social", a spus ea. "Ei își dau seama de riscurile cu acest tip de activitate și știu cum să o facă într-un mod discret. Aceasta [noua mișcare] este practic pentru turiștii occidentali.

"Încearcă să copieze modelul Dubaiului pentru a putea obține o parte din banii lor. Există multă concurență [pentru bani]. Dacă ești un occidental cis și gay, ești binevenit. Dacă ești trans și cis-passiv, ești binevenit. Dar orice lucru care îți arată de la distanță homosexualitatea, nu ești. Și cred că dacă cineva depășește o linie, cu siguranță se va acționa rapid."

În ciuda scepticismului său, Darren Burn crede că Arabia Saudită ar putea fi o destinație gay-friendly.

"Am saluta o conversație cu consiliul de turism și cu guvernul pentru a găsi o modalitate prin care călătorii LGBTQ+ să poată călători cu adevărat în siguranță, pentru a-i vedea punând bani în spatele promovării comunităților LGBT și făcând schimbări în ceea ce privește drepturile LGBT la nivel local, pentru a face din Arabia Saudită o destinație autentică care să atragă.

"Știm cu toții că motivul pentru care destinațiile primesc turiști acum este pentru că ei cred că acesta este viitorul lor flux de venituri, dar asta este bine, pentru că ar putea determina schimbări în legislația privind egalitatea dacă este bun pentru afaceri."

El a adăugat că călătoriile pot lărgi mințile de ambele părți.

"Fără călătorii și turiști care vin în destinații, mentalitățile nu s-ar schimba niciodată - atâta timp cât pot face acest lucru în siguranță, călătorii LGBTQ+ pot sparge barierele", a spus el.

"Destinațiile se schimbă - dar nu cred că vom trimite clienți prea curând până când nu vom primi asigurări că vor fi în siguranță, bineveniți și că vor putea să se cazeze."

Un purtător de cuvânt al STA a spus într-o declarație: "Toată lumea este binevenită să viziteze Arabia Saudită, cu condiția să urmeze și să respecte cultura, tradițiile și legile noastre, așa cum ați face-o atunci când vizitați orice altă țară din lume.

"Ca și alte guverne, nu punem întrebări personale vizitatorilor și respectăm dreptul la intimitate."

Sursa: edition.cnn.com