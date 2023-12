Personal

Andrew Yang fapte rapide

Data nașterii: 13 ianuarie 1975

Locul nașterii: Schenectady, New York

Nume la naștere: Andrew M. Yang

Tată: Kei-Hsiung Yang, cercetător la IBM și GE.

Mamă: Nancy L. Yang, administrator de sisteme

Căsătorie: Evelyn (Lu) Yang (2011-prezent)

Copii: Doi fii

Educație: Universitatea Brown, licențiat în economie, 1996; doctor în drept la Facultatea de Drept a Universității Columbia, 1999.

Religie: Protestant

Părinții săi sunt originari din Taiwan.

Propunerea principală pentru platforma sa politică a fost ideea de venit universal de bază (UBI). Acest "dividend al libertății" ar fi oferit fiecărui cetățean 1.000 de dolari pe lună, sau 12.000 de dolari pe an.

Yang a înființat Freedom Dividend, un program pilot pentru a promova venitul universal de bază, în cadrul căruia finanțează personal plățile lunare în numerar.

Este prezentat în documentarul din 2016, "Generation Startup".

Sloganul său de campanie a fost "MATH", sau "Make America Think Harder".

În 1992, a călătorit la Londra în calitate de membru al echipei naționale de dezbateri a SUA.

După ce a absolvit la Columbia, Yang a practicat avocatura pentru o perioadă scurtă de timp înainte de a-și schimba orientarea profesională către start-up-uri și antreprenoriat.

Cronologie

2002-2005 - Vicepreședinte al unui start-up din domeniul sănătății.

2006-2011 - Director general, apoi director executiv al Manhattan Prep, o companie de pregătire pentru examene.

2009 - Kaplan cumpără Manhattan Prep pentru mai mult de 10 milioane de dolari.

Septembrie 2011 - Fondează Venture for America, o organizație non-profit care pune în legătură absolvenții de facultate recent absolvenți cu start-up-uri. Părăsește compania în 2017.

2012 - Este recunoscută de președintele Barack Obama drept "Campion al schimbării".

Aprilie 2012 - Ocupă locul 27 pe lista Fast Company a celor mai creativi 100 de oameni de afaceri.

4 februarie 2014 - Cartea sa, "Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America", este publicată.

11 mai 2015 - Obama îl numește pe Yang ambasador pentru antreprenoriatul global.

6 noiembrie 2017 -Întocmeșteactele FEC pentru o candidatură la alegerile prezidențiale din 2020.

2 februarie 2018 - Își anunță candidatura la președinție prin intermediul YouTube și Twitter.

3 aprilie 2018 - Este publicată cartea sa, "The War on Normal People" (Războiul împotriva oamenilor normali).

Martie 2019 -Yangexplorează posibilitatea de a folosi o hologramă 3D pentru a putea face campanie de la distanță în două sau trei locuri în același timp.

4 ianuarie 2020 - Lansează o campanie de înscriere în scris pentru alegerile primare democrate din Ohio din martie 2020, după ce nu a reușit să respecte pe deplin legile statului privind accesul la vot.

11 februarie 2020 - În New Hampshire, Yang își suspendă campania prezidențială.

19 februarie 2020 - CNN anunță că Yang se va alătura rețelei în calitate de comentator politic.

5 martie 2020 -LanseazăHumanity Forward, un grup non-profit care va "susține și va oferi resurse candidaților politici care îmbrățișează venitul universal de bază, capitalismul centrat pe om și alte politici aliniate la toate nivelurile", potrivit site-ului său. Yang anunță, de asemenea, că va lansa un podcast.

23 decembrie 2020 - Depune actele pentru a participa la cursa pentru primăria New Yorkului din 2021, potrivit documentelor orașului.

13 ianuarie 2021 - Yang își anunță candidatura la funcția de primar al orașului New York.

22 iunie 2021 - Yang își recunoaște candidatura în cursa pentru primăria orașului New York.

4 octombrie 2021 - Yang anunță într-o postare pe blog că se "rupe" de Partidul Democrat și că s-a înregistrat ca independent

27 iulie 2022 - Yang, împreună cu fostul guvernator al statului New Jersey, Christine Todd Whitman, și un grup de foști oficiali republicani și democrați formează un nou partid politic numit Forward.

12 septembrie 2023 - Este publicat thrillerul politic al lui Yang, "The Last Election", scris împreună cu Stephen Marche.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com