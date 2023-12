Alexia Putellas: Cea mai bună jucătoare crede că fotbalul feminin va fi respectat cum se cuvine în întreaga lume în cinci ani

Ea a fost vedeta unei echipe FC Barcelona Femení care a dominat Spania și Europa în 2021 și fusese deja premiată în noiembrie cu Ballon d'Or Féminin, care recompensează în fiecare an cea mai bună jucătoare din lume.

Cu toate acestea, ea nu a lăsat acest succes să i se urce la cap. Mijlocașul spaniol în vârstă de 27 de ani este mai dornic ca niciodată să își adauge la vitrina de trofee.

"Serios, încă nu am realizat ce s-a întâmplat", a declarat ea pentru Becky Anderson de la CNN în Dubai, înainte de ceremonia de decernare a premiilor de pe 27 decembrie. "Și nu prea vreau să o fac, pentru că este o modalitate de a-mi menține motivația și de a fi mai bună în fiecare zi - iar ceea ce am trecut nu contează, astfel încât să ne întoarcem și să o repetăm".

Va fi o sarcină dificilă să îmbunătățească, ca să nu mai vorbim de repetarea realizărilor ei din sezonul trecut. Putellas a fost căpitanul lui Barça la o triplă fără precedent, câștigând Liga Campionilor feminină, Liga spaniolă și Cupa Spaniei.

Pe parcurs, echipa ei a fost absolut dominantă, marcând 208 goluri în sezonul 2020/21 și primind doar 25. Apogeul a fost zdrobirea lui Chelsea cu 4-0 în luna mai pentru a cuceri pentru prima dată UCL feminin.

Rezultatele din acest sezon s-au citit adesea ca scorurile de rugby: 10-1 vs. Sevilla; 8-1 vs. Real Sociedad; 9-1 vs. Alavés; 8-0 vs. Villarreal; 6-0 vs. Juventus; 4-0 vs. Arsenal - și lista poate continua.

Putellas pune această formă senzațională pe seama credinței în stilul de joc al echipei și a timpului petrecut împreună.

"Avem încredere 100% că acest lucru ne va duce la succes... toate acestea ne ajută să atingem obiective mărețe."

Decalajul de salarizare "se apropie", dar încă "lipsește

Dominația blaugranaeste ajutată de faptul că clubul apreciază în mod clar echipa Femení, care a devenit profesionistă în 2015.

Potrivit raportului său anual, clubul în ansamblu a cheltuit peste 8 milioane de dolari pe salarii și alte cheltuieli pentru echipa sa feminină în 2020/21. În luna august, pentru prima dată în 40 de ani, celebra academie La Masia - printre ai cărei absolvenți se numără mari nume ale fotbalului, printre care Lionel Messi, actualul antrenor al echipei masculine Barça, Xavi și Andrés Iniesta - și-a deschis porțile pentru studentele de sex feminin.

"Barça a creat structura pentru o echipă feminină de elită, [la] vârf la nivel mondial, care poate fi autosuficientă", a declarat Putellas. "Dar vreau să spun că investiția și pariul, credința în acest proiect s-a menținut chiar și atunci când nu am putut câștiga campionatul, de exemplu, sau un campionat internațional."

Această investiție a dat într-adevăr roade. Prin calificarea în Liga Campionilor în acest an, echipa are garantată o plată de cel puțin 452.000 de dolari.

Această plată a crescut substanțial de când echipa a câștigat toate cele șase meciuri din grupă. Învingătorii ediției din acest an vor câștiga 1,58 milioane de dolari din finală. Fondul total de premii de 27 de milioane de dolari pentru competiția din acest sezon este de patru ori mai mare decât anul trecut: un semn că fotbalul feminin crește exponențial în Europa.

"Ei [Barcelona] mă tratează 100% ca pe o fotbalistă, sexul nu contează", a declarat Putellas. "În urmă cu 20 de ani, nu era la fel ca acum și sunt sigură că nici măcar peste 20, ci peste cinci ani, se va schimba și mai mult. Profesia de fotbalistă va fi respectată în întreaga lume, în ciuda diferitelor culturi care există sau a diferitelor religii."

Cu toate acestea, diferența de premii și salarii între fotbalul masculin și cel feminin este astronomică. Câștigătorul ediției masculine a Ligii Campionilor din acest an se poate aștepta să primească minimum peste 60 de milioane de dolari, înainte de a fi plătite bonusurile pentru victorie. Lionel Messi, legenda echipei masculine Barça și actualul star al PSG, a primit 167 de milioane de dolari în fiecare dintre ultimele patru sezoane petrecute la club.

Întreaga carieră a lui Putellas s-a desfășurat în focul acestei dezbateri globale înflăcărate în jurul egalității de drepturi între bărbați și femei în sport. Disparitatea salarială a fost un subiect deosebit de controversat, evidențiat în mod proeminent de jucătoarea de fotbal din Statele Unite Megan Rapinoe. Ea este una dintre cele 28 de membre actuale și foste membre ale echipei naționale feminine a SUA care luptă pentru egalitate de remunerare într-un proces în curs de desfășurare împotriva Federației de Fotbal a SUA.

"De fiecare dată, ne apropiem, dar încă lipsește", a declarat Putellas. "Mai este un drum lung de parcurs și acum știu că am o voce importantă. De fapt, sunt aici pentru asta."

Începuturi umile

Putellas a crescut departe de strălucirea și farmecul unei nopți de premii din Dubai.

Născută în Mollet del Vallès, la periferia Barcelonei, cel mai mare susținător al ei a fost răposatul ei tată, un suporter de-o viață al clubului pentru care joacă acum.

"Adevărul este că ceea ce mă doare este că el nu a putut trăi cu mine tot ceea ce mi se întâmplă acum; să joc la clubul pe care l-am susținut dintotdeauna și tot ceea ce se întâmplă, titlurile. De asta îmi este milă".

Putellas controlează mingea în timpul unui meci din UEFA Women's Champions League, în decembrie.

Faima nu a schimbat-o și are în continuare aceiași prieteni din locul în care a crescut. Aceștia nu sunt interesați de fotbal sau de cariera ei, pe care ea o consideră o evadare importantă din joc.

"Mă ajută foarte mult și mă ajută să nu uit niciodată de unde vin și ce am făcut pentru a fi unde sunt astăzi".

Putellas vede acum cariera sa de jucătoare ca pe un exemplu a ceea ce pot realiza tinerele fete, iar jocul în sine ca pe o "reflectare a societății".

"Cred că fotbalul este o modalitate de a reuși să punem capăt multor inegalități istorice ale femeilor sau a modului în care vedem femeile", a declarat ea pentru CNN. "Am văzut doar bărbați jucând fotbal și fiind profesioniști... ca purtător de cuvânt, putem da glas femeilor care vor [să joace] și nu pot pentru că nimeni nu face structuri sau echipe."

Reflectând la propria copilărie și la cine a inspirat-o, ea a spus că "nu a stat niciodată pe loc".

Cu siguranță nu a făcut-o nici în 2021. Ea a încheiat anul cu un hat-trick în ultimul său meci înainte de a lua odihna binemeritată în Dubai în timpul pauzei de iarnă a clubului.

Barça pare să fie pe drumul cel bun pentru un alt sezon premiat, iar în 2022, ea va spera să-i facă pe oamenii din Mollet del Vallès și mai mândri.

