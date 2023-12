Alexander Zverev spune că "probabil că ar fi mai multe" cazuri de Covid-19 la Australian Open, odată cu creșterea numărului de teste

Miercuri, francezul Ugo Humbert a fost depistat pozitiv cu Covid-19 la un test efectuat înainte de plecare, după înfrângerea din primul tur în fața compatriotului său Richard Gasquet.

"Destul de mulți jucători au avut-o când au sosit, destul de mulți jucători cred că o au acum", a declarat Zverev reporterilor după victoria sa din turul al doilea împotriva lui John Millman.

"Nu suntem testați, așa că, dacă am fi fost testați, cred că ar fi fost probabil mai multe lucruri pozitive decât sunt acum, într-un fel."

Toți jucătorii trebuie să fie complet vaccinați pentru a putea juca la Australian Open, cu excepția cazului în care au o scutire medicală valabilă.

Într-un interviu acordat joi postului Nine Network, șeful Tennis Australia, Craig Tiley, a declarat că jucătorii trebuie să se testeze imediat ce ajung în Australia și din nou între cinci și șapte zile după sosire.

El a adăugat că testele sunt obligatorii dacă un jucător are simptome de Covid-19.

CNN a contactat Tennis Australia cu privire la protocoalele de testare la Australian Open, dar nu a primit un răspuns.

Garbiñe Muguruza, a treia favorită de pe tabloul feminin, a declarat după înfrângerea din turul al doilea în fața lui Alize Cornet că și-a făcut testele la fiecare două zile, singură, în camera de hotel, în timp ce Zverev a spus, de asemenea, că și-a luat măsuri de precauție suplimentare.

"Sunt multe cazuri în Melbourne, sunt multe cazuri în Australia peste tot, așa că nu fac prea multe în afara. Nu am fost încă la niciun restaurant, nu am ieșit în oraș, nu am fost nicăieri în afară de camera de hotel și de terenuri", a spus el.

"Fac un fel de bulă pentru mine pur și simplu pentru că nu vreau să îmi asum niciun risc și vreau să îmi ofer cele mai bune șanse posibile de a mă descurca aici. Dacă primesc Covidiu, atunci este evident că acest lucru nu se va întâmpla."

Săptămâna trecută, jucătorul australian Bernard Tomic și-a exprimat consternarea cu privire la protocoalele de testare înainte de Australian Open, spunând: "Nu pot să cred că nimeni nu este testat. Le permit jucătorilor să vină pe teren cu teste rapide în camera lor... fără teste PCR oficiale".

Potrivit lui Brett Sutton, șeful responsabil cu sănătatea din Victoria, statul a înregistrat miercuri 21.966 de noi cazuri de Covid-19, ceea ce dă un total de 246.894 de cazuri active.

Australian Open se va încheia pe 31 ianuarie.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com