Alec Baldwin ajunge la o înțelegere cu familia Halynei Hutchins

Procesul, intentat în luna februarie în Santa Fe, împotriva lui Baldwin, a companiilor de producție a filmului, a producătorilor și a altor membri cheie ai echipei de filmare, a invocat numeroase încălcări ale standardelor industriei.

Matthew Hutchins, văduvul Halynei Hutchins, care a fost ucisă pe platoul de filmare, va fi producător executiv al filmului, se adaugă în comunicat.

"Am ajuns la o înțelegere, sub rezerva aprobării instanței, pentru cazul nostru de moarte din culpă împotriva producătorilor filmului Rust, inclusiv Alec Baldwin și Rust Movie Productions, LLC. Ca parte a acestei înțelegeri, cazul nostru va fi respins. Filmările pentru Rust, pe care îl voi produce acum în calitate de producător executiv, vor fi reluate cu toți actorii principali inițiali la bord în ianuarie 2023. Nu am niciun interes să mă angajez în recriminări sau în atribuirea de vină (producătorilor sau domnului Baldwin). Cu toții credem că moartea Halynei a fost un accident teribil. Sunt recunoscător că producătorii și comunitatea de divertisment s-au unit pentru a aduce un omagiu ultimei opere a Halynei", a declarat Hutchins într-un comunicat.

"De-a lungul acestui proces dificil, toată lumea a păstrat dorința specifică de a face ceea ce este mai bine pentru fiul Halynei. Suntem recunoscători tuturor celor care au contribuit la rezolvarea acestei situații tragice și dureroase", a declarat avocatul lui Alec Baldwin, Luke Nikas de la Quinn Emanuel.

Regizorul Joel Souza, care a fost de asemenea rănit în timpul împușcăturilor, este așteptat să revină la film.

"Cei dintre noi care am fost suficient de norocoși să fi petrecut timp cu Halyna o știam extrem de talentată, amabilă, creativă și o sursă de energie pozitivă incredibilă. Îmi doresc doar ca lumea să fi ajuns să o cunoască în alte circumstanțe, așa cum ar fi făcut-o cu siguranță prin munca ei extraordinară. În propriile mele încercări de a mă vindeca, orice decizie de a mă întoarce pentru a termina regia filmului ar putea avea sens pentru mine doar dacă ar fi făcută cu implicarea lui Matt și a familiei Hutchins. Deși cu siguranță dulce-amărui, mă bucur că, împreună, vom finaliza acum ceea ce eu și Halyna am început. Toate eforturile mele pentru acest film vor fi dedicate onorării moștenirii lăsate de Halyna și pentru a o face mândră. Este un privilegiu să duc acest proiect la bun sfârșit în numele ei", a declarat Souza.

Rust Movie Productions, LLC, prin avocatul său, Melina Spadone de la Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, a declarat: "Suntem încântați că părțile s-au reunit pentru a rezolva această problemă, care, sub rezerva aprobării instanței, marchează un pas important în celebrarea vieții Halynei și onorarea operei sale".

Procesul a mai susținut că societățile de producție și producătorii "au făcut economii" și "au ales să angajeze cea mai ieftină echipă disponibilă", menționând în mod special că "au angajat cu bună știință o armurieră complet necalificată" și i-au cerut acesteia să împartă timpul într-un al doilea rol de asistent de recuzită.

Jason Bowles, un avocat al lui Hannah Gutierrez Reed, care a lucrat ca armurier la "Rust", a declarat că speră ca înțelegerea să fie recunoscută ca o "măsură a Justiției".

"Hannah este recunoscătoare că această înțelegere va fi în beneficiul familiei Hutchins și că părțile au reușit să rezolve constructiv procesul civil. Sperăm că biroul procurorului districtual va recunoaște, de asemenea, că s-a obținut o măsură de Justiție în ceea ce privește acest accident tragic și că va opta să nu continue urmărirea penală", a declarat Bowles.

Un purtător de cuvânt al procurorului districtual din Santa Fe a declarat pentru CNN, într-o declarație, că acordul de soluționare nu va avea niciun impact asupra anchetei penale în curs de desfășurare în acest caz.

"În timp ce procesele civile sunt soluționate în mod privat și implică adesea acordarea de despăgubiri financiare, cazurile penale se referă doar la fapte", a declarat Heather Brewer, purtător de cuvânt al Biroului primului procuror districtual judiciar din New Mexico. "Dacă faptele și dovezile justifică acuzații penale în conformitate cu legislația din New Mexico, atunci vor fi aduse acuzații. Nimeni nu este mai presus de lege".

Josh Campbell și Julia Jones de la CNN au contribuit la acest articol.

Sursa: edition.cnn.com