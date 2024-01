Activitatea virusurilor respiratorii este ridicată și în creștere în Statele Unite, arată datele CDC

Zeci de mii de persoane au fost internate în spitale pentru boli respiratorii în fiecare săptămână în acest sezon. În săptămâna care s-a încheiat la 23 decembrie, au fost internați peste 29.000 de pacienți cu Covid-19, aproximativ 15.000 de pacienți internați cu gripă și alte mii de pacienți cu virusul sincițial respirator, sau VSR, potrivit datelor furnizate de Centrele americane pentru controlul și prevenirea bolilor.

La nivel național, nivelurile de Covid-19 în apele reziduale, o măsură principală a transmiterii virale, sunt foarte ridicate - mai mari decât erau în această perioadă a anului trecut în fiecare regiune, arată datele CDC. Vizitele săptămânale la serviciile de urgență au crescut cu 12%, iar spitalizările au urcat cu aproximativ 17% în cea mai recentă săptămână.

Și, în timp ce Covid-19 rămâne principalul motor al spitalizărilor cauzate de virusurile respiratorii, activitatea gripală crește rapid. CDC estimează că în acest sezon s-au înregistrat peste 7 milioane de îmbolnăviri, 73.000 de spitalizări și 4.500 de decese legate de gripă, iar mai mulți indicatori sunt ridicați și în creștere.

Activitatea RSV dă semne de încetinire în unele părți ale SUA, dar multe măsuri, inclusiv ratele de spitalizare, rămân ridicate. În general, copiii mici și adulții în vârstă sunt cei mai afectați.

"Este un val de agenți patogeni respiratori de iarnă, în special virusuri respiratorii. Așadar, este Covid, este gripă și nu putem diminua importanța VSR", a declarat Dr. Peter Hotez, decanul Școlii Naționale de Medicină Tropicală de la Colegiul de Medicină Baylor. "Așadar, este o amenințare triplă și, fără îndoială, o a patra amenințare, deoarece avem și pneumonia pneumococică, care complică multe dintre aceste infecții virale".

Activitatea virusurilor respiratorii a fost în creștere de câteva săptămâni. Acum, activitatea asemănătoare gripei este ridicată sau foarte ridicată în două treimi din Statele Unite, inclusiv în California, New York City și Washington, precum și în tot sudul și nord-estul țării, potrivit CDC.

"Amintiți-vă, toate aceste cifre sunt înainte ca oamenii să se reunească pentru sărbători", a spus Hotez. "Așa că nu fiți dezamăgiți sau surprinși că vom vedea chiar o creștere mai mare pe măsură ce ne îndreptăm spre ianuarie".

Vaccinurile pot ajuta la prevenirea bolilor grave și a deceselor, dar absorbția rămâne scăzută în acest sezon - în ciuda unei premiere istorice, cu vaccinuri disponibile pentru a proteja împotriva fiecăruia dintre cele trei virusuri majore. Doar 19% dintre adulți și 8% dintre copii au primit cel mai recent vaccin Covid-19, iar 17% dintre adulții cu vârsta de 60 de ani și peste au primit noul vaccin împotriva VSR, arată datele CDC. Mai puțin de jumătate dintre adulți și copii au primit vaccinul antigripal în acest sezon.

"Noi, ca populație, am subutilizat atât vaccinul antigripal, cât și vaccinul Covid actualizat, din păcate", a declarat Dr. William Schaffner, expert în boli infecțioase la Universitatea Vanderbilt. "Dar nu este prea târziu să vă vaccinați, pentru că acești viruși vor mai exista încă o vreme".

Potrivit CDC, capacitatea de paturi în spitale rămâne "stabilă" la nivel național, inclusiv în cadrul unităților de terapie intensivă. Dar, având în vedere nivelul ridicat al virușilor respiratori, spitalele din cel puțin cinci state revin la solicitarea de măști.

Purtătorul de cuvânt al spitalului Mass General Brigham, Timothy Sullivan, a declarat că acesta va solicita masca pentru personalul medical care interacționează direct cu pacienții începând de marți, iar pacienții și vizitatorii vor fi "puternic încurajați să poarte o mască emisă de unitate".

În Wisconsin, UW Health și UnityPoint Health - Meriter au extins politicile privind măștile pentru a acoperi mai multe persoane. UW cere întregului personal, pacienților și vizitatorilor să poarte o mască pentru interacțiunile cu pacienții în cadrul clinicilor, inclusiv în zonele de așteptare și în sălile de examinare.

UnityPoint Health - Meriter spune că măștile continuă să fie necesare pentru membrii echipei și vizitatori în camerele pacienților.

Bellevue, un spital public din New York, a declarat săptămâna trecută pe rețelele de socializare că a restabilit politica de mascare obligatorie din cauza creșterii numărului de boli respiratorii.

În Pennsylvania, Centrul Medical al Universității din Pittsburgh a impus tuturor să poarte o mască atunci când intră sau în interior începând cu 20 decembrie. Politicile de mascare la nivelul întregului sistem au fost ajustate pentru a "aborda creșterea numărului de cazuri de viroze respiratorii", dar s-ar putea schimba atunci când va exista o "scădere marcantă a cazurilor de sănătate respiratorie", potrivit sistemului de sănătate.

Un ordin postat săptămâna trecută de către ofițerul de sănătate al comitatului Los Angeles cere ca tot personalul medical și vizitatorii să se mascheze în timp ce sunt în contact cu pacienții sau în zonele de îngrijire a pacienților, pe baza clasificării CDC a nivelurilor de admitere în spital Covid-19.

În cursul săptămânii care s-a încheiat la 23 decembrie, peste 230 de comitate din SUA au fost considerate ca având niveluri "ridicate" de internări în spital cu Covid-19, definite de CDC prin cel puțin 20 de noi internări în spital la fiecare 100.000 de persoane. Alte aproape o mie de județe, aproximativ o treime din țară, au niveluri "medii" de internare în spital cu Covid-19, cu cel puțin 10 internări la fiecare 100.000 de persoane.

Vaccinurile și măștile pot ajuta la reducerea riscului de îmbolnăvire gravă înainte de a se îmbolnăvi, dar sunt disponibile și tratamente care ajută la prevenirea îmbolnăvirii foarte grave a oamenilor în cazul în care aceștia se infectează.

Tratamentele antivirale pentru Covid-19, cum ar fi Paxlovid, și gripă, cum ar fi Tamiflu, pot fi deosebit de utile pentru persoanele care sunt mai predispuse să se îmbolnăvească foarte grav, inclusiv persoanele care au 50 de ani sau mai mult și cele cu anumite afecțiuni de bază, cum ar fi un sistem imunitar slăbit, boli de inimă, obezitate, diabet sau boli pulmonare cronice.

"Dacă mai multe persoane cu risc mai mare de îmbolnăvire severă vor primi tratament în timp util, vom salva vieți", a declarat CDC într-o postare recentă pe blog. Dar "nu sunt suficiente persoane care să le ia".

Activitatea sezonieră a virusurilor respiratorii poate fi greu de prezis, dar previziunile CDC sugerează că ratele de spitalizare vor continua la niveluri ridicate timp de câteva săptămâni și că acest sezon, în general, va duce probabil la un număr similar de spitalizări ca în sezonul trecut.

"Una dintre modalitățile de a ne ajuta pe toți să intrăm într-un an nou fericit este să fim cât mai protejați împotriva acestor virusuri", a spus Schaffner.

"Bineînțeles, recomand în continuare vaccinarea, utilizarea prudentă a măștii de către persoanele cu risc ridicat și, în cazul în care vă îmbolnăviți, nu mergeți la serviciu și nu răspândiți virusul mai departe. Sunați-vă furnizorul de servicii medicale, pentru că s-ar putea să aveți la dispoziție un tratament care să vă facă mai repede sănătos."

