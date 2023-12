Aceste ornamente de sirene gay sunt un clasic de Crăciun cult

Un singur sirenă cu mentalitate socială este o aberație încântătoare. Atunci când un singur om devine mai mulți - un sirengar care livrează colete, un sirengar pompier, un sirengar care face "trick-or-treating" și unul care onorează în mod special Rehoboth Beach din Delaware, o plajă prietenoasă pentru LGBTQ - începi să bănuiești că există o întreagă subcultură de sireni gay care mișună sub suprafață.

Ai avea dreptate.

Timp de 20 de ani, o companie de decorațiuni pentru casă numită December Diamonds a proiectat și produs ornamente care celebrează comunitatea LGBTQ în stil kitsch de coastă. Există sirenele (și sirenele) menționate mai sus, o colecție de bărbați păroși și bipede numită "Poke the Bear" și o linie magică de zâne masculine.

Ornamentele sunt îndrăgite de colecționarii din întreaga lume, iar mii de fani de pe rețelele de socializare așteaptă noile lansări și fac propriile recomandări pentru noi modele. Sunt cât se poate de de nișate ca și decorațiuni de Crăciun de nișă și, bineînțeles, asta face parte din farmecul lor pentru colecționari.

Dar există și mister. Nu poți pur și simplu să te uiți la un barman obraznic redat cu dragoste, cu o caracatiță în loc de jumătate inferioară, fără să te întrebi despre deciziile care au dus la crearea sa. Cine face aceste totemuri neobișnuite ale bucuriei gay? Și - nu că ne plângem - de ce?

Pentru comunitate, de către comunitate

December Diamonds a fost fondată în 1999 și, în primii ani, a vândut decorațiuni de Crăciun obișnuite, cu tematică de coastă. Apoi, în 2003, compania a introdus primul său sirenă: un armăsar blond, fără cămașă, numit Nemo.

"Primul a fost unul de bază, foarte grosolan", a declarat Greg Jones, președintele December Diamonds, pentru CNN. "Dar apoi au început să evolueze și să devină un pic mai mult axate pe personalitate. Atunci comunitatea gay s-a luat cu adevărat de ele".

Jones a cumpărat December Diamonds în 2015 și și-a folosit abilitățile de director de marketing și de design de produs pentru a aduce o nouă viziune în companie. Jones proiectează toate ornamentele, așa că lui trebuie să îi mulțumim pentru capodopere precum "Mr. Beach Balls", un sirenă îmbrăcat într-un costum de baie de epocă, sau un domn cu tema pieței agricole numit "Big N Tasty".

"Nu veți găsi aceste ornamente în pomul de Crăciun al unui bărbat heterosexual", a spus Jones.

El se gândește în mod constant la noi concepte pentru ornamente, iar multe dintre ideile sale provin fie din propriile experiențe, fie din sugestiile fanilor.

"Primim mereu e-mailuri și postări pe Facebook de la clienți cu sugestii. Cele cu tematică profesională sunt în general cele mai populare, iar oamenii spun mereu: "Avem nevoie de un însoțitor de bord; avem nevoie de acest tip de coafor"", a spus el. "Cred că cea mai mare atracție este că, indiferent cine ești, vei găsi un ornament cu care te vei identifica".

De-a lungul anilor, Jones și echipa sa au fost conștienți să adauge mai multă diversitate corporală, de vârstă și rasă la ofertele lor. Bărbați păroși, băieți cu burtă de bere, vulpi argintii, sirene și fecioare trans și tot felul de culturi sunt reprezentate în cele peste 300 de ornamente pe care December Diamonds le-a produs (unele au fost retrase sau în ediție limitată - Jones estimează că în prezent sunt aproximativ 100 în producție).

Unul dintre modelele preferate ale lui Jones este ediția aniversară de 20 de ani a lui Nemo, acel prim ornament de sirenă.

"Anul acesta, am revizuit asta și am făcut o piesă comemorativă. Este exact același tip, aceeași postură, doar că este cu 20 de ani mai bătrân. Acum are părul cărunt și este puțin mai gros. Acela a fost pentru toți clienții care colecționează și cumpără acestea de ani de zile."

Jones se inspiră și din viața reală - oamenii pe care îi întâlnește, glumele pe care el și prietenii săi le spun. "Dr. Hipster", un sirian chirurg sexy, se bazează pe un chirurg de înlocuire a șoldului din viața reală. Ornamentul "Rehoboth Beach" este un tribut adus plajei unde Jones obișnuia să-și petreacă vacanța.

"Pot să stau la un pahar de băutură cu prietenii și să văd pe cineva trecând pe lângă mine și să mă gândesc: "Oh, asta este o idee grozavă pentru un ornament"."

Dar a fi o companie care sprijină și se adresează comunităților gay înseamnă uneori mai mult decât ornamente obraznice și fermecătoare cu nume precum "Daddy Duckie" sau "Flaming Bottom".

"Încerc să nu devin politic atunci când pot", a spus Jones. "Dar este compania mea, iar dacă nu pot face produsele pe care vreau să le fac și nu pot susține oamenii pe care vreau să-i susțin, ce rost mai are?".

December Diamonds donează ocazional veniturile obținute din ornamente speciale pentru cauze care sprijină comunitatea LGBTQ. Piese precum sirenele Black Lives Matter sau unul care poartă o pălărie pe care scrie "Resist" fac un semn din cap cauzelor justiției sociale care nu sunt niciodată departe de discursul intersectorial LGBTQ.

La doar câteva luni după ce Jones a cumpărat compania în 2015, împușcăturile din clubul de noapte Pulse din Orlando au trimis țara în doliu.

"Am simțit că ar trebui să fac ceva, să strâng bani, să fac o declarație. Dar ultimul lucru pe care aș vrea să îl fac este să exploatez acest lucru", a spus el.

El a lansat ideea unui ornament prietenilor și membrilor comunității sale profesionale, ale căror reacții au fost covârșitor de pozitive. Când a fost dezvăluit ornamentul - un sirenă latino care ține în mână o inimă curcubeu - Jones a spus că piesa rezultată a adus lacrimi în ochii unui client. O parte din încasări au mers către o organizație caritabilă din Orlando, iar calea lui Jones era stabilită.

"De atunci m-am gândit, orice pot face pentru a fi vocea comunității într-un mod pozitiv, dar fără a fi lacom".

Susținerea este o parte importantă a acestei activități. Dar la fel este și producerea de mici ornamente sexy, prostești și fermecătoare cu lucrători poștali, chirurgi sexy, gurmanzi, clienți obișnuiți din Fire Island, barmani, cupluri căsătorite fericit, activiști politici și himere fericite și lipsite de griji. Aici, fiecare identitate este demnă de celebrare - și de un loc privilegiat în pomul de Crăciun, desigur.

Sursa: edition.cnn.com