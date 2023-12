Aceste echipe se străduiesc să anuleze condamnările nedrepte, eliberând oameni nevinovați din închisoare. Experții spun că pot face mult mai mult

Kenneth Nixon a amorțit în momentul în care a fost găsit vinovat, în septembrie 2005, pentru două crime pe care nu le-a comis - o condamnare nedreaptă în urma căreia tatăl a doi copii, pe atunci în vârstă de 19 ani, a fost condamnat să își petreacă restul vieții într-o închisoare din Michigan.

"Nu puteam să înțeleg cum s-a putut întâmpla așa ceva", a declarat Nixon, acum în vârstă de 37 de ani, pentru CNN. "În calitate de americani, suntem învățați să credem că sistemul funcționează - că face lucrurile cum trebuie ... Nu înțelegeam cum se putea greși într-un mod atât de mare".

Timp de ani de zile, Nixon a petrecut timp în biblioteca de drept a închisorii, instruindu-se pentru a-și putea dovedi nevinovăția. În cele din urmă, a apelat la ajutorul Proiectului de nevinovăție al Școlii de Drept Cooley din Michigan, care i-a susținut cazul.

Dar eforturile unei echipe din cadrul biroului procurorului care a lucrat pentru a-l condamna au fost cele care l-au reabilitat în cele din urmă pe Nixon: Unitatea de integritate a condamnărilor a procurorului din Wayne County, una dintre cele peste o sută de astfel de unități din întreaga țară care reevaluează cazurile și investighează cererile de nevinovăție.

Atunci când aceste afirmații se dovedesc, aceste unități lucrează pentru ca deținutul să fie eliberat.

Pentru Nixon, acea zi a venit la 16 ani după ce a fost condamnat pe nedrept. Avocații săi au solicitat o revizuire, iar la 18 februarie 2021, procurorul Kym Worthy din comitatul Wayne a recunoscut că Nixon nu a avut parte de un proces corect. Condamnările sale au fost respinse, sentințele au fost anulate și acuzațiile au fost retrase.

"Pot să stau aici și să vă spun acest lucru cu încredere: Dacă nu ar fi fost Unitatea de Integritate a Condamnărilor, există o mare posibilitate ca eu să fi murit în închisoare pentru o crimă pe care nu am comis-o", a declarat Nixon.

În ultimele săptămâni, o serie de condamnări greșite anulate - inclusiv una în Cook County, Illinois, și două în Los Angeles County, California - au fost creditate, în parte, datorită activității unităților de integritate a condamnărilor, sau CIU.

În mod colectiv, aceste cazuri ilustrează binele incontestabil pe care îl pot face UIC-urile pentru a aborda o realitate înfricoșătoare: Oameni nevinovați au fost și vor fi condamnați și trimiși la închisoare pentru infracțiuni pe care nu le-au comis.

Din 1989 până în prezent au avut loc peste 3.400 de exonerări, conform Registrului național de exonerări. Registrul definește în general o exonerare - un subgrup al condamnărilor nedrepte în sens mai larg - ca fiind un caz în care o persoană este scutită de toate consecințele unei condamnări penale ca urmare a unor noi dovezi.

Dintre acestea, cel puțin 729 de exonerări - aproximativ 20 % - au fost obținute cu ajutorul unui departament de investigații criminale.

Dar există loc pentru îmbunătățiri, au declarat experții pentru CNN. Multe jurisdicții nu-și pot permite un CIU sau nu au resursele necesare pentru a face treaba bine. Și există îngrijorări legate de faptul că unele CIU există doar ca un beneficiu politic pentru procurorul districtual - că nimeni nu investighează de fapt cererile de nevinovăție sau că CIU funcționează pentru a păstra condamnările, mai degrabă decât pentru a le pune la îndoială.

Dar multe dintre acestea își fac bine treaba, a declarat Marissa Bluestine, director adjunct al Centrului Quattrone pentru administrarea echitabilă a justiției de la Facultatea de Drept Carey a Universității din Pennsylvania, care lucrează și consultă cu CIU din întreaga țară. Pentru a face acest lucru, acestea trebuie să funcționeze independent și transparent, a spus ea, dar mandatul lor ar trebui, de asemenea, să meargă dincolo de investigarea cazurilor vechi.

Potrivit acesteia, CIU nu ar trebui să fie doar reactive, ci și proactive, lucrând pentru a se asigura că erorile care au dus la o condamnare nedreaptă nu se mai repetă.

"Un serviciu de informații și control judiciar bun și funcțional nu trebuie să privească doar în urmă, ci și înainte", a spus Bluestine, "și unde poate întrerupe procesul în primul rând pentru a putea preveni în primul rând condamnările nedrepte".

Exonerările nu reprezintă singurul indicator de succes

Compartimentele de investigare a crimelor sunt relativ noi. Primele au apărut în anii 2000, potrivit unei liste publicate de National Registry of Exonerations,care este un efort comun al University of California Irvine, University of Michigan și Michigan State University.

Când Jessica Weinstock Paredes, un fost avocat de apărare penală, s-a alăturat registrului în calitate de cercetător al acestuia în 2019, acesta număra doar 36 de unități. De atunci, lista s-a umflat și s-a diversificat, a spus ea: CIU sunt adesea găzduite în cadrul unui birou local al procurorului, dar acum există CIU în birourile procurorilor generali de stat și, în altă parte, comitete care fac o muncă similară.

Procesul de înființare a CIU variază de la o jurisdicție la alta, au spus experții. Dar, în general, acesta începe cu o cerere din partea unei persoane încarcerate sau a avocaților acesteia pentru ca unitatea să reevalueze un caz. În cazul în care CIU alege să facă acest lucru, acesta va reinvestiga cazul de la zero, revizuind dosarele, intervievând martori și reexaminând probele.

Uneori, această investigație incriminează și mai mult persoana în cauză, iar alteori pune la îndoială condamnarea acesteia, a declarat Bluestine. De obicei, se află undeva la mijloc.

În cele din urmă, procurorul este cel care trebuie să decidă dacă noile dovezi sunt suficiente pentru a-și schimba părerea despre condamnare sau pentru a-l determina să o pună sub semnul întrebării, chiar dacă acestea nu dovedesc neapărat nevinovăția persoanei.

Dacă acesta este cazul, a spus Bluestine, majoritatea statelor cer ca avocații apărării să depună o petiție la instanță pentru a cere o măsură de ajutor, iar procuratura va fi de acord. De obicei, va avea loc o audiere în care un judecător va stabili dacă individul are într-adevăr dreptul la această scutire.

În cazurile în care se constată că persoanele sunt nevinovate, acest lucru poate duce la eliberarea lor din închisoare și, sperăm, la o exonerare.

Dar nu acesta este întotdeauna rezultatul, a spus Bluestine, iar exonerările nu sunt singurul mod de a evalua succesul unui CIU. Pot rezulta și alte tipuri de ajutor, dacă CIU este deschis la abordarea condamnărilor nedrepte anulate din alte motive decât nevinovăția cuiva.

Condamnările eronate pot include, de exemplu, cazuri în care erorile de procedură au încălcat drepturile unei persoane, potrivit Institutului Național pentru Justiție.

"Unitatea ar trebui să fie deschisă și la alte modalități de abordare a unei condamnări nedrepte, chiar dacă nu este vorba de nevinovăția reală", a declarat Bluestine. "Dacă este vorba de ceva în care a existat o astfel de conduită greșită a poliției de procuror sau a avocatului apărării încât nu avem încredere în condamnarea în sine, ar trebui să fie dispuși să abordeze și acest aspect." În mod similar, dacă se constată că un acuzat are o vinovăție mai mică, ar trebui să existe disponibilitatea de a ajusta sentința în consecință, a spus ea.

Rezultatele alternative ar putea fi ca acuzatul să primească o pedeapsă comutată, să pledeze vinovat pentru o infracțiune mai puțin gravă sau ca procuratura să susțină eliberarea condiționată, comutarea pedepsei sau eliberarea din motive de compasiune.

"Există cu siguranță și alte modalități de a acționa într-un caz, chiar dacă nu se ajunge până la exonerare", a spus ea.

Într-adevăr, aproximativ jumătate din CIU numărate de Registrul național al exonerărilor nu au înregistrat încă o exonerare - dar acest lucru s-ar putea datora, în parte, criteriilor stricte de includere din registru. Registrul nu include condamnările nedrepte anulate din motive care nu includ dovezi ale nevinovăției cuiva, cum ar fi o eroare de procedură care a încălcat dreptul la un proces echitabil.

O lipsă de exonerări nu înseamnă că un CIU nu caută alte căi de despăgubire care sunt valoroase și importante, a declarat Weinstock Paredes. Dar registrul studiază în mod special exonerările, a precizat ea, iar numărul de exonerări produse de un CIU poate fi cel puțin un indicator pentru a măsura productivitatea unei unități.

'Timpul este ceva ce nu se poate recupera'

Unii sunt sceptici cu privire la SII care nu produc exonerări - cum ar fi Marc Howard, profesor de guvernare și drept la Universitatea Georgetown și director al Inițiativei pentru închisori și justiție. El nu se opune la ICU, numindu-le o "instituție minunată și foarte necesară".

"Dacă", a adăugat el, "își fac cu adevărat treaba pentru care au fost declarate".

El crede că unele dintre acestea sunt o "impostură", create pentru a sugera că birourile evaluează cazurile fără a face acest lucru - o preocupare împărtășită de Nixon, exonerezul din Wayne County.

"Aveți unele unități de integritate a condamnărilor din întreaga țară care sunt acolo doar cu numele. Sunt o lovitură publicitară pentru procurorul care a decis să le facă. Sună bine", a spus Nixon. "Dar, în realitate, nu lucrează nimeni."

Acest lucru poate face și mai mult rău persoanelor nevinovate din închisoare, a spus Howard, deoarece existența SII poate da impresia că condamnările sunt corecte, chiar dacă nu sunt.

Howard și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea că unele CIU acționează pentru a păstra condamnările, mai degrabă decât pentru a explora cu adevărat posibilitatea de a le anula, subliniind un potențial conflict de interese: "Acestea sunt înființate chiar de instituția care a contribuit la condamnarea greșită", a spus el, adăugând că această structură necesită "ca oamenii să se supravegheze singuri în mod eficient".

Bluestine a recunoscut că "protejarea împotriva prejudecăților este o problemă importantă" și că este important ca un CIU să nu fie predispus să susțină condamnările. Un CIU are nevoie de "orientarea" corectă și, deși multe dintre ele sunt formate din procurori de carieră care fac o treabă bună, experiența de avocat al apărării "este cu siguranță un lucru bun și important", a spus ea.

Howard a confirmat acest lucru: CIU care, după părerea sa, funcționează bine, includ foști avocați ai apărării care sunt sceptici în privința probelor și sunt familiarizați cu comportamentul greșit care a contribuit la condamnări greșite. Dar el dorește, de asemenea, să vadă "împuternicirea" CIU prin obținerea de mai multe resurse și posibilitatea de a funcționa independent în cadrul biroului procurorului, fără a fi influențat de prejudecata instituției mai largi.

Acest lucru poate fi deosebit de dificil pentru jurisdicțiile și parchetele mai mici, care nu numai că nu dispun de resurse, dar fac dificilă o revizuire imparțială, deoarece toată lumea din birou este familiarizată cu cazul și cu procurorii care au lucrat la el.

Dar, în cel mai bun caz, CUI-urile sunt "absolut importante", ajutând la "restabilirea încrederii în sistem", a declarat Nixon, care astăzi este președintele Organizației Exonereților - un grup care ajută exonereții să facă tranziția către viața din afara închisorii, mulți dintre aceștia, ca și Nixon, beneficiind de activitatea CUI-urilor.

CIU arată că procurorii sunt hotărâți să își facă treaba cum trebuie, a spus el, și să recunoască faptul că se mai întâmplă erori.

"Dar ele joacă, de asemenea, un rol în educarea procurorilor cu privire la factorii cheie care contribuie la condamnări greșite", a spus el. "Iar acest lucru este important, deoarece, dacă se procedează corect încă de la început, se evită ca oamenii să își piardă timpul. Timpul este un lucru pe care nu îl poți recupera."

Sursa: edition.cnn.com