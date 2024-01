Acest loc a fost locuit timp de secole - dar abia de curând a avut turiști

Acesta este Hegra.

Cunoscut și sub numele de al-Hijr sau Mada'in Saleh, Hegra este bijuteria coroanei atracțiilor arheologice din Arabia Saudită și a fost primul loc din țară înscris pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Construit între secolul I î.Hr. și secolul I d.Hr., acest oraș antic include o necropolă impresionantă, cu morminte sculptate în gresie, amplasate în peisajul deșertic vast din nord-vestul Arabiei Saudite.

Petra, celebrul sit din Iordania, a fost capitala poporului nabatean, în timp ce Hegra a fost avanpostul sudic al regatului până când a fost abandonat în secolul al XII-lea.

Dar, în timp ce Petra este una dintre cele șapte minuni ale lumii moderne și a primit peste un milion de vizitatori pe an înainte de pandemie, Hegra a fost accesibilă pentru majoritatea vizitatorilor internaționali doar din 2019, când Arabia Saudită a început să elibereze pentru prima dată vize turistice.

Deși Hegra nu are încă aceeași recunoaștere a numelui pe scară largă, acest lucru se schimbă datorită AlUla, orașul oază din apropiere, care s-a dezvoltat într-un centru de artă, cultură și turism și care acum se mândrește cu un aeroport mic, dar bine conectat, cu zboruri regulate din Jeddah, Riyadh și Dubai.

Din umbra istoriei

Se crede că nabateenii făceau comerț cu produse aromatice, precum tămâie și mirodenii, multe dintre acestea fiind folosite în ritualurile religioase.

Două dintre acestea au fost tămâia și smirna, pe care mulți occidentali le vor recunoaște ca fiind cadouri aduse pruncului Iisus în Biblia creștină.

Dar cea mai mare parte a culturii lor s-a pierdut în istorie. Acum, creșterea investițiilor în arheologie din partea guvernului saudit înseamnă că tot mai multe informații ies la iveală din Hegra și din alte situri nabateene.

"Cu toții am auzit de asirieni, cu toții am auzit de mesopotamieni", spune Wayne Bowen, profesor de istorie la University of Central Florida. "Dar (nabateenii) au ținut piept romanilor, au ținut piept grecilor elenistici, aveau acest sistem incredibil de cisterne în deșert, controlau rutele comerciale. Cred că sunt pur și simplu absorbiți în povestea creșterii Imperiului Roman".

Deși nabateenii nu au lăsat în urmă prea multe documente istorice, una dintre realizările culturii lor continuă să joace un rol uriaș în regiune - alfabetul nabatean a pus bazele limbii arabe moderne.

Recent, unii istorici au pus la propriu o față a nabateenilor.

La începutul anului 2023, ei au dezvăluit "Hinat", chipul reconstruit al unei femei nabateene ale cărei rămășițe au fost găsite în deșert. Acum, călătorii o pot vedea în centrul pentru vizitatori din Hegra.

Pe solul nisipos

La sosirea la centrul pentru vizitatori, oaspeții sunt întâmpinați cu curmale și cești de cafea saudită, care este foarte ușor preparată și adesea amestecată cu cardamom. Este turnată dintr-o urnă tradițională de argint cu un gură curbată.

De acolo, ei pot sări într-un Land Rover de epocă în stil midcentury (cu sau fără acoperiș, în funcție de vreme) cu un ghid și pornesc în explorare.

La fel ca multe locuri din această parte a lumii însorită, AlUla și regiunea înconjurătoare este mai bine să le vizitați dimineața devreme sau seara. Acest lucru este valabil și mai mult la Hegra, care nu are copaci sau structuri care să blocheze soarele arzător de la amiază.

Nabateenii erau un popor nomad, așa că nu au rămas prea multe lucruri din viața lor de zi cu zi. Ceea ce a rămas, însă, sunt incredibilele lor locuri de odihnă finală.

În total, există aproximativ 115 morminte cunoscute și numerotate.

Cel mai faimos dintre acestea este Qasr al-Farid (în arabă, "castelul singuratic"), care se află mândru și singur, cu structura sa de 72 de picioare, așezată dramatic pe o întindere de nisip. Contrastul constituie un fundal fotografic excelent, mai ales chiar înainte de apusul soarelui, deoarece lumina roz-portocalie pune în evidență tonurile deșertului.

Un mormânt pe rând este deschis vizitatorilor care doresc să arunce o privire în interior. Aceste morminte deschise se rotesc prin rotație, astfel încât niciunul să nu fie prea mult frecventat.

Cu toate acestea, ele sunt mult mai complicate și mai interesante la exterior.

În zona din jurul ramei ușilor pot fi afișate numele persoanelor îngropate acolo. Detaliile de design oferă indicii despre locul de unde ar fi putut călători locuitorii. Imaginile cu fenix, vulturi și șerpi implică familiaritatea cu culturi atât de îndepărtate precum Grecia și Egipt.

Extindeți-vă căutarea

Mulți vizitatori își combină excursia la Hegra cu vizite la siturile istorice mai mici din apropiere, Dadan și Jabal Ikmah.

În valea Jabal Ikmah, pe care saudiții o numesc o "bibliotecă în aer liber", puteți vedea o serie de inscripții sculptate în aramaică, dadanitică, thamudică, minaică și nabateeană, toate acestea oferind o privire de ansamblu asupra bogatei istorii a acestei regiuni. Traducerile sunt afișate în arabă, engleză și, uneori, franceză, deoarece călugării francezi au fost primii vizitatori ai zonei.

Dadan, între timp, a găzduit cândva un important oraș comercial preislamic, unde vânzătorii de mirodenii se amestecau cu pelerinii religioși.

Cel mai notabil sit al său este "Mormintele leului", un grup de mausolee decorate - după cum indică și numele - cu sculpturi de lei.

Este simplu să vizitați toate aceste trei situri într-o singură zi. Cel mai simplu mod de a face rezervări este prin intermediul site-ului web al organismului oficial de turism administrat de guvern din zonă, Experience AlUla. Călătorii care se grăbesc pot rezerva un tur de două ore, dar există, de asemenea, opțiuni pentru după-amiaza și pentru întreaga zi.

Nu ratați stația acoperită în aer liber din apropierea centrului de vizitare Hegra, unde puteți exersa folosirea unei dalte mici pentru a vă sculpta numele sau inițialele în bucăți de piatră.

Efortul depus vă va face să apreciați cu adevărat câtă muncă au depus nabateenii pentru a crea aceste capodopere. Versiuni în miniatură ale celor mai magnifice structuri din Hegra, realizate de femeile care conduc acest atelier, sunt disponibile și pentru vânzare.

Viitorul

În aceste zile, Petra se concentrează pe conservare și pe combaterea turismului excesiv, ceea ce oferă Hegra posibilitatea de a se dezvolta și de a atrage mai mulți vizitatori.

Potrivit lui David Graf, profesor emerit de Istorie a Orientului Mijlociu la Universitatea din Miami, mulți dintre arheologii care au condus anterior săpăturile la Petra se relochează în Arabia Saudită, ceea ce înseamnă probabil că vor exista noi descoperiri în anii următori.

Aceasta înseamnă, de asemenea, că mai mulți oameni din întreaga lume vor afla despre nabateeni și despre contribuțiile lor la istorie.

"Nabateenii erau o cultură foarte cosmopolită și sofisticată, iar eu am încercat să subliniez acest lucru", spune Graf, care continuă să publice articole și să țină conferințe și la pensie.

"Nu știam prea multe despre nabateeni. Am avut misiunea de a vedea că știm mai multe despre ei. Să îi vedem nu ca fiind înapoiați și primitivi, ci cu adevărat angajați și implicați, și oameni dinamici care interacționau cu Roma și cu lumea greacă și cu alte culturi".

