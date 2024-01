Această țară are mai multe dintre cele mai bune 50 de restaurante din lume decât oricare alta

Dar nu, această distincție revine Spaniei, unde șase restaurante au primit onoruri în această vară pe lista 2023. (Italia a avut cinci și Franța patru, la fel ca și Peru, unde capitala Lima găzduiește locul 1).

Spania are o moștenire culinară profundă și bogată și o istorie de zeci de ani cu denumirea de "cel mai bun din lume". Faimosul restaurant El Bulli, care s-a închis în 2011, a obținut locul nr. 1 de cinci ori, un record, începând cu 2002, când a debutat lista.

Mai mulți dintre bucătarii de la restaurantele spaniole premiate în acest an - unde Spania a ocupat locurile 2, 3 și 4, plus alți trei în top 50 - au fost pregătiți la El Bulli sub conducerea lui Ferran Adrià, un pionier al gastronomiei moleculare (sau cocina de vanguardia, cum preferă Adrià să o numească).

Pregătirea și influența lui Adrià s-au extins mult dincolo de granițele Spaniei.

Bucătarul José Andrés, care a jucat un rol important în introducerea bucătăriei spaniole în rândul americanilor, a fost antrenat la El Bulli timp de trei ani, înainte ca o neînțelegere cu Adrià să îl determine să se îndrepte spre New York în 1991 și apoi să se stabilească în cele din urmă la Washington, DC, unde și-a înființat propriul grup de restaurante, printre care și Minibar, cu două stele Michelin.

Andrés s-a întors recent în Spania împreună cu cele trei fiice ale sale născute în America - Carlota, Inés și Lucía - pentru serialul discovery+ în șase părți "José Andrés and Family in Spain".

În serial, Andrés se întâlnește cu mentorul și prietenul său la ceea ce este acum muzeul El Bulli din Roses, iar el și două dintre fiicele sale iau masa la Disfrutar din Barcelona, clasat pe locul 2 pe lista celor mai bune 50 de restaurante din lume și desemnat cel mai bun restaurant din Europa.

Iată mai multe informații despre toate cele șase restaurante din Spania care sunt clasate printre primele 50 din lume. Mesele sunt foarte râvnite, așa că planificați-vă cu mult timp înainte dacă doriți să le vizitați.

Disfrutar | Barcelona

(Nr. 2 în topul celor mai bune 50 de restaurante din lume și cel mai bun restaurant din Europa)

Disfrutar, care înseamnă "a se bucura", este condus de trei bucătari care s-au cunoscut și s-au format la El Bulli: Mateu Casañas, Oriol Castro și Eduard Xatruch.

"Acești trei băieți de aici sunt ca cei trei mușchetari. Ei sunt unul pentru toți și toți pentru unul. Și lăsați-mă să vă spun că aceste trei creiere, lucrând împreună, ar trebui să fie ilegale", a glumit Andrés cu fiicele sale. (Vedeți începutul mesei lor în videoclipul din partea de sus.)

Meniurile de degustare a mâncărurilor despre care restaurantul spune că au o "identitate marcant mediteraneană" încep în prezent de la 275 de euro (aproximativ 300 de dolari), fără băuturi. Sunt disponibile două meniuri de degustare - unul cu creații care au devenit ofertele clasice ale restaurantului - cum ar fi pesto multisferic cu fistic și anghilă - și un meniu "festival" cu preparate create pentru sezonul actual. Disfrutar are trei stele Michelin.

Există o masă "vie" extra-specială, cea de care se bucurau Andrés și fiicele sale. Aceasta prezintă o serie de compartimente ascunse pe care cinele le pot deschide pentru a dezvălui o serie de mâncăruri magice. Pentru Andrés, masa conținea o serie de bunătăți dulci - de la petale de trandafir cu bezele de zmeură până la meringi cu migdale acoperite cu pastă de yuzu japonez acrișor - completată de copaci cu flori de vată de zahăr și fum clocotitor. "Ecstasy", a spus Andrés.

DiverXO | Madrid

(Nr. 3 în topul celor mai bune 50 din lume)

"O călătorie prin lumea hedonistă, lacomă și creativă a lui Dabiz Muñoz." Așa prezintă DiverXO ceea ce vor găsi clienții în acest restaurant din Madrid, unde meniul de degustare "porci zburători" costă 395 de euro (aproximativ 425 de dolari), fără băuturi.

Titlul meniului este o aluzie la ceva ce tatăl lui Muñoz a spus despre visele sale legate de restaurant, potrivit World's 50 Best. În tot restaurantul sunt încorporați porci zburători.

Îndrăznețul Muñoz deține trei stele Michelin pentru DiverXO, care oferă mâncăruri cu influențe asiatice, cum ar fi homarul galician "care se trezește pe plajele din Goa".

Asador Etxebarri | Atxondo

(nr. 4 în topul celor mai bune 50 din lume)

Gătitul la grătar cu flacără este specialitatea lui Etxebarri, situat într-o clădire rustică din piatră și lemn, la poalele Țării Bascilor din Spania. Meniul de degustare cu mai multe feluri de mâncare include ingrediente la grătar, cum ar fi chorizo și anșoa sărată.

Bucătăria lui Bittor Arginzoniz, proprietarul-șef al Etxebarri, "se concentrează pe preparate la grătar de cea mai bună calitate, folosind diferite tipuri de lemn (stejar, lăstari de viță de vie, stejar din butoaie vechi etc.), ustensile inventate de el însuși și un sistem neobișnuit de scripeți care îi permite să controleze procesul de gătit", potrivit Michelin, care a acordat o stea Etxebarri.

Quique Dacosta | Dénia

(nr. 20 în topul celor mai bune 50 din lume)

Bucătarul Quique Dacosta creează o bucătărie de avangardă valenciană, teatrală, în restaurantul său omonim cu trei stele Michelin. Cel mai recent meniu al său, intitulat "For the Love of Art", este alcătuit din patru acte, potrivit World's 50 Best: "unul dedicat zonei sale locale, unul mării, unul tradiției și ultimul "frumuseții dulci". "

Printre feluri se numără un elegantfideuà, ( o mâncare de tăiței din Valencia) cu șofran, scoici și icre în saramură. Meniul începe de la 295 de euro de persoană (aproximativ 320 de dolari), fără băuturi.

Elkano | Getaria

(nr. 22 în topul celor mai bune 50 din lume)

Înființat în 1964 de regretatul Pedro Arregui, Elkano a început în orașul de coastă Getaria, din Țara Bascilor, cu un pește întreg la grătar. De-a lungul timpului, Elkano a stabilit noi standarde în materie de grătare, potrivit World's 50 Best. Sub conducerea fiului lui Pedro, Aitor Arregui, restaurantul a obținut prima dată o stea Michelin în 2014.

"Acesta este, fără îndoială, unul dintre templele culinare ale gătitului la foc de lemne, în care nu este nevoie de prea multă muncă asupra texturilor sau aromelor. Controlul procesului de prăjire este total, la fel ca și alegerea ingredientelor", spune Michelin, adăugând că turbotul este "un must absolut".

Restaurantul pune accentul pe cele mai proaspete fructe de mare de sezon, cu un accent deosebit pe produsele locale și durabile. Restaurantul oferă mese a la carte, precum și un meniu cu mai multe feluri de mâncare, cu preț fix, pentru 200 de euro (aproximativ 215 dolari), fără băuturi.

Mugaritz | San Sebastian

(nr. 31 în topul celor mai bune 50 din lume)

Un alt absolvent al El Bulli, Andoni Luis Aduriz, a sărbătorit recent cea de-a 25-a aniversare a restaurantului său Mugaritz, care este situat la granița - sau "muga" în limba bască - dintre două orașe din Țara Bascilor. Un stejar de 200 de ani - sau "haritza" - dă restaurantului restul numelui său.

Mugaritz, cu două stele Michelin, se închide timp de patru luni în fiecare an pentru a concepe o nouă experiență pentru cei care mănâncă. Cel mai recent episod, care s-a încheiat în toamnă, s-a axat pe conceptul halucinant "amintiri ale viitorului".

Experiența culinară este ceea ce World's 50 Best descrie ca fiind "o călătorie de trei ore într-o lume care ar putea fi uneori inconfortabilă, adesea emoționantă și uneori de-a dreptul ciudată, dar nu veți ieși nemișcați din ea".

Meniul 2023 (253 de euro sau aproximativ 275 de dolari) a inclus oferte cu descrieri precum "Tehnică: contraste de carne de vită" și "Bomboane: bilă de gluten".

