Aaron Rodgers susține că statutul său de vaccin "divizoriu" a fost "singurul motiv" pentru care oamenii au vrut ca Packers să piardă în playoff

Actualul MVP al NFL a reapărut marți în emisiunea "The Pat McAfee Show" pentru a reflecta asupra înfrângerii de sâmbătă din turul diviziei din playoff în fața celor de la San Francisco 49ers, o înfrângere care a pus capăt prematur sezonului jucătorului de 37 de ani și a declanșat imediat speculații cu privire la viitorul său.

Ajunsă în postura de cap de serie numărul 1, jucând pe teren propriu și condusă de un fundaș care a fost înclinat de mulți să-și păstreze statutul de MVP pentru al doilea sezon consecutiv, a fost o ieșire timpurie surprinzătoare pentru Packers și Rodgers.

În noiembrie, Rodgers - după ce a ratat o partidă din NFL din cauza protocoalelor Covid-19 - a apărut în emisiunea lui McAfee și a confirmat că nu a fost vaccinat împotriva Covid-19 înainte de a-și exprima dezamăgirea față de tratamentul de "vânătoare de vrăjitoare" pe care l-a primit în mass-media.

Acum, în urma înfrângerii din playoff, Rodgers a declarat că există "un singur motiv" pentru care unii au sărbătorit pe seama sa.

"A fost o tonă de oameni care au acordat, care ne-au încurajat împotriva noastră pentru un singur motiv și un singur motiv - este din cauza statutului meu de vaccinare", a declarat Rodgers pentru McAfee.

"Voiau să ne vadă pierzând pentru ca ei să se îngrămădească, să se bucure și să se delecteze cu faptul că statutul meu de vaccinare a fost un fel de motiv pentru care nu am avut succes în playoff".

"Nu am vrut niciodată să fiu o figură care să divizeze, să polarizeze

Rodgers a declarat că, deși situația a fost "frustrantă" uneori, a avut empatie pentru prețul financiar și mental al celor doi ani anteriori asupra oamenilor - în special pentru "frica" pe care crede că a provocat-o pandemia Covid-19.

"Cel mai mare lucru cu care s-au confruntat oamenii este frica - frica de sănătate, frica de pierderea banilor, frica de a nu-ți putea întreține familia... iar mass-media joacă un rol important în acest sens", a declarat Rodgers.

"Pentru că nu mă uit la știri sau nu subscriu la același tip de narațiune mainstream uneori; și am decis să-mi iau în mâini sănătatea personală și responsabilitatea pentru sănătatea mea; și mi-am făcut cercetările și am analizat lucrurile; și, de asemenea, asocierea mea cu alte persoane care au făcut lucruri similare, există furie aruncată în direcția mea, dar rădăcina cred că este frica."

Rodgers a declarat că a fost "izolat" și că nu a văzut nici o presupusă ură îndreptată spre el, dar și-a asumat responsabilitatea pentru că a fost involuntar "divizator" în timpul sezonului.

"Îmi dau seama că am creat dezbinare în acest sezon prin statutul meu de vaccinare și prin dorința mea de a vorbi despre asta - de a vorbi despre cercetările pe care le-am făcut și despre propriile mele opinii - îmi asum responsabilitatea pentru asta", a spus Rodgers.

"Nu am vrut niciodată să fiu o figură care să divizeze, să polarizeze în această privință. Am vrut să încurajez oamenii și să-i inspir pe oameni să gândească singuri, să-și ia sănătatea în propriile mâini... sper că am inspirat oamenii".

Ce urmează?

Rodgers a discutat pe larg și despre planurile sale de viitor, călcând pe urmele unui alt fundaș veteran care își cântărește în prezent opțiunile după o înfrângere în playoff - Tom Brady.

După ce Tampa Bay Buccaneers, echipa lui Brady, a fost la limită duminică, în fața celor de la Los Angeles Rams, după o revenire uluitoare, anul acesta va fi pentru prima dată din 2009 încoace când nici Rodgers, nici Brady nu vor fi prezenți într-un meci de campionat al unei conferințe, potrivit ESPN Stats and Info.

Rodgers a fost sinonim cu Lambeau Field de-a lungul unei cariere de 18 ani în Wisconsin, conducându-i pe Packers la singurul său triumf în Super Bowl în 2011, dar a recunoscut că are nevoie să "plece" și să-și pună câteva întrebări cheie înainte de a se angaja pentru un alt sezon cu echipa.

"Mai poți să joci? Mai ai același angajament și aceeași plăcere față de joc și vrei să te înscrii din nou în această corvoadă?". a spus Rodgers.

"Singura modalitate de a ști asta este să te îndepărtezi puțin de el, să îți lași mintea să se limpezească și să te gândești la enormitatea sarcinii și la ceea ce ți-ar aduce cea mai mare plăcere - ce este cel mai bun pentru calitatea vieții tale în acel moment".

La fel ca Brady, Rodgers a spus că va consulta orice decizie privind cariera sa cu cei dragi, având în vedere "enormitatea" alegerii.

Fundașul a spus că toate opțiunile sunt pe masă, cu excepția agenției libere, și a exclus, de asemenea, posibilitatea de a se retrage și apoi de a reveni în sport un an mai târziu, spunând că o astfel de mișcare nu are "niciun sens".

Cu toate acestea, având în vedere impactul deciziei sale asupra viitorului jucătorilor și personalului Packers, Rodgers a spus că va lua probabil o decizie înainte de începerea agenției libere, pe 16 martie, deoarece dacă nu ar face acest lucru ar fi "lipsit de respect" față de organizație.

În ciuda incertitudinii viitorului său, Rodgers a insistat că nu se teme de subiectul retragerii.

"Incertitudinea nu este deloc neliniștitoare, este aproape incitantă, gândindu-mă la cum va arăta viața în continuare.

"Este o perioadă interesantă pentru că te confrunți cu procesul de doliu al sezonului și știi că acea echipă specifică de oameni nu va mai fi la fel - întotdeauna există schimbări."

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com