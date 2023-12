5 lucruri de știut pentru 29 decembrie: Trump, Gaza, Ucraina, valurile din California, SpaceX

Iată ce altceva trebuie să știți pentru a vă pune la punct și a vă continua ziua.

1. Trump

Principalul oficial electoral din Maine l-a eliminat pe fostul președinte Donald Trump de pe buletinul de vot pentru alegerile primare din 2024 din acest stat, pe baza "interdicției de insurecție" din cel de-al 14-lea amendament. Decizia face din Maine al doilea stat care îl descalifică pe Trump din funcție, după ce Curtea Supremă din Colorado a pronunțat propria decizie uimitoare care l-a eliminat pe acesta de pe buletinul de vot la începutul acestei luni. Echipa lui Trump a declarat că intenționează să depună un recurs. Evoluția este o victorie pentru criticii lui Trump, care consideră că rolul său în revolta de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021 a încălcat cel de-al 14-lea amendament. Ratificat după Războiul Civil, cel de-al 14-lea Amendament spune că oficialii americani care "se implică" în insurecție nu pot deține funcții viitoare. Cei mai mulți experți în drept cred că Curtea Supremă a SUA se va pronunța asupra acestei probleme pentru întreaga țară în lunile următoare.

2. Gaza

Organizația Națiunilor Unite a declarat că aproximativ 150.000 de persoane din centrul Gaza nu au "unde să se ducă", după ce forțele israeliene au avertizat locuitorii că trebuie să plece de urgență. Acest lucru se întâmplă în timp ce armata israeliană își extinde operațiunile în sudul Gaza și luptă împotriva Hamas cu lunetiști și tiruri de tancuri în zona Khan Younis. Între timp, într-o rară recunoaștere a greșelii, armata israeliană a declarat că regretă că a provocat "răni neintenționate" civililor în urma unor lovituri aeriene în centrul Gaza la 24 decembrie. Aproximativ 70 de persoane au fost ucise în aceste lovituri, potrivit Ministerului Sănătății controlat de Hamas. Numărul persoanelor ucise în Gaza din 7 octombrie a depășit 21.300, iar aproape 60.000 de persoane au fost rănite, a precizat Ministerul Sănătății.

3. Ucraina

Rusia a lansat cel mai mare atac aerian asupra Ucrainei de la începutul invaziei sale la scară largă, a declarat armata ucraineană, cu un baraj de lovituri raportate astăzi în întreaga țară. Valul de atacuri a început peste noapte și a lovit în toată țara, fiind raportate explozii în capitala Kiev, în orașul central Dnipro, în orașul estic Harkov, în portul sud-estic Odesa și în orașul vestic Lviv - departe de linia frontului. Cel puțin 12 persoane au fost ucise și alte zeci au fost rănite, au declarat oficialii ucraineni. Asaltul masiv din timpul nopții vine la doar câteva zile după ce Ucraina a lovit o navă de debarcare a Marinei ruse în Crimeea, provocând avarii grave navei, într-o altă lovitură dată flotei Moscovei din Marea Neagră.

4. Valuri din California

O furtună puternică în largul mării împinge valuri impunătoare pe coasta Californiei, declanșând inundații și avertismente de valuri dăunătoare după ce mai multe persoane au fost rănite de un val de-a lungul plajei Ventura Beach joi. Cel puțin un val mare s-a prăbușit peste o barieră și a lovit mașini în timp ce șoferii încercau să se îndepărteze cu viteză. Aproape 20 de persoane au fost măturate pentru scurt timp în urma incidentului, iar opt persoane au fost transportate la spital, au declarat oficialii din Ventura. O mare parte din Coasta de Vest se află sub avertizări de inundații și alerte de valuri mari până la sfârșitul săptămânii din cauza probabilității de ape mari și curenți de valuri periculoși.

5. SpaceX

Racheta Falcon Heavy a companiei SpaceX a decolat joi din Florida, transportând o misterioasă navă spațială pentru armata americană. Avionul spațial X-37B, fără echipaj, se va aventura potențial în adâncul cosmosului, unde urmează să efectueze cercetări de ultimă oră. Printre studiile aflate la bordul acestei misiuni se numără un experiment al NASA care are ca scop găsirea unor modalități de a susține astronauții în viitoarele misiuni spațiale la mare adâncime, inclusiv modul de cultivare a hranei în medii dure și fără sol. Acest lucru ar putea fi crucial pentru astronauții care participă la misiuni de lungă durată pe Lună sau dincolo de ea - locuri în care este dificil să se livreze provizii proaspete.

Cât de mult să dai bacșiș deaceastă sărbătoareCulturabacșișului s-a schimbat mult în ultimii ani, iar mulți americani sunt confuzi cu privire la cât de mult trebuie să lase bacșiș. Deși nu există reguli stricte și rapide, iată câteva sugestii pentru bacșiș în timpul sărbătorilor.

Semnificația ascunsă din spatele acesteieșarferegaleMai mulțimembri ai familiei regale britanice au fost văzuți purtând aceeași eșarfă la biserică de Crăciun. Citește de ce.

Proiectul de legecare prevede ca unele dintre localurile Chick-fil-A să deschidă duminicaa stârnit un conflict culturalLegislatorii dinNewYork vor să impună ca unele dintre localurile Chick-fil-A să deschidă duminica. Acest lucru stârnește reacții negative, deoarece lanțul de fast-food asociat de mult timp cu conservatorismul creștin închide duminica din motive religioase.

Moștenitoarea L'Orealeste primafemeie cu o avere de 100 de miliarde dedolariFrancoiseBettencourt Meyers, moștenitoarea L'Oreal și cea mai bogată femeie din lume, a devenit prima femeie care deține o avere de 100 de miliarde de dolari, potrivit Bloomberg Billionaire's Index.

Detroit Pistons egalează recordul NBA cu 28 de înfrângericonsecutivePistolii și-au continuat seria de înfrângeri joi, cu o înfrângere în prelungiri în fața celor de la Boston Celtics. Din păcate, aceasta a marcat 28 de înfrângeri consecutive.

S-au întâmplat multe în 2023, de la războaie la incendii de vegetație și împușcături în masă. Dar nu toate titlurile au fost rele. Am avut parte de momente importante în muzică, filme și sport pentru a oferi puțină lejeritate și o distracție atât de necesară. Răspundeți la chestionarul CNN "Year in Review " pentru a afla cât de bine ați fost atenți la știrile din acest an!

1.370Atâtde multe avioane Boeing 737 Max sunt inspectate pentru o potențială piesă lipsă. Inspecția vine după ce o companie aeriană internațională anonimă a descoperit un șurub lipsă în sistemul de cârmă al unui avion - și a găsit un alt șurub care nu era strâns corespunzător într-un avion care încă nu a fost livrat. Cârma unui avion este utilizată pentru a controla și stabiliza aeronava în timpul zborului. Boeing a declarat că problema a fost remediată, dar vrea să se asigure că toate avioanele sale 737 Max aflate în serviciu în întreaga lume sunt verificate pentru probleme similare.

"Faptul că va fi întrerupt va fi un șoc uriaș pentru sistem pentru pacienți, pentru familii și pentru medici".

-Dr. Robyn Cohen, pneumolog la Boston Medical Center, reacționând la o schimbare majoră a inhalatorului pentru astm care va avea loc în SUA luna viitoare. Popularul inhalator de marcă Flovent va dispărea de pe rafturile farmaciilor la 1 ianuarie, iar medicii sunt îngrijorați de faptul că pacienții ar putea avea întârzieri în a trece la alternative și a le obține acoperirea de către asigurări.

Cum seexplicăcăderea bilei deAnul NouCăderea bilei în Times Square este o tradiție newyorkeză încă din 1907! Urmăriți acest scurt videoclip pentru a afla câteva date suplimentare despre ritualul atrăgător pentru ochi, stabilit pentru duminică seara!

