5 lucruri de știut pe 2 ianuarie: legi noi, Israel, viruși de iarnă, imigrație, cutremur în Japonia

1. Noi legi

Mai multe legi statale și federale au intrat în vigoare săptămâna aceasta, care au impact asupra a tot ceea ce se întâmplă, de la salariul minim la îngrijirea minorilor în funcție de gen. Un total de 22 de state, plus Washington, DC, au majorat luni salariul minim, iar alte state au creșteri salariale stabilite pentru lunile următoare. O altă problemă de marcă în legislativele statelor în 2023 a fost îngrijirea pentru afirmarea genului pentru minori, mai multe state conduse de republicani trecând la adoptarea de restricții. Printre statele care au adoptat recent o interdicție privind astfel de tratamente pentru minori se numără Idaho și Louisiana. Pe de altă parte, multe state democrate au adoptat legi care protejează dreptul la avort, inclusiv două care au intrat în vigoare luni în California și Washington.

2. Israel

Armata israeliană a anunțat că va începe să retragă mii de soldați din Gaza, dar a precizat că se așteaptă la lupte "pe tot parcursul" anului 2024. Anunțul arată semnele trecerii treptate a Israelului la o fază de război de mai mică intensitate, în condițiile în care țara s-a confruntat cu presiuni pentru a reduce numărul victimelor civile din enclava asediată. De la atacurile din 7 octombrie, aproape 22.000 de persoane din întreaga Gaza au fost ucise, a precizat Ministerul Sănătății controlat de Hamas într-o declarație. Între timp, Curtea Supremă a Israelului a anulat un plan controversat de limitare a puterilor sistemului judiciar, într-o măsură fără precedent care reaprinde tensiuni puternice în interiorul țării.

3. Viruși de iarnă

Activitatea virusurilor respiratorii este ridicată și în creștere în SUA, în timp ce experții subliniază importanța vaccinării. În săptămâna care s-a încheiat la 23 decembrie, au fost peste 29.000 de pacienți internați în spitale cu Covid-19, aproximativ 15.000 internați cu gripă și alte mii cu virusul sincițial respirator, sau RSV, potrivit datelor CDC. Și, în timp ce Covid-19 rămâne principalul motor al spitalizărilor cu virusuri respiratorii, activitatea gripală crește rapid. CDC estimează că în acest sezon au fost înregistrate peste 7 milioane de îmbolnăviri și 4.500 de decese legate de gripă. Cu toate acestea, gradul de absorbție a vaccinurilor rămâne scăzut: doar 19% dintre adulți au primit cel mai recent vaccin Covid-19 și mai puțin de jumătate au primit vaccinul antigripal.

4. Imigrație

Sute de imigranți au fost lăsați în New Jersey în weekend pentru a se sustrage restricțiilor impuse de New York, menite să limiteze valul de sosiri în acest stat. Acest lucru se întâmplă la doar o săptămână după ce primarul orașului New York, Eric Adams, a emis un ordin care impune companiilor de autobuze charter care transportă migranți să furnizeze listele de pasageri oficialilor newyorkezi cu cel puțin 32 de ore înainte de sosirea lor. În ultimele luni, Texasul și alte câteva state conduse de republicani au trimis zeci de mii de migranți și solicitanți de azil cu avioane și autobuze în marile orașe cu primari democrați, de multe ori cu un preaviz redus sau chiar fără preaviz. Orașul New York a primit peste 14.700 de noi sosiri numai în ultima lună, a precizat Adams.

5. Cutremurul din Japonia

Cel puțin 48 de persoane au fost ucise după ce un cutremur cu magnitudinea de 7,5 grade a lovit luni coasta de vest a Japoniei, potrivit autorităților locale. Drumurile și clădirile au fost avariate, serviciile de transport și de comunicații au fost întrerupte, iar oficialii spun că peste 45.000 de gospodării au rămas fără energie electrică. Au avut loc cel puțin 35 de replici de la cutremur, potrivit Serviciului geologic al Statelor Unite. Dintre aceste replici, una a fost de peste 6,0, 12 au fost de 5,0 sau mai mult, iar 22 au fost de peste 4,0. Unii seismologi au avertizat că replicile ar putea dura luni de zile.

Toți pasagerii au fost evacuați din avionul incendiat pe aeroportul din TokyoUnavion al Japan Airlines care transporta sute de pasageri a luat foc după ce a aterizat pe aeroportul Haneda din Tokyo, astăzi dimineață, când s-a ciocnit cu un avion al Pazei de Coastă implicat în operațiunile de ajutorare a victimelor cutremurului. Toți membrii echipajului și pasagerii, inclusiv opt copii cu vârsta sub doi ani, au fost evacuați în siguranță din avionul de pasageri, potrivit companiei aeriene. O persoană din avionul Gărzii de Coastă a scăpat, dar cinci persoane sunt date dispărute.

Trump este așteptat să facă apel astăzila deciziile privind scrutinul din Colorado și MaineEchipa juridică afostuluipreședinte Donald Trump ar putea fi la doar câteva ore distanță de a face apel la deciziile din Maine și Colorado pentru a-i menține numele pe buletinul de vot pentru alegerile primare republicane din 2024. Trump a fost eliminat de pe buletinul de vot în aceste două state pentru rolul său în revolta de la Capitoliul SUA din 6 ianuarie 2021. În Maine, avocații lui Trump vor contesta decizia la o instanță de stat, în timp ce hotărârea din Colorado va fi atacată la Curtea Supremă a SUA.

Sărbătorile de Anul Nou în întreaga lumeLa revedere, 2023! Vedeți fotografii de la focurile de artificii din întreaga lume, când petrecăreții au dat startul anului 2024.

Un singur bilet Powerballcâștigă un jackpot de 842 de milioane dedolariUn singur bilet vândut în Michigan a nimerit toate cele șase numere în timpul extragerii Powerball de luni seară. Acesta este un mod de a începe un nou an!

Tot ce trebuie să știți despreCollege FootballPlayoffCeide la Michigan Wolverines și Washington Huskies au avansat în Campionatul Național College Football Playoff. Iată cum să urmăriți meciul pentru titlu săptămâna viitoare.

CNN Travel numește cele mai bune locuri de vizitatDacăcălătoriile sunt una dintre rezoluțiile tale, aceste 24 de destinații merită un loc pe lista ta de dorințe.

Megalosaurus, prima descoperire de dinozaurConsultațiun maxilar fosilizat aparținând unui Megalosaurus, primul dinozaur care a fost descris și denumit științific.

35 de dolariAtâtva costa insulina pentru mulți americani cu diabet, acum că un al treilea mare producător de medicamente oferă plafoane de preț și programe de economisire care reduc costul medicamentelor. Plafoanele de preț au fost anunțate în primăvară, dar unele nu au intrat în vigoare decât la 1 ianuarie.

"Am decis că acum este momentul potrivit".

-Regina daneză Margrethe a II-a, anunțându-și abdicarea surprinzătoare la sfârșitul acestei luni, după 52 de ani. Regala în vârstă de 83 de ani a spus că va preda tronul fiului său, Prințul moștenitor Frederik, după ce s-a confruntat cu unele probleme de sănătate. Margrethe a preluat tronul în ianuarie 1972 și a devenit cel mai longeviv monarh din Europa, după moartea reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, anul trecut.

Cel mai mare aisberg din lumeNumitA23a, acest aisberg are o grosime de peste 1.300 de picioare și o suprafață de peste 1.500 de mile pătrate - de trei ori mai mare decât New York City! Urmăriți acest videoclip pentru a vedea scara sa uriașă.

