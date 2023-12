10 întrebări de sănătate în tendințe pe care le-ai pus doctorului Google în 2023

Acestea au fost doar câteva dintre cele mai importante întrebări legate de sănătate căutate pe Google în Statele Unite în perioada 1 ianuarie - 27 noiembrie, potrivit companiei de tehnologie.

"Datele reflectă căutările de top în tendințe, ceea ce înseamnă că interogările "în tendințe" sunt căutările care au avut un vârf ridicat de trafic pe o perioadă susținută în 2023 comparativ cu 2022", a declarat Sarah Armstrong, purtător de cuvânt al Google, într-un e-mail.

Iată care sunt cele 10 întrebări de sănătate aflate în topul tendințelor care i-au făcut pe oameni să caute pe Google în 2023, precum și câteva dintre răspunsurile acestora.

1. Cât timp este contagioasă streptococul?

Infecțiile cu streptococ în Statele Unite au crescut la începutul anului 2023, lăsând mulți oameni cu întrebări despre cât de contagioasă este boala și pentru cât timp.

În luna februarie, ponderea vizitelor în sistemul de sănătate pentru angină streptococică sau un diagnostic asociat a fost cu aproape 30% mai mare decât în timpul vârfului anterior din 2017.

Deși virușii cauzează majoritatea durerilor de gât, streptococul este o infecție la nivelul gâtului și al amigdalelor cauzată de bacteria Streptococcus din grupul A - iar aceste bacterii sunt foarte contagioase.

Persoanele care tratează streptococul cu antibiotice devin mai puțin contagioase în decurs de 24 până la 48 de ore, potrivit Johns Hopkins Medicine, dar o persoană cu streptococ netratată poate infecta alte persoane timp de aproximativ două sau chiar trei săptămâni.

Simptomele faringitei streptococice pot include febră, durere la înghițire, amigdale roșii și umflate și ganglioni limfatici umflați. Potrivit CDC, simptome mai puțin frecvente pot include vărsături și dureri de cap - dar nu tuse sau curgere a nasului.

2. Cât de contagioasă este streptococul în gât?

În mod obișnuit, o persoană infectată poate transmite bacteria altora prin intermediul picăturilor respiratorii pe care le transmite atunci când vorbește, tușește sau strănută, sau prin contact direct, cum ar fi dacă cineva atinge răni pe piele cauzate de bacterie, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA.

De obicei, este nevoie de două până la cinci zile pentru ca o persoană care a fost expusă la bacteria streptococului de grup A să se îmbolnăvească de streptococ.

Streptococul este mai frecvent la copii, deoarece până la 3 din 10 copii cu dureri de gât au streptococ, potrivit CDC, comparativ cu aproximativ 1 din 10 adulți cu dureri de gât.

3. Cum să scădem colesterolul

Un număr tot mai mare de cercetări sugerează că consumul unei diete bazate pe plante, vegetariene sau vegane, poate ajuta la scăderea colesterolului.

Un studiu, publicat în European Heart Journal în luna mai, a constatat că, la adulții care urmează o dietă bazată pe plante, nivelurile de LDL sau de colesterol lipoproteic cu densitate scăzută - adesea numit colesterol "rău" - au scăzut cu 10%, iar colesterolul total a scăzut cu 7%, comparativ cu adulții care consumă atât carne, cât și plante.

Oamenii își pot reduce sau controla colesterolul limitând cantitatea de grăsimi saturate și trans pe care o consumă. Grăsimile saturate se găsesc în principal în carnea roșie și în produsele lactate grase, iar grăsimile trans sunt adesea folosite în margarine și în prăjituri, biscuiți și prăjituri cumpărate din magazine.

Alimentele bogate în acizi grași omega-3 - cum ar fi somonul și semințele de in - au beneficii pentru sănătatea inimii, iar fibrele solubile - care se găsesc în alimente precum fulgii de ovăz, merele și varza de Bruxelles - pot ajuta la reducerea absorbției colesterolului în sânge.

A face exerciții fizice în mod regulat, a nu fuma, a pierde în greutate și a nu consuma prea mult alcool, toate acestea pot fi utile în îmbunătățirea nivelului de colesterol.

4. Ce ajută la balonare?

Există mai multe cauze comune ale balonării abdominale, inclusiv constipația, sindromul colonului iritabil, intoleranța la lactoză, mâncatul în exces și chiar anumite medicamente - dar există câteva măsuri pe care oamenii le pot lua pentru a ajuta la îngrijirea balonării la domiciliu.

Potrivit Bibliotecii Naționale de Medicină, ar putea fi de ajutor să evitați guma de mestecat și băuturile carbogazoase, precum și alimentele care pot produce gaze, cum ar fi varza de Bruxelles, varza, fasolea și lintea. De asemenea, renunțarea la fumat și faptul de a nu mânca prea repede pot fi de ajutor.

Suplimentele cu fibre, cum ar fi psyllium sau tărâțe 100%, pot înrăutăți simptomele, dar anumite medicamente, cum ar fi simethicone, pot fi de ajutor.

Contactați un medic dacă, pe lângă balonare, aveți dureri abdominale, sânge în scaun, diaree, înrăutățirea arsurilor la stomac, vărsături sau pierdere în greutate.

5. Care sunt cauzele tensiunii arteriale scăzute?

Atunci când tensiunea arterială scade prea mult - la o valoare mai mică de 90/60 mm Hg - afecțiunea se numește hipotensiune.

Potrivit Asociației Americane a Inimii, tensiunea arterială scăzută poate apărea în cazul odihnei prelungite la pat, depresiei, bolii Parkinson sau sarcinii.

Atunci când cineva pierde cantități mari de sânge, acest lucru poate cauza tensiune arterială scăzută, precum și anumite medicamente, inclusiv diureticele, betablocantele și antidepresivele triciclice.

Tensiunea arterială scăzută în mod cronic poate duce la simptome precum amețeli sau stări de amețeală, greață, leșin, oboseală, dureri de cap, vedere încețoșată și palpitații cardiace.

6. Care sunt cauzele verucilor?

Cei mai mulți veruci obișnuiți de pe piele sunt cauzați de virusul papiloma uman sau HPV, un grup de peste 150 de virusuri, și se poate răspândi pe diverse căi.

Cele mai multe forme ale virusului se răspândesc prin contactul de la piele la piele sau prin împărțirea obiectelor, cum ar fi prosoapele sau prosoapele de spălat, potrivit Mayo Clinic. Virusul se răspândește, de obicei, prin rupturi ale pielii și, deși negii apar cel mai frecvent pe mâini, aceștia pot afecta și picioarele, fața, organele genitale și genunchii.

7. De ce îmi este greață?

În timp ce sarcina sau gripa stomacală sunt unele dintre cauzele comune ale senzației de greață, greața cronică poate fi, de asemenea, un simptom al tulburărilor legate de sistemul digestiv, cum ar fi boala de reflux gastroesofagian sau boala ulcerului peptic.

Unele persoane pot avea un risc crescut de greață din cauza anumitor medicamente sau tratamente pe care le pot lua, cum ar fi pacienții cu cancer care urmează o radioterapie sau chimioterapie.

De asemenea, persoanele însărcinate au un risc crescut de a avea grețuri în primul trimestru, ceea ce este denumit în mod obișnuit "grețuri de dimineață". Potrivit Clinicii Cleveland, cercetătorii estimează că aproximativ 50% până la 90% dintre persoanele însărcinate au grețuri, în timp ce 25% până la 55% au vărsături.

8. Care sunt cauzele preeclampsiei?

Preeclampsia - care poate duce la eclampsie atunci când o persoană cu preeclampsie are convulsii - este o afecțiune care provoacă o tensiune arterială ridicată după a 20-a săptămână de sarcină sau după naștere.

La nivel mondial, între 10% și 15% din decesele cauzate de sarcină sau naștere sunt cauzate de preeclampsie și de complicațiile asociate, cum ar fi eclampsia.

În Statele Unite, preeclampsia afectează între 5% și 8% dintre sarcini, potrivit organizației nonprofit March of Dimes, care se ocupă de sănătatea mamei și a copilului, iar în cele mai multe cazuri, aceasta duce la naștere prematură.

Cu toate acestea, cauzele exacte ale preeclampsiei rămân necunoscute. Persoanele pot avea un risc mai mare de preeclampsie dacă au avut preeclampsie într-o sarcină anterioară, dacă sunt însărcinate cu gemeni sau tripleți sau mai mulți, sau dacă au deja hipertensiune arterială, diabet, boli de rinichi sau o boală autoimună precum lupusul sau sindromul antifosfolipidic.

9. Cum să nu mai sforăi

Modificările stilului de viață pot ajuta la tratarea sforăitului, cum ar fi pierderea în greutate, evitarea alcoolului înainte de culcare, tratarea congestiei nazale, dormitul suficient și să nu dormiți pe spate, potrivit Mayo Clinic.

Unele studii arată, de asemenea, că dormitul înclinat are potențialul de a reduce sforăitul.

Uneori, purtarea unei benzi nazale sau a unui aparat oral în timpul somnului poate ajuta la reducerea șanselor de sforăit. În cazurile severe, furnizorii de servicii medicale pot recomanda o intervenție chirurgicală pentru a trata sforăitul sever.

Sforăitul poate fi adesea un semn al unei tulburări de somn numită apnee obstructivă de somn, o afecțiune care îi face pe oameni să întrerupă respirația în timpul somnului.

10. Cât durează otrăvirea alimentară?

Adesea, intoxicația alimentară poate dura aproximativ o zi sau două, dar în funcție de germenul care provoacă boala, aceasta poate dura 10 zile sau mai mult, potrivit Cleveland Clinic.

Primiți buletinul informativ săptămânal al CNN Health

Înscrieți-vă aici pentru a primi în fiecaremarțiThe Results Are In with Dr. Sanjay GuptaeveryTuesday de la echipa CNN Health.

Intoxicația alimentară este cauzată de consumul anumitor germeni, cum ar fi Salmonella sau E. coli. Simptomele pot varia de la ușoare la grave, potrivit CDC.

Cele mai frecvente simptome ale intoxicației alimentare sunt diareea, durerile de stomac, greața și febra. Consultați un medic pentru orice simptome care sunt severe, inclusiv diaree cu sânge, diaree care durează mai mult de trei zile, febră mare de peste 102 grade, vărsături atât de mari încât nu se pot reține lichidele și semne de deshidratare.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com