Zonas livres de pais, olhares desaprovados em aviões e "procretores" irritantes: Entender a fonte da frustração pública em relação às crianças

Ocasionalmente, publicações provocativas nas redes sociais desencadeiam discussões acaloradas sobre a presença de crianças na vida cotidiana. Houve aquele indivíduo que sugeriu zombeteiramente que bebês deveriam ser amarrados. Houve aquele que se vangloriou do lado de fora de um local que se dizia "amigável aos cães" e "livre de crianças", e aquele que justificou suas ações afirmando** que não gostar de crianças é "comum e normal".

Em alguns espaços online, indivíduos expressam esses sentimentos ainda mais explicitamente, usando termos como "crianças selvagens" para crianças e "procriadores" para pais.

Essas perspectivas também surgem offline. A questão dos bebês chorando em aviões costuma causar tensão, com alguns passageiros encarando, gritando ou, mais recentemente, confinando a criança disruptiva no banheiro para repreendê-la. À medida que aqueles que preferem crianças quietas e bem-comportadas expressam suas preferências por restaurantes, supermercados e voos sem crianças, mais empresas atendem a eles**.

A implicação subjacente (independentemente da intenção) é que crianças são um incômodo e os adultos não deveriam ser incomodados com sua presença se não quiserem.

A ousadia com que as pessoas expressam essa perspectiva, mesmo que seja mais uma piada do que uma realidade, afeta os pais. Alguns pais (geralmente mães) estão tão preocupados com a possibilidade de seus filhos incomodarem os outros que se desculpam constantemente pelos comportamentos normais das crianças. Outros distribuem tampões para os ouvidos e doces nas viagens.

Mariah Maddox, uma escritora freelancer de Ohio, ainda não viajou com seu filho de 3 anos devido ao seu medo de ser julgada pelos outros passageiros.

"Isso faz com que os pais se desculpem excessivamente quando seus filhos estão em um ambiente público ou na presença de outros, mesmo que a criança não esteja causando grandes perturbações", diz ela.

Embora essa corrente subjacente de hostilidade em relação às crianças seja perceptível online, é difícil quantificar sua prevalência na vida cotidiana ou identificar suas fontes.

No entanto, alguns estudiosos e especialistas em paternidade acreditam que esses sentimentos sinalizam mudanças mais amplas na forma como as crianças são vistas em nossa cultura e sociedade - pelo menos entre os adeptos da tecnologia.

Algumas pessoas reagem à retórica conservadora

Adultos queixando-se de crianças que invadem seu conforto não é um fenômeno recente.

Em 2000, Elinor Burkett escreveu sobre adultos sem filhos que ressentiam as vantagens e a flexibilidade no trabalho concedidas aos pais em "O Bônus dos Bebês: Como a América Familiar Engana os Sem Filhos". Um indivíduo citado no livro descreveu crianças no escritório como um "zoológico" e considerou ter filhos como "despejar prole".

O mesmo ano, a jornalista Lisa Belkin explorou a tensão entre pessoas com filhos e sem filhos em um artigo da revista The New York Times Magazine intitulado "Seus filhos são problema deles". Um homem mencionado no artigo desejava morar em um bairro "intocado" por crianças; outro se referia a seus amigos com filhos como "sobrecarregados com crianças". O artigo também destacou vários sites sem filhos cujo nome para crianças incluía "monstrinhos", "agarradores de tornozelos" e "lagartas de berço".

Enquanto atitudes abertamente hostis em relação às crianças já foram consideradas um pouco marginais, as redes sociais parecem ter amplificado e normalizado essas atitudes, de acordo com Anastasia Berg, cuja recente obra "O que são as crianças para?" (escrita com Rachel Wiseman) explora a ambivalência moderna em relação à criação de filhos.

"Você também tem exatamente esses tipos de discursos que eram limitados anteriormente a algo como um subreddit, a comunidades que se definem através de identidades sem filhos, mas eles não estavam compartilhando eles com o mundo mais amplo", diz ela. "Você tem essas opiniões sendo expressas mais confortavelmente e publicamente agora do que antes".

Na opinião de Berg, os posts "anti-crianças" que desencadeiam debates acalorados em várias plataformas não são particularmente sérios. As pessoas por trás deles não fazem parte de um movimento coordenado ou estão ativamente trabalhando para manter crianças fora dos espaços públicos. Em vez disso, Berg vê o desdém online pelas crianças como uma resposta à retórica de políticos e conservadores religiosos que há muito criticam os progressistas e liberais urbanos por não terem filhos (esquivando-se dos comentários depreciativos de JD Vance sobre "mulheres solteiras e sem filhos" e o conteúdo "tradwife" promovendo a domesticação e papéis de gênero tradicionais para mulheres inundando os feeds das redes sociais, e até mesmo o Papa Francisco repreendendo pessoas que priorizam animais de estimação em vez de filhos).

De acordo com Berg, expressar percepções negativas sobre crianças e criação de filhos tornou-se uma forma de autoparódia. O raciocínio por trás desses sentimentos é: "Se você, a direita, nos vê, à esquerda, como odiadores de crianças, intolerantes e obcecados por gatos sem filhos, então nós vamos dobrar".

A falta de compaixão que alguns jovens exibem em relação às crianças é frequentemente influenciada por suas circunstâncias de vida e escolhas de estilo de vida, afirma June Carbone, professora de direito e co-autora da publicação "Justiça para todos: Mulheres e a luta pela economia justa".

Por anos, adultos com formação universitária e de alta renda têm migrado para as cidades em busca de melhores oportunidades de emprego e comodidades urbanas: lojas, restaurantes e vida noturna. Os pais, por outro lado, geralmente preferem morar na cidade devido à sua acessibilidade e espaço.

Consequentemente, essa segregação de adultos sem filhos e pais leva muitos adultos sem filhos a operar sem interação significativa com crianças, explica Carbone. Simultaneamente, os pais podem priorizar a ligação com outros pais, isolando ainda mais os dois grupos.

Carbone observa que essa divisão é cada vez mais pronunciada em nível nacional.

Uma mudança geracional nas normas de paternidade

Quando certas pessoas expressam seu desdém por crianças em espaços compartilhados, como supermercados, cervejarias e restaurantes, isso também pode refletir um conflito em relação às ideologias de paternidade, sugere Yolanda Williams, uma coach de paternidade consciente e fundadora de "Paternidade Descolonizada".

Pais que mudam de abordagens rígidas ou autoritárias para métodos de criação de filhos mais suaves e conscientes podem ser mal interpretados como excessivamente permissivos, segundo Williams. A expectativa comum é que os pais intervenham se seu filho perturbar espaços públicos, o que faz com que pais que priorizam as necessidades de seus filhos acima do conforto dos adultos enfrentem críticas. Williams lembra de ter sido avaliada em um supermercado anos atrás devido à verbalização "stimming" de sua filha autista.

“Muitos de nós ainda estamos condicionados a acreditar que crianças devem ser vistas, mas não ouvidas”, observa Williams. “Então, quando testemunhamos crianças que são apenas barulhentas e desinibidas, isso é perturbador para os outros.”

Lauren Kavan, mãe de uma criança de 4 anos e outra de 10 meses em Nebraska, já passou por essa estigma pessoalmente. Ela é frequentemente submetida a olhares julgadores quando viaja com seus filhos - até mesmo uma vez em uma piscina, quando alguém lhe pediu para acalmar sua filha que estava rindo.

A crítica e a desaprovação on-line de outros adultos cansam Kavan, ela admite. Quando sua filha chora ou faz birras em público, Kavan a acalma com medo de causar uma comoção.

“Isso me faz sentir culpada pelos meus filhos”, expressa Kavan. “Não estou permitindo que ela gerencie suas emoções adequadamente porque lhe digo para ficar quieta.”

As implicações sociais desses sentimentos

No cerne dessa visão aparentemente hostil às crianças está uma certa inquietação em círculos progressistas sobre o papel das crianças em nossas vidas, segundo Berg.

Muitos millennials e indivíduos da Geração Z lutam com a decisão de ter filhos devido a razões como insegurança financeira, impacto em suas carreiras e preocupações com o meio ambiente ou condição social, de acordo com a pesquisa de Berg e Wiseman.

Enquanto a paternidade não é para todos e ninguém deveria ser criticado por não querer filhos, certos comentários - como desejar espaços livres de crianças ou se gabar da vida sem filhos - podem piorar essa incerteza subjacente, argumenta Berg.

“Essa performance de ‘Eu desejo que essa festa fosse livre de crianças ou o que quer que seja’ intensifica a pressão sobre aqueles que estão inseguros sobre ter filhos, porque sugere que eles estarão em conflito com os sem filhos - como se essas fossem identidades mutuamente exclusivas”, acrescenta Berg.

A hostilidade às crianças também exemplifica a perspectiva americana sobre a paternidade, observa Jessica Calarco, socióloga da Universidade de Wisconsin-Madison e autora de "Holding It Together: How Women Became America’s Safety Net". Nos Estados Unidos, a paternidade é vista principalmente como uma responsabilidade individual, enquanto em países com políticas econômicas e sociais de apoio, o bem-estar das crianças é considerado uma obrigação coletiva.

“Se você escolher ter filhos, você deve ser completamente responsável por atender às suas necessidades e garantir que eles não incomodem os outros”, explica Calarco sobre as atitudes americanas em relação à paternidade.

Quando a sociedade considera as crianças como uma escolha de estilo de vida pessoal em vez de um pré-requisito para "sustentabilidade humana", fica mais fácil para as pessoas empatizar com comentários sobre estar livre do incômodo de outra pessoa criança fazendo birra, sugere Berg. Isso, por sua vez, força os pais já sobrecarregados a garantir que seus filhos não incomodem mais os outros.

Atitudes individualistas também podem levar os pais a priorizar as necessidades de seus filhos acima das outras, levando a um "ciclo irônico e auto-reforçador", nota Calarco.

“Quanto menos investimos nas famílias, mais difícil fica para os pais, o que pode levar os pais a levar seus filhos a lugares públicos”, ela continua. “Também pode criar um senso de urgência para os pais ajudarem seus filhos a terem sucesso na vida.”

E assim, o ciclo de críticas às crianças pode muito bem se perpetuar.

