- Zimmermann pediu à CDU e ao SPD que mudassem suas estratégias políticas.

A líder do BSW da Saxônia, Sabine Zimmermann, estabeleceu a ajuste das políticas da CDU e SPD como pré-requisito para a colaboração. "Caso a CDU e SPD queiram colaborar conosco, então isso implica que elas devem ajustar suas políticas", afirmou Zimmermann ao "Sächsische Zeitung".

Ela defende mudanças na regra de freio à dívida - "independentemente de a chamarmos de reforma ou de otimização das oportunidades". Em particular, na educação, os investimentos são essenciais. Zimmermann também propôs medidas do Conselho Federal para aposentadorias isentas de imposto abaixo de 2.000 euros e a introdução de um imposto sobre a riqueza.

Os principais focos do BSW são a tranquilidade, o controle da migração não regulamentada e a educação. "Precisamos de uma voz forte da Saxônia que promova conversas de paz e se oponha ao fornecimento de armas. Isso é o que esperamos de um governo com o qual colaboramos", declarou Zimmermann, se referindo à tomada hostil da Ucrânia pela Rússia e ao apoio militar à Ucrânia, como o da Alemanha.

O SPD, como possível colaborador, pode precisar alinhar suas políticas com o foco do BSW em ajustar a regra de freio à dívida e aumentar os investimentos na educação, como sugerido por Sabine Zimmermann. No contexto do cenário político da Saxônia, o SPD poderia se beneficiar ao apoiar a posição do BSW de defender soluções pacíficas e se opor à migração não regulamentada, como destacado por Zimmermann.

