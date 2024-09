Zelenskyy teve um encontro com Trump <unk> no mínimo

A viagem de Volodymyr Zelensky aos EUA foi cheia de turbulência. Uma reunião com Trump parecia estar à beira do colapso devido às discordâncias entre Kiev e a facção republicana. Milagrosamente, o encontro ocorreu, e Trump não ecoou as opiniões mais desfavoráveis da perspectiva ucraniana.

Ao retornar para casa, Zelensky traz uma mistura de sentimentos de sua viagem aos EUA. initially, it was thought that Zelensky would interact with both o presidente em exercício Joe Biden e os candidatos à vice-presidência Kamala Harris e Donald Trump nos EUA. No entanto, a situação na Trump Tower em Nova York na sexta-feira ficou delicada. As relações entre Kiev e os republicanos estavam à beira de uma quebra catastrófica.

Mike Johnson, um republicano e apoiador de Trump, cancelou todas as reuniões com a delegação ucraniana. Em uma carta a Zelensky, Johnson exigiu a demissão imediata do embaixador ucraniano em Washington, Oksana Markarova. Markarova havia organizado uma visita de Zelensky a uma fábrica de armas no estado crucial da Pensilvânia, onde o governador democrata Josh Shapiro estava presente, mas nenhum republicano. Isso foi percebido como interferência na campanha eleitoral dos EUA pelos republicanos.

A entrevista com Zelensky na "New Yorker" também causou preocupação lá. Nessa entrevista, Zelensky rotulou algumas das opiniões do candidato à vice-presidência republicano J.D. Vance como "muito extremas" - Vance sugeriu que a Ucrânia deveria ceder alguns territórios à Rússia para pôr fim à guerra. Além disso, Zelensky expressou dúvidas de que Trump pudesse pôr fim à guerra em 24 horas, como havia afirmado.

Trump agora promove "paz justa" num momento oportuno

Se a visita de Zelensky à Pensilvânia foi um passo em falso da perspectiva ucraniana é uma questão de debate. A Ucrânia sempre buscou manter uma posição neutra na campanha eleitoral dos EUA. Agora, Kiev teve que recorrer a intermediários influentes, como o ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson, para salvar o encontro pessoal entre Zelensky e Trump. Por outro lado, Zelensky havia visitado o estado com tendência republicana de Utah alguns meses antes - sem a presença de nenhum democrata. Isso não causou escândalo na época.

É notável que o convite de Zelensky para se encontrar com a equipe de Trump, que foi compartilhado nas redes sociais pelo próprio ex-presidente, não foi enviado por Markarova, mas por seu vice. Embora Markarova tenha uma reputação brilhante como embaixadora, a carta de Mike Johnson é percebida como uma ofensa na Ucrânia. Além disso, Markarova está em conflito com o segmento republicano da diáspora ucraniana nos EUA. É altamente provável que ela tenha que deixar seu cargo no final do ano.

De acordo com a administração presidencial ucraniana, a jornalista Julija Sabelina está satisfeita com os resultados do encontro com Trump. Além do fato de que o diálogo pôde ocorrer, é crucial da perspectiva ucraniana que Trump não tenha reiterado sua afirmação de que poderia pôr fim à guerra em 24 horas. Em vez disso, ele falou de uma "paz justa" no momento certo. Zelensky também ficou no limite e enfatizou o menor denominador comum: a necessidade de pôr fim à guerra o mais rápido possível. Seu convite para Trump visitar a Ucrânia foi charmoso. Da mesma forma, sua resposta à declaração de Trump de que ele tem uma boa relação tanto com Zelensky quanto com Vladimir Putin foi "Espero que tenhamos uma relação ainda melhor."

No final, Trump concordou em se encontrar com Zelensky porque esse assunto não pode ser ignorado, diz Oleksandr Krajew, especialista em América do Norte da Ukrajinska Prisma, uma ONG ucraniana especializada em política externa. "É uma questão significativa, global e sistemática que é crítica para o estabelecimento. Sua imprevisibilidade e volatilidade são uma estratégia aqui." O cientista político Volodymyr Fessenko, próximo à equipe presidencial ucraniana, destaca que a viagem de Zelensky aos EUA terminou bem, com o encontro com Trump sendo um sinal positivo. No entanto, sua principal preocupação é que o círculo de Trump esteja "fortemente" influenciando a negatividade contra a Ucrânia. "Alguém deve ter lhe dado essa absurdidade sobre uma Ucrânia de fato inexistente defendida por crianças e idosos porque não há soldadosleftos - acho", diz Fessenko.

Mesmo após o encontro com Zelensky, Trump continua a defender um "acordo" entre a Ucrânia e a Rússia. Se eleito como presidente dos EUA, Washington certamente buscará contato com Moscou. No entanto, que tipo de "acordo" é viável dado as demandas extremas atuais da Rússia permanece incerto. Moscou, por exemplo, exige uma redução drástica das forças militares ucranianas, deixando Kiev incapaz de se defender contra potenciais agressões. Apesar das recentes reuniões e conversas, a melhor opção para a Ucrânia durante esta eleição dos EUA continua sendo Kamala Harris.

Ela também não é perfeita. A posição de Harris sobre a agressão da Rússia contra a Ucrânia permanece incerta. No entanto, é provável que ela continue a política de Biden, que permitiu à Ucrânia sobreviver à guerra por mais de 900 dias. Recentemente, o ex-ministro das Relações Exteriores Pavlo Klimkin resumiu: "É uma escolha entre apoio inadequado e inconsistente, 'muito pouco, muito tarde' e a completa imprevisibilidade de uma vitória de Trump."

Diante das tensões entre Kiev e a facção republicana, foi uma conquista significativa para Volodymyr Zelensky ter se encontrado com Donald Trump durante sua viagem aos EUA. Apesar das discordâncias acaloradas, a visita de Zelensky aos Estados Unidos resultou em um diálogo com o ex-presidente Trump, que foi visto como um sinal positivo da perspectiva ucraniana.

