Zelenskyy rotula a iniciativa de paz China-Brasil como "prejudicial" ou "danosa".

17:40 Ucrânia: Projétil Russo Atinge Navio de Carga

A Ucrânia declara que um projétil russo destruiu um navio de carga que transportava grãos do país. Segundo o Presidente Volodymyr Zelenskyy, o navio já havia deixado as águas ucranianas no Mar Negro no momento do ataque. O Ministro das Relações Exteriores Dmytro Kuleba rotula-o como "um audacioso ataque à liberdade marítima e à segurança alimentar mundial". Zelenskyy afirma que o navio estava a caminho do Egito e não houve vítimas. Um porta-voz da Marinha Ucraniana afirmou que o navio de carga não estava dentro do corredor de grãos ucraniano durante o ataque, mas estava na zona marítima econômica da Romênia. Um representante da Marinha Romena confirmou que o navio não estava dentro das águas territoriais romenas.

17:12 Presidente Chinês Visitará a Rússia Novamente

O Presidente chinês Xi Jinping planeja retornar à Rússia em outubro. Xi participará da cúpula do grupo BRICS, confirmou o Ministro das Relações Exteriores chinês Wang Yi. Wang está se reunindo com o Presidente russo Vladimir Putin em São Petersburgo hoje. Ambos elogiaram as relações entre a China e a Rússia. Xi tem "grande prazer" em aceitar o convite de Putin para participar da cúpula do BRICS em Kazan, disse Wang. Putin informou que ele e Xi também terão uma reunião bilateral para discutir suas respectivas relações, que estão "avançando muito favoravelmente".

16:35 Novo Cargo para o Secretário-Geral da NATO Stoltenberg

O Secretário-Geral da NATO Jens Stoltenberg se tornará o novo líder da Conferência de Segurança de Munique. O norueguês assumirá o cargo em fevereiro de 2025, sucedendo o atual Christoph Heusgen. Heusgen, que assumiu o cargo em 2022 e foi por muito tempo conselheiro de política externa da Chanceler Angela Merkel, deixará seu cargo de chairman. O antigo presidente Wolfgang Ischinger é esperado para permanecer como presidente do conselho da fundação. Stoltenberg passará o bastão como Secretário-Geral da NATO em outubro para o ex-primeiro-ministro holandês Mark Rutte.

16:11 Três Trabalhadores do CICV Mortos na Ucrânia

A Ucrânia relata que três funcionários do CICV da Ucrânia morreram em um bombardeio russo. O incidente ocorreu em uma vila na região disputada de Donetsk, segundo o escritório do Procurador-Geral da Ucrânia no Telegram. Dois outros foram hospitalizados, um em estado crítico. "Outro crime de guerra russo. Hoje, o ocupante atacou veículos da missão humanitária do Comitê Internacional da Cruz Vermelha na região de Donetsk", escreveu o Presidente Volodymyr Zelenskyy no X. Dmytro Lubinets, o comissário de direitos humanos do país, pediu à plataforma: "O @ICRC deve reconhecer oficialmente a violação das normas dos Convenções de Genebra pela Rússia!"

15:45 Público Proibido de Assistir ao Julgamento dos Advogados de Navalny

A juíza que preside o julgamento criminal envolvendo três advogados do falecido crítico do Kremlin Alexey Navalny na cidade russa de Petushki fechou rapidamente o julgamento ao público para Vadim Kobsev, Alexei Lipzer e Igor Sergunin. Ela citou um aviso da polícia sobre a possibilidade de provocação por apoiadores de Navalny como motivo. Os três advogados são acusados de pertencer a um grupo extremista - a Fundação Anticorrupção criada por Navalny.

15:18 Conflito Naval no Mar Negro

A Ucrânia e a Rússia estão supostamente envolvidas em uma batalha naval e aérea no Mar Negro. A inteligência militar ucraniana relata que um caça russo Su-30 foi derrubado usando uma arma portátil de defesa aérea durante uma operação especial no mar (veja a entrada às 08h04). Não foram divulgados mais detalhes sobre a operação na terça-feira à noite de Kiev. No entanto, o Ministério da Defesa da Rússia relata que uma tentativa ucraniana de atacar uma plataforma de perfuração russa no Mar Negro usando lanchas de alta velocidade foi frustrada. Oito dos 14 barcos foram destruídos e afundados, enquanto os outros recuaram. Não houve menção à queda de um avião em Moscou. No entanto, o blog militar "Rybar" relata que um Su-30 foi derrubado enquanto repelia o ataque ucraniano.

14:54 Soldados Ucranianos: "Estamos cansados da guerra"

Os soldados ucranianos devem usar estrategicamente e com sabedoria as armas disponíveis. A repórter da ntv Kavita Sharma encontra tanto na frente: armas soviéticas antiquadas com munição escassa e as poucas, mas superiores, armas ocidentais modernas.

14:23 Zelensky: Rússia Inicia Contraofensiva em Kursk

A Rússia é considerada ter lançado uma contraofensiva na região fronteiriça russa de Kursk, de acordo com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Esta resposta do exército russo "correla com a estratégia ucraniana", diz Zelensky em uma conferência de imprensa em Kiev, sem fornecer detalhes adicionais. O Ministério da Defesa da Rússia confirma que unidades russas libertaram dez assentamentos na região de Kursk em dois dias.

13:38 Abastecimento de Água e Gás Parcialmente Interrompido na Cidade Ucraniana de Pokrovsk

Após ataques russos, a cidade de Pokrovsk na região ucraniana de Donetsk está enfrentando um abastecimento de água irregular e muitos residentes estão sem gás para cozinhar e aquecer, de acordo com o governador da cidade. Um ataque recente danificou uma estação de tratamento de água, e a cidade agora depende de mais de 300 poços de emergência perfurados para água potável, de acordo com o Governador Vadym Filaschkin. Além disso, a destruição de um centro de distribuição de gás pela Rússia no dia anterior deixou 18.000 residentes de Pokrovsk sem gás.

13:07 Suposição: Rússia Tem Metade da Quantidade de Navios de Guerra que AfirmaDe acordo com um portal de notícias independente da Rússia, "Agentstvo", especula-se que a Rússia tem apenas metade da quantidade de navios de guerra que alega. O portal se refere a dados dos projetos "Classificação Global de Poder Naval 2024" e "RussiaShips.info", que estimam 264 e 299 navios de guerra, respectivamente, muito abaixo do anúncio do Ministério da Defesa da Rússia de mais de 400 participando do exercício militar "Ocean-2024". Cerca de 50 navios e submarinos da Frota do Mar Negro, que não estão participando do exercício, também estão incluídos nessas estimativas. Não é a primeira vez que a Rússia é acusada de exagerar o tamanho de suas forças militares.

12:28 Espionagem Russa contra Ajuda Militar Alemã AumentaOs serviços de inteligência da Rússia teriam aumentado suas atividades de espionagem contra a ajuda militar alemã à Ucrânia e a própria força militar alemã, de acordo com o Serviço de Contra-Inteligência Militar (MAD). O relatório indica que o interesse da Rússia na política e estratégia militares passou de um nível estratégico para um mais tático. A Rússia agora está focada em obter informações sobre a ajuda militar que a Alemanha fornece à Ucrânia, incluindo rotas de transporte, procedimentos de implantação e táticas de armas ocidentais na Ucrânia, bem como as capacidades da força militar alemã para defesa territorial e de aliança.

11:52 Análise de Munz sobre Permissão Britânica-Estadunidense para o Uso de Armas Ukrainianas contra Território RussoDe acordo com o correspondente da ntv Rainer Munz, a Grã-Bretanha e os EUA poderiam permitir que a Ucrânia utilize armas contra o território russo. Até agora, o Kremlin conseguiu evitar essa decisão com ameaças. Nesse contexto, não é surpreendente que um especialista em armas nucleares agora esteja defendendo ataques a Berlim.

11:15 Decisão sobre o Uso de Mísseis de Longo Alcance da Ucrânia pode Levar TempoUma decisão sobre o uso de mísseis de longo alcance ocidentais pela Ucrânia pode levar algum tempo, de acordo com a mídia americana Bloomberg. Uma decisão antes da Assembleia Geral da ONU em 24 de setembro, onde cerca de 150 chefes de estado e de governo se reunirão, parece pouco provável. O Secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, Lammy, afirmou que a reunião da ONU servirá como a próxima oportunidade para discutir o uso de mísseis de longo alcance. O Presidente da Ucrânia, Selenskyj, deve reiterar essa demanda na reunião. Na quarta-feira, Lammy e o Secretário de Estado dos EUA, Blinken, visitaram Kyiv para discutir os planos de Selenskyj para ataques contra o território russo. Blinken deve discutir isso com o Presidente dos EUA, Biden, na sexta-feira. O Primeiro-Ministro do Reino Unido, Starmer, também deve se encontrar com Biden na sexta-feira para discutir esse assunto.

10:31 Defesa Aérea Ucraniana Repela Ataque RussoA força aérea ucraniana relata que a Rússia atacou a Ucrânia durante a noite com 5 mísseis e 64 drones de combate iranianos. 44 drones foram interceptados. A defesa aérea também esteve ativa em torno de Kyiv, eliminando ameaças de drones entrantes.

09:11 Defesa Nuclear Russa Deve Ser Mais Claramente Comunicada, diz EspecialistaO especialista em política externa russa Sergei Karaganov acredita que a Rússia deve comunicar com mais clareza sua disposição de usar armas nucleares. O objetivo principal da doutrina nuclear da Rússia deveria ser "convencer todos os atuais e futuros inimigos de que a Rússia está preparada para usar armas nucleares", declarou Karaganov ao jornal russo Kommersant. Moscou poderia realizar um ataque nuclear limitado em um país da OTAN sem iniciar uma guerra nuclear total, ele sugeriu. Os EUA seriam desonestos se afirmassem que prometiam proteção nuclear para seus aliados. Karaganov já havia defendido anteriormente que a Rússia deveria considerar um ataque nuclear preventivo como meio de intimidar seus adversários. Alguns especialistas ocidentais argumentam que Karaganov serve uma função útil para o Kremlin ao expressar opiniões que incomodam o Ocidente e fazem Putin parecer mais moderado em comparação.

08:46 Otimismo Crescente na Ucrânia sobre Permissão para Lançar Ataques Profundos no Território RussoO otimismo crescente na Ucrânia sugere que ela pode receber permissão em breve para lançar ataques profundos no território russo usando armas ocidentais. O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, enfatizou durante sua visita a Kyiv a importância de garantir "que a Ucrânia tenha tudo o que precisa". No Reino Unido, parece que o sinal verde está se inclinando para essa perspectiva:

08:04 Inteligência Militar Ucraniana Relata Abate de Caça RussoApós relatórios de um caça russo Su-30SM ter desaparecido do radar, o serviço de inteligência militar ucraniano agora afirma que soldados ucranianos abateram um tal avião durante uma operação no Mar Negro. O Kyiv Independent relata que o caça, avaliado em US$ 50 milhões e estacionado na Crimeia, foi derrubado por um sistema portátil de defesa aérea.

07:26 Ucrânia Relata Mais de uma Dúzia de Feridos em Ataque de Drone Significativo em KonotopO número de vítimas após o ataque com drone russo que atingiu a infraestrutura energética de Konotop durante a noite agora aumentou para 14, de acordo com a agência de notícias do estado ucraniano Ukrinform com base em informações da administração militar regional. Entre os impactos, um edifício residencial no centro da cidade teria sido atingido.

06:42 Refugiados Ucranianos na Alemanha Mantêm seu Status Protegido nas Viagens para CasaO parlamento alemão começa a debater hoje pela primeira vez o programa de segurança proposto pelo governo, que, entre outros aspectos, estabelece restrições à posse de facas e a retirada do status de asilo para aqueles que viajam para casa. No entanto, há exceções aplicáveis, como aos refugiados ucranianos.

06:04 Televisão Russa Acusa Sabotagem contra Trump em Debate de TVMuitos comentaristas da televisão de estado russa acusaram sabotagem contra Trump durante seu debate de TV com Kamala Harris, de acordo com o Kyiv Independent. Eles argumentaram que Trump foi colocado em desvantagem. Os broadcasters russos criticaram o fato de os comentários de Trump terem sido checados. Muitos analistas acreditam que Trump perdeu o debate. Trump declarou que, se vencer as eleições, acabará imediatamente com o conflito na Ucrânia.

04:50 Ataque Russo em Konotop: Danos Significativos à Infraestrutura de EnergiaUm ataque russo em Konotop, na região de Sumy, deixou vários moradores feridos. Segundo o prefeito Artem Semenikhin, o suprimento de água da cidade foi momentaneamente interrompido. A infraestrutura de energia sofreu danos consideráveis, e é incerto quando as casas particulares terão energia novamente. Após o ataque no centro da cidade, vários incêndios ocorreram e edifícios escolares e residenciais foram danificados. Dois indivíduos foram hospitalizados, um deles em estado crítico.

03:29 Letônia Fornece Ajuda Militar Adicional à UcrâniaA primeira-ministra letã, Evika Silina, anunciou um pacote de assistência militar para a Ucrânia durante sua visita a Kyiv. O apoio incluirá veículos de combate à infantaria, de acordo com o primeiro-ministro ucraniano Denys Shmyhal. Ele fez esse anúncio após se encontrar com Silina. Além disso, os dois países estão discutindo um aumento da cooperação na indústria de defesa.

01:32 Reino Unido Pede Encontro com Empresário Iraniano por Suspeitas de Envio de Mísseis à RússiaO Reino Unido pediu um encontro com um empresário iraniano devido a suspeitas de entrega de mísseis iranianos à Rússia, de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores de Londres. "O governo do Reino Unido deixou claro que qualquer transferência de mísseis balísticos para a Rússia seria uma escalada séria e mereceria uma resposta substancial", afirmou o comunicado. Na terça-feira, Alemanha, França e Reino Unido impuseram novas sanções a Teerã em resposta às suspeitas de envio de mísseis, que incluem a suspensão dos acordos bilaterais de transporte aéreo. A União Europeia havia informado anteriormente sobre "informações credíveis" sobre o transporte de mísseis iranianos para a Rússia.

00:14 Ucrânia: Rússia Despacha Soldados Inexperientes em VovchanskDe acordo com relatórios militares ucranianos, a Rússia está despachando soldados sem experiência de combate no front de Kharkiv. Vitalii Sarantsev, porta-voz do grupo operacional-tático das Forças Armadas em Kharkiv, afirmou que as unidades responsáveis pelo ataque em Vovchansk estão mal treinadas. É especulado que os novos reforços são uma reserva mobilizada pela Rússia. Não está claro se eles são ex-prisioneiros ou recrutas de países como a Ásia Central, África ou Oriente Médio.

22:39 Prefeito no Oeste da Ucrânia Designa Patrulhas de Falantes de RussoO prefeito da cidade ucraniana ocidental de Ivano-Frankivsk declarou que serão estabelecidas patrulhas de falantes de russo para lidar com o aumento do uso da língua russa. "Isso é uma iniciativa dos cidadãos; qualquer pessoa pode se tornar um inspetor de linguagem" disse o prefeito Ruslan Martsinkiv em uma entrevista à NTA. Muitos deslocados do leste da Ucrânia que falam russo nativamente residem na cidade. Martsinkiv espera pelo menos 100 desses controladores de linguagem, com cerca de 50 voluntários já inscritos. Ele também forneceu um número de telefone para cidadãos denunciar falantes de russo em espaços públicos. Como consequência do conflito, milhões de pessoas, especialmente da região de fala russa no leste e sul, fugiram para o oeste da Ucrânia, de fala ucraniana, relativamente seguro.

21:42 Erdogan Exige a Restituição da Crimeia de MoscouO presidente turco Recep Tayyip Erdogan está defendendo o retorno da península da Crimeia, anexada pela Rússia, à Ucrânia. "Nosso apoio inabalável à integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia continua. A restauração da Crimeia à Ucrânia é uma exigência do direito internacional", afirmou o líder turco em uma mensagem de vídeo no lançamento da Plataforma da Crimeia. Estabelecida em 2021, a Plataforma da Crimeia visa promover o reconhecimento internacional da situação da Crimeia.

20:37 Blinken Esclarece a Posição de Biden sobre o Uso de Armas contra a Rússia na UcrâniaO secretário de Estado Antony Blinken afirmou que os Estados Unidos estão ativamente trabalhando nos pedidos militares da Ucrânia, incluindo o uso de armas de longo alcance fornecidas pelo Ocidente, para ataques a alvos russos. O presidente Joe Biden e o primeiro-ministro Keir Starmer do Reino Unido devem discutir esses pedidos na sexta-feira, revelou Blinken durante uma coletiva de imprensa conjunta com seu colega britânico, David Lammy, e o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrij Sybiga, em Kyiv. "Estamos fazendo todo o possível para garantir que a Ucrânia esteja adequadamente equipada para se defender efetivamente", enfatizou Blinken, acrescentando: "Nosso objetivo é que a Ucrânia saia vitoriosa."

