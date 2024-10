Zelenskyy discute um cenário "extremamente desafiador" na vanguarda

Presidente ucraniano Volodymyr encontra situação crítica nas linhas de frente. Ele a descreve como "extremamente desafiadora", depois de conversar com comandantes militares de alto escalão. Essa dificuldade se estende ao longo de toda a linha de frente e afeta as capacidades atuais e futuras das Forças Armadas da Ucrânia. Os soldados agora devem empurrar seus limites ao máximo. "Tudo o que puder ser alcançado neste outono, toda conquista que pudermos fazer, deve ser alcançada."

21:48 Trump esclarece declaração passada sobre resolução rápida da guerra: "Ninguém prestou atenção."Várias vezes, Donald Trump sugeriu que, como presidente dos EUA, poderia concluir o conflito da Ucrânia em um dia, se reeleito. No entanto, em suas recentes entrevistas, ele não detalha seu método. Um jornalista do "Washington Post" pergunta a Trump sobre uma declaração anterior, se ainda a mantém. Em julho de 2023, Trump afirmou na Fox News que informaria ao presidente russo Putin que, na falta de acordo sobre um tratado de paz, os EUA forneceriam mais apoio aos ucranianos do que nunca. Quando questionado sobre isso, Trump responde: "Eu mencionei isso antes, então posso confirmar essa declaração. Mas eu a fiz, e ninguém pareceu notar. Eles não fazem isso porque faz muito sentido."**

20:56 Analista militar diz que estratégia de vitória de Zelensky não fortalece posição de negociação da Ucrânia.A Ucrânia busca consistentemente a liberação de armas ocidentais. O presidente Zelensky apresenta um plano de vitória em Washington para esse fim. Em uma entrevista à ntv, o coronel reformado Wolfgang Richter discute, entre outros tópicos, por que parece impossível para a Ucrânia alcançar uma "vitória absoluta" sobre a Rússia.

20:13 Ucrânia critica apoio da Suíça à proposta de paz China-Brasil.A Ucrânia vê a Suíça com desconfiança por apoiar um plano de paz proposto pela China e pelo Brasil. "Todas as iniciativas sem referências à Carta das Nações Unidas e garantias de recuperação total do território ucraniano são inaceitáveis", afirma o ministério das Relações Exteriores da Ucrânia. O cerne do plano, segundo a mídia, gira em torno de um cessar-fogo na linha de frente existente. Os EUA e seus aliados europeus rejeitam o plano porque ignora a Carta das Nações Unidas e a integridade territorial da Ucrânia. Um porta-voz do ministério das Relações Exteriores da Suíça confirma que a falta de referência à Carta das Nações Unidas foi notada, mas mantém que ainda é uma iniciativa que defende um cessar-fogo e uma solução política ao conflito, servindo como uma alternativa, dadas as declarações agressivas tanto da Rússia quanto da Ucrânia na ONU.

19:43 A Haia examina acusações contra a administração de Lukashenko por violações de direitos humanos.A Lituânia, membro da UE e da NATO, solicita ao Tribunal Penal Internacional que investigue o regime de Lukashenko na Bielorrússia por abusos de direitos humanos. A liderança autoritária de Lukashenko é acusada de deportações violentas e perseguições, afetando centenas de milhares de bielorrussos e forçando-os a deixar a Lituânia ou outros países da UE. Essas alegações começaram em abril de 2020 e continuam até hoje. Lukashenko é um aliado próximo do presidente russo Putin. O procurador-chefe já investiga Lukashenko por supostas deportações de crianças ucranianas para a Rússia.

19:08 Rússia aumenta significativamente os gastos militares para financiar a guerra.A Rússia está considerando um aumento considerável nos gastos militares para apoiar o conflito em andamento. De acordo com os planos orçamentários de 2025 disponíveis no site da Duma, os gastos militares devem aumentar aproximadamente 30% para quase 130 bilhões de euros. Fundos adicionais são alocados para segurança interna e despesas classificadas relacionadas à guerra na Ucrânia. As despesas com defesa e segurança interna representam cerca de 40% do orçamento total. O projeto ainda precisa da aprovação da Duma e da assinatura do presidente Putin. Em 2024, os gastos militares já haviam aumentado 70% em comparação com o ano anterior. Em contrapartida, a Ucrânia planeja destinar cerca de 60% do seu orçamento à defesa e à segurança no ano seguinte, com um orçamento de defesa de aproximadamente 48 bilhões de euros, que é menos de um terço do da Rússia.

18:23 EUA e Canadá interceptam aviões russos perto do Alasca.A Norad, o comando de defesa aérea conjunto dos EUA e do Canadá, registrou encontros com aeronaves militares russas na zona de identificação de aeronaves do Alasca (ADIZ). Embora essa zona exija que os aviões se identifiquem, ela não é equivalente ao espaço aéreo de uma nação. De acordo com o general Gregory Guillot, aviões da Norad tiveram que intervir devido a um jato russo pouco profissional, que representou riscos para todos os envolvidos. Em meados de julho, a Norad também havia encontrado aviões russos e chineses na zona de ADIZ do Alasca, com os aviões permanecendo dentro do espaço aéreo internacional.

17:43 Iniciativa de Apoio ao Emprego para Refugiados Mostra Resultados Positivos, Diz Scholz.A iniciativa "Job Booster" visa ajudar indivíduos deslocados a encontrar emprego mais rapidamente. O chanceler Scholz elogia o sucesso inicial do programa, com 266 mil ucranianos empregados na Alemanha em julho, um aumento de 71 mil em relação ao ano anterior. Além disso, 704 mil pessoas de países principais de asilo foram empregadas, também um aumento de 71 mil. Scholz atribui esse crescimento ao Job Booster. O ministro do Trabalho Heil relata que aproximadamente 113 mil dos 266 mil ucranianos conseguiram empregos socialmente protegidos. A iniciativa do governo federal, em funcionamento há mais de um ano, se concentra principalmente em fortalecer o apoio dos centros de emprego.

17:06 Putin Define Prioridades para a "Nova Rússia"Em uma mensagem de vídeo, o líder russo Putin define as principais metas para as autoridades nas terras ocupadas pela Rússia na Ucrânia, segundo a agência de notícias estatal TASS. Putin enfatiza: "Nosso objetivo principal é criar condições favoráveis para o desenvolvimento dessas terras e garantir a segurança das pessoas. Isso é nossa principal prioridade. No entanto, não adiaremos a abordagem de questões econômicas e sociais. Trataremos delas imediatamente." Há dois anos, Moscou declarou quatro regiões ucranianas como "Nova Rússia". No entanto, Moscou só possui partes dessas regiões.

16:37 Kara-Mursa: Rússia Tem Mais Prisioneiros Políticos do Que nos Tempos da União SoviéticaOponente Kara-Mursa argumenta que a Rússia atualmente detém mais prisioneiros políticos do que no final da era soviética. Kara-Mursa afirma: "Na Rússia de Putin, há mais de 1.300 prisioneiros políticos conhecidos, muito mais do que no final dos anos da União Soviética inteira". Ele identifica a afirmação de Putin sobre o apoio generalizado à sua regime e à guerra como "mentiras de propaganda" e pede ação para libertar dissidentes detidos. As autoridades russas prenderam o crítico do Kremlin Kara-Mursa em abril de 2022 por acusar a Rússia de cometer crimes de guerra na Ucrânia. Mais tarde, em 2023, ele foi condenado a 25 anos de prisão, mas foi libertado em agosto como parte de uma troca de prisioneiros.

16:15 Rússia Intensifica Ataques NoturnosUma série de ataques noturnos com drones e mísseis pela Rússia marca a 33ª noite consecutiva de tais ataques na Ucrânia. Explosões e tiros de fuzil foram relatados em Kyiv durante a noite. A defesa aérea repeliu o ataque de drones por aproximadamente cinco horas e não foram relatadas vítimas.

15:41 Pergunta sobre Uso de Armas Nucleares: Kremlin Altera Tom AgainO Kremlin aumenta o limiar para o uso potencial de armas nucleares, após mudanças na doutrina nuclear da Rússia. O porta-voz do Kremlin, Peskov, afirma que a guerra na Ucrânia não deve ser sempre associada a uma reação nuclear da Rússia. Após relatórios militares não confirmados terem surgido no domingo, 125 drones ucranianos foram supostamente interceptados pela defesa aérea russa. Peskov recusou-se a classificar isso como um ataque aéreo em massa, que poderia acionar uma resposta nuclear de acordo com a nova doutrina. "Decisões apropriadas foram tomadas e documentadas correspondentemente. No entanto, a operação militar na Ucrânia continua sem associações constantes". Putin anunciou regras revisadas para o uso de armas nucleares na semana passada com um tom ameaçador, sugerindo que ataques aéreos no território russo ou ataques por países não nucleares com apoio nuclear poderiam ser considerados uma ameaça existencial.

15:15 Baerbock: Rússia Alvo de Jovens e Mulheres com DesinformaçãoA Ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Baerbock, alerta fortemente contra a desinformação e a interferência nas eleições, especialmente da Rússia. Ela destaca que o impacto das campanhas de desinformação é significativo. Há um "sistema deliberado" em vigor que alvo especificamente os eleitores jovens e mulheres com ódio e notícias falsas. Baerbock faz referência a certos algoritmos nas plataformas de mídia social que amplificam a fala de ódio e incitação. Sem controlar isso, ela alerta, estaríamos vulneráveis às notícias falsas.

15:01 Rússia Aumenta Despesas Orçamentais, Fica em Silêncio sobre Orçamento da GuerraO governo russo apresenta o projeto orçamentário de 2025 ao Parlamento russo, indicando um aumento significativo nas despesas, em torno de 400 bilhões de euros, um aumento de cerca de 12% em relação a 2024. O Ministério das Finanças menciona apenas a alocação de "substanciais fundos" para armar o exército, compensar tropas e apoiar empresas militares-industriais.

14:24 Tribunal Russo Impõe Pena de Prisão Perpetua por Ataque a Escritor NacionalistaUm tribunal impõe uma pena de prisão perpétua ao réu pelo ataque ao escritor nacionalista russo Prilepin. O acusado, da região de Donetsk, na Ucrânia, estava supostamente lutando por separatistas apoiados pela Rússia. Prilepin, um forte defensor da intervenção militar da Rússia na Ucrânia, ficou ferido em um ataque bombista em maio de 2023 na região de Nizhny Novgorod, resultando na morte do seu motorista.

13:51 Rússia Planeja Recrutar 133.000 Soldados Novos no OutonoDe acordo com os meios de comunicação ucranianos, a Rússia planeja recrutar 133.000 indivíduos para o serviço militar do final do outono ao final do ano. Aqueles que não são elegíveis para o serviço militar na Rússia serão alvo do decreto de Putin que autoriza uma campanha de recrutamento no outono. Após o término do serviço militar, esses recrutas serão dispensados.

13:14 Ucrânia Relata Vítimas em Ataques com Drones RussosOs meios de comunicação ucranianos relatam uma morte e vários feridos em ataques com drones russos. Um homem morreu em Kupjansk, região de Kharkiv, enquanto três civis com idades entre 53 e 72 anos ficaram feridos em Kherson, de acordo com as autoridades locais.

12:36 Rússia Afirma Conquistar Outro Assentamento na Região de DonetskO exército russo afirma ter conquistado outro local no leste da Ucrânia. As forças russas "conquistaram com sucesso o controle da vila de Nelepowka", como anunciou o Ministério da Defesa russo em Moscou, usando o nome russo do assentamento de Nelipivka na região de Donetsk. A Ucrânia havia recentemente relatado vitórias nesta região. Os soldados russos têm empurrado as forças ucranianas, que estão em desvantagem numérica em tropas e armas, no leste da Ucrânia há vários meses agora. Nelipivka fica aproximadamente 5 quilômetros ao sul da cidade de Torez. Torez está sob o controle ucraniano, mas tem sido alvo de fogo russo por semanas. Os soldados russos também avançam em direção à cidade de Pokrovsk. Esta cidade mineira é crucial para o suprimento logístico do exército ucraniano.

11:55 Rebeldes Supostamente Explodem Linha de Abastecimento RussaO grupo de resistência Atesh afirma ter explodido a via férrea que as forças russas usam para transportar equipamento e munições para a linha de frente na região russa de Kursk. A agência de notícias do estado ucraniano, Ukrinform, relata isso com base em uma publicação no Telegram do grupo de partisans. De acordo com suas próprias informações, Atesh une ucranianos, tártaros da Crimeia e dissidentes russos e foi fundado na Crimeia há dois anos.

11:26 Russos Desconfiados da Campanha Contra a CorrupçãoSegundo o orçamento atual, 40% do orçamento do Estado da Rússia será gasto na defesa no próximo ano. Ao mesmo tempo, uma campanha contra a corrupção está em andamento no ministério responsável desde a morte do líder do golpe Yevgeni Prigoschin. No entanto, isso não parece convincente para os cidadãos russos, como relatado pelo repórter da ntv Rainer Munz em Moscou.

11:01 Americano Acusado de Atividades de Mercenário na RússiaO cidadão americano Stephen Hubbard confessou os crimes de atividade mercenária em um tribunal russo. Ele recebeu pagamento para lutar pela Ucrânia contra a Rússia, de acordo com o jornal britânico "The Guardian" citando a agência de notícias do Estado russo RIA. Se condenado, o homem de 72 anos pode enfrentar de 7 a 15 anos de prisão.

10:20 Kiev Sofre Ataque de Drone MassivoUm edifício residencial foi incendiado e danificado em um ataque de drone em massa em Kiev na noite passada, de acordo com as autoridades locais relatadas pelo site de notícias ucraniano Ukrainska Pravda. Não houve feridos. Incêndios foram causados por detritos de drones abatidos em cinco distritos da região, foi relatado adicionalmente. Todos os drones foram abatidos, de acordo com os relatórios ucranianos.

09:36 Putin Promete Conquistar Todos os Objetivos na UcrâniaO presidente russo Putin reiterou seu compromisso com o ataque à Ucrânia. "Todos os objetivos estabelecidos serão alcançados", disse ele em uma mensagem de vídeo no segundo aniversário da alegada anexação de quatro regiões na Ucrânia. O presidente russo também repetiu sua justificativa para a invasão da Ucrânia, descrevendo seu governo como uma "ditadura neonazi". A Rússia enviou soldados à Ucrânia para proteger a população de fala russa, disse ele, acusando o governo ucraniano de querer "cortar esses povos da Rússia, sua pátria histórica, para sempre". Putin também criticou as "elites ocidentais" que transformaram a Ucrânia em sua "colônia, um posto militar com a Rússia como alvo".

08:46 Ucrânia Remove Comandante da Defesa de WuhledarO coronel Ivan Winnik, comandante da 72ª Brigada Mecanizada Independente da Ucrânia, que tem defendido a cidade altamente disputada de Wuhledar, foi removido do comando. O Independent Kyiv relatou isso, citando o Comando de Forças Conjuntas do Norte. A razão dada foi uma promoção e a transferência de experiência de combate. Seu sucessor não é conhecido.

08:04 Mykolaiv Relata Incêndio em Infraestrutura CríticaUm incêndio começou em uma instalação de infraestrutura crítica no distrito de Bashtanka da região de Mykolaiv após um ataque de drone russo, de acordo com o site de notícias ucraniano Ukrska Pravda, citando o chefe da administração militar regional. Qual instalação está queimando não é especificado.

07:24 Kiev Relata Defesa Bem-Sucedida Contra Ataque NoturnoDe acordo com a administração militar regional, o ataque russo a Kiev na noite passada durou mais de cinco horas. No entanto, todos os drones foram interceptados, a agência de notícias do Estado ucraniano Ukrinform relatou, citando a liderança das autoridades. O ataque foi realizado em várias ondas e de diferentes direções.

06:44 Rússia Deixa Presos Lutarem em Lugar de Prisão

Relatos sugerem que a Rússia está usando uma lei que permite às autoridades isentar indivíduos da responsabilidade criminal se eles assinarem um contrato militar com o Ministério da Defesa. Prisioneiros em várias regiões e na Crimeia ilegalmente ocupada foram dados essa oportunidade, de acordo com os meios de comunicação da oposição russa, citados pelo think tank americano Institute for the Study of War.

A Rússia persiste em atacar a Ucrânia com selvageria inabalável. O exército russo despeja cerca de 100 explosivos guiados em alvos diretamente de aviões diariamente, como relatado pelo presidente ucraniano Zelensky em uma mensagem de vídeo. Recentemente, doze pessoas ficaram feridas no ataque da Rússia à cidade industrial de Saporizhzhia. Eles também lançaram ataques com bombas guiadas nos locais de Kharkiv, Donetsk e Sumy. "Isto é o terror diário da Rússia", disse Zelensky, enfatizando ainda que isto é um lembrete contínuo para todos os colaboradores da Ucrânia "que precisamos de mais capacidades de ataque de longo alcance para a Ucrânia, que precisamos de mais defesa aérea para a Ucrânia, que precisamos de mais sanções contra a Rússia".

05:43 Estado-Maior Ucraniano: Preocupação com Vuhledar

Ataques russos contra as linhas de defesa ucranianas são relatados perto de Donbass. Treze ataques foram repelidos com sucesso em Pokrovsk, e dezessete avanços de tropas russas foram detidos em Kurachove, de acordo com o Estado-Maior Ucraniano. Lutam-se intensamente na região de Vuhledar. Os especialistas militares ucranianos temem que esta pequena cidade na região sul de Donbass possa cair em breve sob o controle russo.

04:46 Explosões em Kiev: Ataques de Drone Continuam

A capital ucraniana Kiev esteve sob ataques de drone russo repetidos durante a noite. De acordo com as forças armadas ucranianas, as unidades de defesa aérea estiveram ativamente engajadas em repelir esses ataques por várias horas. "Há vários drones hostis em e ao redor de Kiev", disse o prefeito de Kiev Vitali Klitschko através do serviço de mensagens Telegram. Muitos explosões foram relatadas em Kiev, indicando o uso de mecanismos de defesa aérea. Objetos foram atingidos no ar, mas não há relatórios iniciais de danos ou vítimas. Desde 1h da manhã, horário local, há um alerta aéreo em vigor em toda a Kiev, a região circundante e toda a Ucrânia oriental. A força aérea ucraniana relatou anteriormente vários grupos de ataques de drone russo em Kiev e na Ucrânia ocidental. Além disso, vários ataques de bombas guiadas a partir de zonas controladas pela Rússia foram registrados por volta das 4h40 da manhã, horário local, disse o exército.

03:45 Comissão de Helsinque Pede Mudança de Política dos EUA em Direção a Moscou

A Comissão Bipartidista de Helsinque urge urgentemente os Estados Unidos a alterar sua abordagem pós-Guerra Fria em relação à Rússia e identificar Moscou como uma ameaça persistente à segurança global. De acordo com "The Hill", a Comissão aconselha Washington a reavaliar sua posição sobre a Rússia, assim como fez com a China. As propostas ultrapassam os compromissos da administração Biden com a Ucrânia e contradizem as posições de Donald Trump e seus aliados no Congresso, que acreditam que os EUA investem demais na segurança europeia. Trump enfatiza a necessidade de negociações diretas entre Ucrânia e Rússia, mas o presidente da Comissão de Helsinque, o republicano Joe Wilson, é cético quanto à perspectiva de chegar a um acordo com o líder Kremlinista Vladimir Putin.

02:49 Ataque de Drones em Kyiv

A capital ucraniana Kyiv está sob ataque de drones russos. De acordo com o exército ucraniano, unidades de defesa aérea estão engajadas em repelir os ataques. Testemunhas relatam várias explosões altas e objetos atingidos no ar, indicando o uso de sistemas de defesa aérea. Além de Kyiv e da região circundante, há atualmente um alerta aéreo em toda a Ucrânia oriental.

01:40 Campanha Eleitoral na Moldávia: Ministro Advertem Contra "Ladrões"

Um ministro do governo sênior implorou aos moldavos que evitem "ladrões, refugiados e bandidos" após um empresário pró-russo exilado prometer pagar aos eleitores se eles votarem "não" em um referendo sobre a adesão à União Europeia. O apelo do Ministro da Infraestrutura Andrei Spinu é indicativo da campanha cada vez mais desordenada para as eleições presidenciais de 20 de outubro, nas quais a incumbente pró-europeia Maia Sandu busca um segundo mandato.

00:14 Rússia: Forças Ucranianas Alvo em Transformador de Energia Próximo à Usina Nuclear

De acordo com a gestão da usina nuclear (NPP) Zaporizhzhia, controlada pela Rússia, as forças ucranianas atingiram mais uma vez um transformador de energia próximo. A gestão da NPP anunciou no Telegram que um ataque de artilharia atingiu o transformador na estação transformadora de energia "Raduga" na cidade de Enerhodar, no sudeste da Ucrânia. Também foi publicada uma foto mostrando fumaça saindo do telhado de um edifício. O suprimento de energia de Enerhodar não foi interrompido, segundo se diz. A usina nuclear de Zaporizhzhia, com seis reatores, é a maior da Europa. Foi tomada por forças russas no início da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022. Ambos os lados acusam-se regularmente de atacar ou planejar um ataque à usina nuclear.

23:15 Zelenskyy Duvida de Ameaças Nucleares: "Putin Ama a Sua Vida"

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dúvida das ameaças nucleares em curso do presidente russo Vladimir Putin em uma entrevista à Fox News. O líder do Kremlin "ama a sua vida" e provavelmente tem medo de usar armas nucleares. "Ninguém sabe o que há na cabeça dele", admite Zelenskyy. "Ele poderia usar armas nucleares contra qualquer país - ou não. Mas eu não acredito que ele fará isso."

22:10 Posição do FPO sobre a guerra na Ucrânia e a Rússia na política austríaca

As eleições parlamentares austríacas causaram grandes perturbações no cenário político. O partido de extrema direita FPO conseguiu uma vitória monumental, obtendo 28,7% dos votos, segundo as projeções. Esta vitória vê os populistas de direita expressarem ceticismo em relação à política externa da UE em seu manifesto eleitoral. Quanto à guerra na Ucrânia, o FPO mantém uma abordagem mais suave em relação à Rússia e acredita que a dependência de gás da Áustria em relação à Rússia não é um problema. Em 2018, o contrato de gás entre Viena e Moscou foi prorrogado até 2040, comprometendo-se a importar volumes significativos de gás natural e garantir o pagamento mesmo que não seja fornecido nenhum gás. Entre janeiro e maio de 2024, aproximadamente 90% das importações de gás da Áustria vieram da Rússia.

21:37 Visita do Primeiro-Ministro Russo a Teerã

O primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin viaja a Teerã, com as tensões no Oriente Médio aumentando, para uma reunião agendada com o presidente iraniano Massoud Pezhman. A reunião está marcada para segunda-feira, como anunciou o governo russo. Durante sua visita, Mishustin também se encontrará com o vice-presidente iraniano Mohammad Reza Aref. De acordo com fontes russas, a agenda de Mishustin em Teerã inclui discussões sobre vários aspectos da cooperação bilateral, incluindo comércio, economia, cultura e ajuda humanitária. As potências ocidentais acusam o Irã de equipar o exército russo com drones e mísseis para suas operações na Ucrânia. No entanto, Teerã nega essas alegações.

