Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky demitiu o Comandante da Força Aérea Mykola Oleschuk. Não foi fornecida nenhuma explicação concreta, mas há rumores ligando isso à tragédia de um caça F-16 ocidental e seu piloto, que ocorreu recentemente. O decreto correspondente foi emitido pela sede de Zelensky em Kyiv.

O Estado-Maior só reconheceu o incidente na quinta-feira, revelando que a perda de um de seus poucos F-16s ocorreu durante um ataque aéreo russo significativo na segunda-feira. Eles mencionaram um acidente, mas políticos e ativistas ucranianos não descartaram a possibilidade de defesa aérea ucraniana ter atingido acidentalmente seu próprio avião.

Em sua mensagem de vídeo noturna, Zelensky anunciou: "Decidi dispensar o Comandante da Força Aérea da Ucrânia". Ele elogiou todos na Força Aérea que estão verdadeiramente contribuindo para o sucesso da Ucrânia. "Isso inclui os escalões superiores também", acrescentou. "Precisamos nos tornar mais fortes. E são as nossas pessoas que precisamos proteger".

Na sexta-feira, Oleschuk foi atrás de um MP no Telegram por questionar a explicação oficial do acidente. Ele a acusou de ajudar na propaganda russa e até ameaçou ação legal. A investigação sobre a queda do avião será conduzida em colaboração com os EUA, país de origem. Mykola Oleschuk liderou a Força Aérea ucraniana desde 2021, mas ainda não há informações sobre seu substituto.

A perda do caça F-16 ocidental e seu piloto gerou controvérsia, com alguns sugerindo que possa estar relacionada à tragédia. Apesar de sua demissão, o Comandante da Força Aérea Mykola Oleschuk continua a supervisionar a investigação do incidente, colaborando com os EUA.

