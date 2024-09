Zelenskyy comentando os ataques ao território russo: "É essencial que um Estado que age terroristicamente experimente a realidade da guerra"

19:01 Maioria dos Sondagens Mostra que Polacos Apoiam Interceptar Drones Russos no Espaço Aéreo PolonêsUm levantamento publicado pelo jornal polonês "Rzeczpospolita" e relatado pelo jornal ucraniano "Kyiv Independent" indica que a maioria dos polacos acredita que o exército polonês deveria interceptar drones russos que invadem o espaço aéreo polonês durante os ataques à Ucrânia. O levantamento foi realizado após um avião não identificado, presumivelmente um drone suicida Shahed, sobrevoar a Polônia por mais de 30 minutos antes de desaparecer em 26 de agosto. No dia seguinte, o brigadeiro-general polonês Tomasz Drewniak revelou à rádio RMF24 que a Rússia pode ter avaliado o sistema de defesa aérea polonês ao enviar drones para o espaço aéreo polonês.

19:34 Conselheiros de Segurança da Suíça Pedem ao Governo que Reavalie a Política de NeutralidadeUm grupo consultivo dentro do governo suíço recomenda a revisão da política de neutralidade histórica do país, defendendo uma maior cooperação militar com a NATO e a União Europeia. O relatório, obtido pelo portal "Politico", sugere essa mudança em resposta aos crescentes riscos de segurança decorrentes da invasão da Ucrânia pela Rússia. O grupo do Ministério da Defesa suíço também destaca a pressão crescente, tanto internamente quanto internacionalmente, para esclarecer a posição de neutralidade da Suíça. A política de neutralidade da Suíça data de 1515. O grupo é liderado por Wolfgang Ischinger, ex-chefe da Conferência de Segurança de Munique.

18:58 Exército Ucraniano Relata Mais de 90 Encontros com Forças RussasDesde o amanhecer, houve 91 encontros entre tropas ucranianas e russas, revela o Estado-Maior Ucraniano, descrevendo a situação na linha de frente como desafiadora. "As forças defensivas trabalham diligentemente para obstruir os planos ofensivos do agressor russo e eliminar seu pessoal e equipamento militar", indica o relatório.

18:22 Comandante das Forças Terrestres Ucranianas Afirma que Mais de 37.000 Soldados Russos Foram Mortos em AgostoAs baixas militares da Rússia na Ucrânia em agosto atingiram aproximadamente 36.810 soldados, de acordo com o comandante das forças terrestres ucranianas, Oleksandr Pavliuk, segundo o Ukrinform. Ele também afirmou que as forças ucranianas destruíram uma quantidade significativa de armas e equipamento militar inimigo em agosto, incluindo 193 tanques, 557 veículos blindados de combate, 1.517 sistemas de artilharia, 44 lançadores de foguetes múltiplos, 33 sistemas de defesa aérea, mais de 2.000 veículos e 278 unidades especializadas. Esses números não podem ser confirmados independentemente, uma vez que a Rússia mantém sigilo sobre suas perdas na Ucrânia.

17:44 Inteligência Britânica Relata Avanço das Forças Terrestres Russas em PokrovskEspecialistas britânicos em defesa relatam que as tropas terrestres russas estão avançando em direção à cidade altamente disputada de Pokrovsk, no leste da Ucrânia, de acordo com seu último briefing de inteligência. "As forças terrestres russas provavelmente estão a menos de 10 quilômetros dos limites da cidade", diz o relatório. Os especialistas especulam que o avanço irá desacelerar uma vez que as tropas terrestres chegarem às áreas urbanas próximas a Pokrovsk. Pokrovsk desempenha um papel crítico no suprimento de tropas ucranianas. "Se capturada, ela prolongaria as linhas de suprimento existentes e complicaria ainda mais a situação para as forças ucranianas", conclui o relatório. O Ministério da Defesa do Reino Unido tem lançado atualizações diárias sobre o conflito desde o início da invasão da Rússia à Ucrânia, baseando-se em dados de inteligência.

17:16 Perdas e Vítimas em Kurakhove Após Ataque RussoO exército russo bombardeou a cidade de Kurakhove, na região de Donetsk. Pelo menos três pessoas morreram e nove ficaram feridas, de acordo com o chefe da administração militar da região de Donetsk, Vadym Fillaschenko, no Telegram. Ele relatou que o exército russo atacou Kurakhove usando vários lançadores de foguetes "Uragan".

16:43 Forças Russas Negam Avanço no Donbass, Estado-Maior Ucraniano Relata Repelir Nove AtaquesAs tropas russas afirmam derrotas na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, alegando ter capturado a vila rural de Wyhimka no norte do Donbass, perto da cidade ucraniana controlada de Sieversk. No entanto, o Estado-Maior Ucraniano nega nove ataques russos desde ontem, incluindo em Wyhimka, todos os quais foram repelidos. Ambos os relatos permanecem não confirmados. As forças russas também afirmam ganhos territoriais perto da cidade ucraniana de Pokrovsk, outro foco principal da atual ofensiva.

16:20 Vice-Ministro das Relações Exteriores da Rússia Propõe Modificação na Doutrina Nuclear em Resposta à Escalada Gradual do OcidenteA Rússia está revisando sua doutrina nuclear, de acordo com suas próprias declarações. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, revelou à agência de notícias estatal TASS que o processo está avançado e que as mudanças estão prestes a ocorrer. A decisão está relacionada ao "curso de escalada de nossos adversários ocidentais" em relação ao conflito na Ucrânia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou em uma entrevista que o Ocidente "está ultrapassando os limites" e a Rússia protegerá seus interesses. Os EUA e seus aliados afirmam que as ações da Rússia na Ucrânia constituem uma invasão e que o governo de Kyiv está sendo apoiado em sua defesa. A doutrina nuclear atual da Rússia prevê o emprego de armas nucleares se a soberania ou a integridade territorial da Rússia for ameaçada.

15:54 Após Ataque Aéreo em Kharkiv, Contagem de Feridos Sobe para 41A contagem de feridos em Kharkiv após um ataque aéreo russo subiu para 41, de acordo com a agência de notícias do estado Ukrinform, que citou a administração militar regional. Cinco menores estão entre os feridos, e o exército russo supostamente atingiu Kharkiv com mísseis, causando aproximadamente dez explosões e danificando várias estruturas civis, incluindo um centro comercial.

15:21 Zelensky Pede Autorização do Ocidente para Ataques Mais Profundos no Território RussoO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reiterou seu pedido ao Ocidente para aprovar o uso de armas ocidentais para ataques mais profundos no território russo após os mais recentes ataques aéreos russos. Para proteger e proteger adequadamente as cidades ucranianas, é necessária mais assistência, de acordo com sua declaração no Telegram. Isso inclui uma resolução sobre "ataques de longo alcance em sites de lançamento de mísseis russos, a destruição da logística militar russa e o lançamento conjunto de mísseis e drones". Zelensky enfatiza que a Rússia empregou 160 mísseis, 780 bombas guiadas ou aéreas e 400 drones de combate contra a Ucrânia apenas na última semana.

15:03 Força Aérea Ucraniana Afirma Abate de Oito de Onze Drones ShahedA Força Aérea Ucraniana afirma ter abatido 24 drones russos. O exército russo lançou um míssil balístico Iskander-M da região de Kursk e 11 drones Shahed-131/136 da península da Crimeia em direção a alvos ucranianos. De acordo com a Força Aérea Ucraniana, oito deles foram interceptados. Os principais alvos eram as regiões ucranianas de Mykolaiv e Sumy.

14:45 Kharkiv Sofre Novo Ataque de Avião Russo; 28 FeridosA cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, foi alvo novamente de aviões russos, de acordo com as autoridades locais. Um ataque com mísseis resultou em 28 feridos; o prefeito Ihor Terechov forneceu essa atualização. Uma criança de seis anos está entre os feridos, de acordo com o governador da Oblast de Kharkiv, Oleh Sinehubov. Kharkiv é a segunda maior cidade da Ucrânia. Nos últimos dias, várias mortes e feridos ocorreram como resultado de ataques contra a cidade.

14:29 União Europeia Importa Mais Gás da Rússia do que dos EUA no Último TrimestrePela primeira vez em quase dois anos, os países da União Europeia importaram mais gás da Rússia do que dos EUA entre abril e junho, de acordo com dados da consultoria com sede em Bruxelas, Bruegel. Os países da UE importaram aproximadamente 12,7 bilhões de metros cúbicos da Rússia e 12,3 bilhões dos EUA durante esse período. Enquanto as importações da Rússia caíram apenas ligeiramente em comparação com o primeiro trimestre de 2024, as importações dos EUA despencaram significativamente. A Noruega permanece o principal fornecedor de gás da UE, com 23,9 bilhões de metros cúbicos no segundo trimestre. Antes da invasão da Ucrânia no início de 2022, a Rússia detinha essa posição. Muitos países da UE então reduziram suas importações do país. De acordo com estatísticas da Office Federal de Statistics, a Alemanha agora não importa nenhum gás da Rússia. A Rússia assumiu a segunda posição na lista de fornecedores, mal ultrapassando os EUA. Os destinos das importações não são fornecidos nos dados.

14:10 Incêndio em Refinaria de Petróleo de Moscou ExtintoO incêndio na refinaria de petróleo de Moscou (veja entrada 08:01) foi extinto, de acordo com um relatório de mídia que cita a agência de notícias estatal russa TASS. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, afirmou que fragmentos de drone atingiram a instalação, causando um incêndio em uma "sala técnica separada". O exército ucraniano supostamente atacou usinas de energia em território russo com vários drones, de acordo com relatórios russos.

13:36 Moscou Enxerga os EUA como a Parte AgressoraOs EUA, através de sua ajuda militar à Ucrânia, já estão heavily involved in the conflict, maintains Kremlin spokesman Dmitri Peskov on Russian television. The relationship between Moscow and Washington is therefore as strained as it has been in decades. Officially, Peskov maintained that Russia has no preference between the US election candidates Trump and Democratic candidate Kamala Harris. Ukraine is receiving military aid from numerous Western nations in its conflict against Russia. However, this support is not enough to significantly alter the military situation. Moscow's demands for an end to the war amount to essentially a Ukrainian surrender.

13:19 Rússia: Avanço no Leste da Ucrânia - Duas Cidades CapturadasAs forças russas tomaram o controle de duas cidades no leste da Ucrânia, de acordo com agências de notícias estatais russas, citando o ministério da defesa. Ptytsche e Vuhledar agora estão sob jurisdição russa; no entanto, a verificação independente de tais afirmações está em falta. Os soldados russos supostamente estão fazendo progressos ao longo da frente oriental, marcando avanços territoriais.

12:48 Ucrânia: Tropas Russas Atacam Convoy de GrãosTropas russas supostamente atacaram um comboio de caminhões carregados de grãos perto de Sumy, de acordo com autoridades ucranianas. Os caminhões estavam viajando entre Sumy e Kharkiv quando foram atingidos por mísseis, de acordo com a procuradoria local. Um motorista de caminhão de 23 anos foi morto e um caminhão pegou fogo, enquanto outros 20 sofreram danos. Relatadamente, a Força Aérea Ucraniana havia emitido anteriormente um alerta geral sobre um ataque à logística do país no setor agrícola.

11:50 Emoções Fortes e Enfrentando o Perigo: Turismo de Guerra na Ucrânia Atinge Novos PicosNa Ucrânia, explosões podem ocorrer a qualquer momento, dia ou noite, em qualquer lugar. Apesar da constante ameaça e dos riscos, Dmytro Nikiforov oferece aventuras guiadas pelos campos de batalha do passado. Antes do conflito, ele trabalhava como advogado. Agora, ele orquestra "Tours de Guerra" por Kyiv e a região circundante, incluindo Bucha e Irpin. Nikiforov vê seu papel não apenas como uma oportunidade de negócios, mas também como uma forma de atrair a atenção global para o conflito em andamento. Ele explica isso ao escritor de ntv.de, Thomas Schmoll. Os turistas são motivados por uma sede de emoção, ansiosos para testemunhar a realidade crua da guerra e entender o que está acontecendo aqui, diz Nikiforov.

11:22 Zelenskyy: Rússia Lança Mais de 780 Bombas Guiadas na Ucrânia em uma SemanaÉ perfectly understandable for Ukrainians to respond to Russian terrorism with all necessary measures to stop it, writes Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy on X. In the past week, Russia launched more than 160 rockets, about 780 guided bombs, and approximately 400 unmanned aerial vehicles of various types in Ukraine.

11:04 Ucrânia: Uma Pessoa Morta e Quatro Feridos em Ataque em SumyO fogo de artilharia russo resultou em uma vítima civil e quatro feridos na região de Sumy, no nordeste da Ucrânia, de acordo com relatórios ucranianos. "Durante a noite e esta manhã, os russos realizaram 18 ataques em regiões fronteiriças e assentamentos na região de Sumy", afirmaram as autoridades locais no Telegram. "Foram detectados 47 explosões." Sumy fica perto da região russa de Kursk, que foi invadida por milhares de soldados ucranianos em 6 de agosto.

10:28 Chefe do Exército Ucraniano: Situação no Front Leste é ComplexaA situação no front leste é complicada, reconheceu o Comandante-em-Chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi. "A situação é desafiadora na direção do principal ataque do inimigo. No entanto, todas as decisões necessárias estão sendo tomadas em todos os níveis sem demora", disse o Chefe do Exército Syrskyi no Telegram. Ele passou vários dias desta semana na cidade de Pokrovsk no front leste. Lá, a luta é "intensa". Ele não especificou o local exato do ataque russo, mas ele e o Presidente Volodymyr Zelenskyy afirmaram que as forças russas atacaram a cidade estrategicamente importante de Pokrovsk na região de Donetsk.

09:59 ISW: Tropas Russas Lutam Due a Falta de Pessoal e Equipamento na Ucrânia"Relatórios sugerem que as forças russas são incapazes de engajar em combates em grande escala na Ucrânia devido à falta de pessoal e equipamento", escreve o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) em seu último relatório. Isso é resultado da estratégia de guerra ineficiente do Kremlin. O ISW cita, entre outras fontes, um relatório de um soldado mobilizado russo e blogueiro militar. Em agosto, ele escreveu no Telegram que o governo russo falhou em estabelecer um sistema de mobilização efetivo para substituir as perdas de pessoal ou aumentar as reservas.

09:21 Ucrânia Libera Novas Figuras sobre as Perdas de Tropas RussasO Estado-Maior Ucraniano atualizou os dados de perdas das tropas russas na Ucrânia. De acordo com o relatório, a Rússia perdeu aproximadamente 616.300 soldados na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022, incluindo 1.340 nas últimas 24 horas. O relatório de Kyiv também indica que foram destruídos dez tanques, 22 sistemas de artilharia e 36 drones. Desde o início da invasão em grande escala, a Rússia perdeu um total de 8.592 tanques, 17.636 sistemas de artilharia, 368 aviões, 328 helicópteros, 14.507 drones, 28 navios e um submarino, de acordo com a Ucrânia. As estimativas do Ocidente sugerem figuras mais baixas de perdas, mas essas também são provavelmente mínimas.

09:00 Rússia: 158 Drones Ucranianos DestruídosA defesa aérea russa interceptou e destruiu um total de 158 drones ucranianos, de acordo com um comunicado do Ministério da Defesa da Rússia em Moscou (ver entradas 07:03 e 03:45). A força aérea ucraniana atacou usinas de energia e refinarias em um grande ataque com drones, com o maior impacto na região de Moscou e na região vizinha de Tver.

08:32 DeepState: Forças Russas Avancem na Região de DonetskAs forças russas parecem estar avançando ainda mais na região oriental ucraniana de Donetsk, de acordo com analistas do canal DeepState, ligado ao Exército Ucraniano. Eles afirmam que os russos capturaram Paraskowijiwka na região de Donetsk e também entraram em três outros assentamentos: Kostyantynivka, Grodivka e Halytsynivka.

08:01 Prefeito de Moscou: Incêndio em Refinaria de Petróleo Após AtaqueUm incêndio eclodiu em uma refinaria de petróleo em Moscou, de acordo com o prefeito de Moscou, Sergey Sobyanin. Ele atribui o incidente a um ataque de drone ucraniano. Mais detalhes ainda não foram divulgados.

07:28 Vilas Fantasma: Região de Fronteira Ucraniana se Tornando Progressivamente DesertaA guerra chegou a praticamente todas as esquinas da região de fronteira ucraniano-russa nos últimos anos. Enquanto o Exército Ucraniano consegue avançar um pouco além da fronteira russa, há cada vez menos vilas habitadas do lado ucraniano.

07:03 Rússia Afirma Repelir Ataques de Drone "Detalhados"A Rússia alega ter repelido com sucesso ataques de drone "detalhados" na Rússia ocidental e na capital, Moscou. O governador da região fronteiriça de Bryansk, Alexander Bogomaz, anunciou no Telegram que os defensores conseguiram frustrar um ataque em massa de drones na região, destruindo mais de 26 drones. Anteriormente, quase 26 drones haviam sido identificados e destruídos pelo Exército Russo.

06:23 Rússia: Outro ataque a usina de energia por dronesUma usina de energia localizada em Kaschirskaya, distrito dentro da região de Moscou, foi alvo de drones ucranianos, de acordo com Mikhail Shvyalov, chefe do distrito, via Telegram. Felizmente, não houve feridos e não houve sinais de destruição ou incêndio. Anteriormente, foram relatados ataques semelhantes à usina de Konakovo, na região de Tver, noroeste de Moscou.

05:40 Explosões perto de usina de energia em TverExplosões altas foram ouvidas perto da usina de Konakovo, na região de Tver, noroeste de Moscou, de acordo com vários canais do Telegram da Rússia. Esta usina de energia é uma das principais geradoras de eletricidade na Rússia central. Anteriormente, o governador da região relatou a destruição de cinco drones lançados da Ucrânia, sem feridos e serviços de emergência no local.

04:54 Ziemiak: Alemanha Deveria Dar Mais Atenção à PolôniaO político da CDU Paul Ziemiak insistiu que a Alemanha demonstre mais engajamento para melhorar as relações com a Polônia. Ele afirmou: "Não é uma Alemanha poderosa que assusta os poloneses hoje - é uma fraca". Ele também destacou que a Polônia acredita que a Alemanha não ouve o suficiente, especialmente na política de defesa. De acordo com ele, a Alemanha cometeu erros no passado e só começou a apoiar a Ucrânia com mais força devido à pressão dos países vizinhos.

03:45 Rússia: Mais Drones InterceptadosAs autoridades russas alegaram ter interceptado pelo menos cinco drones nas proximidades de Moscou. No total, 26 drones foram supostamente destruídos na região fronteiriça de Bryansk, mais de dez na região de Voronezh e vários em outras regiões como Kursk, Lipetsk, Ryazan e Tula. Os governadores dessas regiões anunciaram essa notícia via Telegram, com relatórios preliminares indicando nenhum dano ou feridos.

02:39 Rússia: Ataque de Drone em Direção a Moscou FrustradoDe acordo com o prefeito de Moscou, Sergei Sobjanin, as defesas aéreas russas conseguiram destruir um drone direcionado a Moscou. Os relatórios iniciais sugerem que não houve feridos ou danos resultantes do ataque de drone. Sobjanin compartilhou essa informação via Telegram.

01:39 Holanda Enviará 28 Veículos Blindados para KyivA Holanda anunciou seu plano de enviar 28 veículos blindados anfíbios do tipo Viking Bandvagn S10 para a Ucrânia, como anunciado pelo ministro da Defesa holandês Ruben Brekelmans na plataforma X. Brekelmans afirmou que soldados ucranianos foram treinados pelo Corpo de Fuzileiros Navais holandeses para operar esses veículos. Esses veículos Viking Bandvagn S10 de 11 toneladas podem atravessar vários tipos de superfície, incluindo água. "A Ucrânia precisa urgentemente da nossa ajuda em sua luta contra o agressor russo", escreveu Brekelmans. Ele não especificou uma data de entrega exata.

00:35 Ex-general dos EUA critica política da Ucrânia do BidenO ex-general dos EUA Ben Hodges criticou a política do Ocidente de proibir a Ucrânia de atacar a Rússia. Hodges argumentou no Fórum Globsec em Praga, como relatado pelo "Kyiv Independent", que o Ocidente não tem "um objetivo claro". A Ucrânia aumentou recentemente a pressão para lifts o ban ao invadir a região russa de Kursk. No entanto, a Casa Branca não alterou sua posição, apesar de alguns políticos dos EUA apoiarem os pedidos da Ucrânia. "Essa terrível política, que na verdade protege melhor os aeroportos russos do que os civis ucranianos, destaca o fato de que não temos um objetivo claro", afirmou Hodges. O ex-comandante dos EUA alegou que a administração Biden está falhando em cumprir "sua tarefa mais importante, ou seja, o que pretendemos alcançar".

23:25 Zelensky Pede Autorização para Atacar a RússiaO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está aumentando suas demandas aos seus aliados para permitir ataques à Rússia. "Limpar o céu ucraniano de munições não tripuladas russas é um passo essencial para forçar a Rússia a buscar um fim à guerra e uma paz justa", disse Zelensky em seu discurso noturno. "Precisamos da autoridade para proteger verdadeiramente a Ucrânia e os ucranianos. Precisamos tanto da permissão para capacidades de longo alcance quanto de mísseis e foguetes de longo alcance". Sem fornecer detalhes, ele indicou que seus representantes comunicaram todos os detalhes necessários aos parceiros da Ucrânia. O ministro da Defesa ucraniano Rustem Umerov informou à CNN que eles haviam mostrado aos parceiros que os aeroportos russos de onde as cidades ucranianas são atacadas estão ao alcance de armas de longo alcance.

22:15 Estônia e Letônia Comemoram Retirada de Tropas Russas 30 Anos DepoisA Estônia e a Letônia homenagearam o 30º aniversário da retirada das tropas russas dos dois Estados bálticos com eventos memorialísticos. Mais de 50 anos após serem ocupados pelo Exército Vermelho Soviético, as últimas tropas russas deixaram os Estados-membros da UE e da NATO no final de agosto de 1994. Em Tallinn e Riga, os presidentes Alar Karis (Estônia) e Egils Levits (Letônia) destacaram a importância simbólica, política e legal dos eventos que ocorreram três décadas atrás. Eles enfatizaram durante encontros com aqueles envolvidos nas negociações de retirada com a Rússia que sem a retirada das tropas, nem a verdadeira independência nem o caminho para a adesão à UE e à NATO em 2004 teria sido possível. Hoje, os Estados Bálticos são um dos maiores apoiadores da Ucrânia em sua luta defensiva contra a Rússia. Há preocupação crescente na região de se tornarem o próximo alvo do exército do Kremlin desde o início do conflito.

Às 21h03, o renomado lutador de kickboxing ucraniano Roman Holovatiuk perdeu a vida enquanto estava em serviço ativo. Essa notícia foi confirmada pelo Comitê de Juventude e Esportes do Parlamento Ucraniano. Nascido em Kamjanez-Podilskyj, uma cidade localizada no oeste da Ucrânia, Holovatiuk ganhou fama ainda jovem, aos 22 anos. Ele conquistou uma medalha nos Jogos Mundiais realizados na Polônia em 2017, o que o projetou para o reconhecimento nacional e internacional. Suas vitórias não pararam por aí. Ele conquistou o título de Mestre dos Desportos em kickboxing da WAKO, tornou-se finalista dos Jogos Mundiais, foi coroado campeão mundial e conquistou várias vitórias nas Copas do Mundo e da Europa, além de vários títulos ucranianos. Após a invasão russa em fevereiro de 2022, Holovatiuk se alistou voluntariamente no exército.

