Zelenskya reconhece o apoio de Trump à Ucrânia.

De acordo com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Donald Trump indicou seu apoio à Ucrânia caso vença as eleições de novembro. Zelensky fez essa declaração após uma reunião com o republicano americano na Fox News. "Não tenho certeza do resultado após as eleições e quem será presidente", disse Zelensky. "No entanto, recebi informações explícitas de Donald Trump de que ele estará do nosso lado, que apoiará a Ucrânia."

No discurso à Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, aconselha contra a tentativa de derrotar um país com armas nucleares como a Rússia "até o fim". Ele descreve tal empreendimento como uma "aventura suicida". Poucos dias antes, o Presidente Vladimir Putin ameaçou novamente o uso de armas nucleares. Putin sugere que qualquer ataque convencional à Rússia apoiado por um país com armas nucleares seria considerado um ataque por aqueles países, de acordo com sua declaração.

Uma ponte ferroviária na região russa de Samara foi danificada por uma explosão. As estruturas de concreto que suportam os trilhos foram afetadas, de acordo com o canal de notícias russo Telegram Baza. A explosão ocorreu por volta das 13h30, horário local, perto da cidade de Kinel, e um "dispositivo explosivo desconhecido" é considerado responsável. O tráfego de trem sobre a ponte foi temporariamente suspenso devido ao incidente.

Nikolai Patrushev, assessor do Presidente russo Vladimir Putin, acusa o Ocidente de tentar isolar o exclave russo de Kaliningrad. Em uma reunião na cidade, Patrushev, um aliado de longa data do líder do Kremlin, afirma que os estados ocidentais estão "maximamente dificultando" o transporte de carga e passageiros para a região devido às sanções impostas. Em resposta, Moscou prometeu transferir a maior parte do tráfego de carga rodoviário e ferroviário entre Kaliningrad e a Rússia continental para transporte marítimo, de acordo com Patrushev.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, rejeita firmemente um possível reinício das relações internacionais. "De que cooperação global podemos realmente falar quando o Ocidente pisoteou todos aqueles valores inabaláveis da globalização que tem promovido deste pódio por tantos anos", diz Lavrov na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Quanto à guerra da Rússia contra a Ucrânia, Lavrov suspeita de uma conspiração britânico-americana para destruir a Rússia. Ele afirma que planos secretos para destruir a então União Soviética foram elaborados em 1945, e os "estratégicos anglo-saxônicos de hoje não escondem seus planos". Eles esperam defeating Russia through the hands of the illegitimate Nazi regime in Kyiv, but they are already preparing Europe for a "suicidal adventure."

Um juiz do Supremo Tribunal da Ucrânia foi morto em um ataque de drone russo. O sexagenário Leonid Lobojko foi morto instantaneamente quando um drone atingiu seu carro particular em um subúrbio da cidade ucraniana de Kharkiv, de acordo com o administrador militar regional Oleh Synyehubov no Telegram. Três mulheres no carro ficaram gravemente feridas. Lobojko estava na região para distribuir ajuda humanitária, e o Supremo Tribunal confirmou sua morte no Facebook e expressou suas condolências à família.

As tropas russas estão supostamente preparando operações de ataque na região sul de Saporizhzhia, de acordo com fontes ucranianas. O porta-voz do Comando Sul da Ucrânia, Vladislav Voloshin, diz que Moscou está reunindo pessoal perto da vila ocupada de Pryjutne. Voloshin também relata que as tropas russas na área receberam 25 veículos leves que podem ser usados por pequenos grupos de infantaria para ataques. "Isso é um sinal de que estamos nos preparando para ações ofensivas em direção a Saporizhzhia em breve", diz Voloshin. No entanto, uma ofensiva em maior escala exigiria mais forças, acrescenta Voloshin.

O serviço de inteligência militar ucraniano HUR relata a morte do coronel russo Alexei Kolomeitsev na cidade de Kolomna, na região de Moscou. Kolomeitsev era o chefe do 924º Centro de Estado (Unidade Militar nº 20924) para veículos aéreos não tripulados do Ministério da Defesa da Rússia. Esta unidade é responsável pela treinamento de especialistas para o uso combatente de drones, incluindo os Shahed. O HUR enfatiza que Kolomeitsev esteve envolvido em crimes de guerra contra a Ucrânia.

Por fim, os Estados Bálticos e a Polônia buscam financiamento da UE para medidas de segurança nas fronteiras. Os estados membros da NATO Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia procuram apoio para a construção de bunkers, barreiras e acampamentos militares em suas fronteiras com a Rússia e a Bielorrússia. O ministro da Defesa da Estônia, Hanno Pevkur, diz: "A necessidade de uma linha de defesa báltica surge da situação de segurança!" O novo conceito de defesa da NATO também apoia esses esforços. É crucial coordenar atividades com a Polônia, diz Pevkur. Os Estados Bálticos da Estônia, Lituânia e Letônia anunciaram o projeto da "Linha de Defesa Báltica" em janeiro, enquanto a Polônia anunciou seu projeto "Escudo Oriental" em maio.

15:12 A Rússia se prepara para ação legal sobre o incidente do Nord StreamA Rússia está se preparando para tomar medidas legais contra a Alemanha, Dinamarca, Suécia e Suíça devido ao incidente envolvendo os gasodutos do Nord Stream, de acordo com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. A Rússia apresentou "reivindicações legais preliminares" com base em acordos internacionais para combater o terrorismo. Se o assunto não for resolvido nessa etapa, a Rússia planeja levar o caso a julgamento e recorrer à Corte Internacional de Justiça. O Ocidente não "escapará do assunto".

14:26 Chefe Militar da NATO: Ofensiva Ucraniana em Kursk Põe Desafios para PutinO Presidente do Comité Militar da NATO, Almirante Robert Bauer, acredita que a ofensiva ucraniana na região russa de Kursk apresenta dificuldades para o líder do Kremlin, Vladimir Putin. "Pela primeira vez desde 1941, uma potência estrangeira estabeleceu uma presença no solo russo", diz Bauer em entrevista à Interfax Ucrânia. "Isto representa um desafio estratégico para a Rússia. E também coloca desafios operacionais, uma vez que as linhas de suprimento passam por Kursk". No nível estratégico, Kyiv está causando uma "situação estratégica" para Moscou. "Se Putin insistir em defender a pátria, não terá sucesso porque a Ucrânia agora tem uma presença no solo russo".

13:44 Ucrânia: Número de Mortos Sobe para Dez em Sumy Após Duplo Ataque de DroneO número de mortos em um ataque duplo de drone do inimigo em Sumy aumentou para dez, de acordo com relatórios ucranianos. O número de feridos agora é de doze. Cento e treze pacientes foram evacuados do hospital atacado. Mais cedo hoje, um ataque russo resultou em uma morte e danos significativos no telhado de vários andares de um clínica. A evacuação de pacientes e funcionários começou. Serviços de emergência e polícia responderam ao local para ajudar. Ao mesmo tempo, a Rússia realizou outro ataque aéreo. O Presidente ucraniano Selenskyj falou quando ainda havia nove mortes.

12:56 Blinken: EUA Analisando Estratégia de SelenskyjO Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, afirmou que o governo dos EUA está examinando a "estratégia de vitória" do Presidente ucraniano Volodymyr Selenskyj apresentada ao Presidente Joe Biden durante sua reunião na Casa Branca. Selenskyj pediu novamente a autorização de Biden para utilizar armas ocidentais para ataques de longo alcance em alvos militares russos. Blinken disse, de acordo com um relatório da Voice of America, que o governo e os parceiros da Ucrânia estão atualmente avaliando os detalhes dessa estratégia e podem considerar "medidas adicionais" para ajudar a Ucrânia a alcançar a vitória se necessário. O Secretário de Estado Blinken defende uma posição mais dura no conflito da Ucrânia na Casa Branca, mas isso ainda não foi implementado pelo Presidente.

12:25 Londres: Mais de 2000 Ataques a Instalações de Saúde na Ucrânia Desde o Início do ConflitoO Ministério da Defesa do Reino Unido relatou 2.013 ataques a instalações de saúde ucranianas desde a invasão da Rússia em seu vizinho em fevereiro de 2022. Os funcionários foram alvo 235 vezes. Em julho, a exército russo bombardeou um hospital infantil em Kyiv. Desde o início do conflito, os ataques da Rússia ao sistema de saúde resultaram em 176 mortes, de acordo com o ministério.

11:48 Ucrânia Relata Cinco Mortes Após Ataque à Sede da PolíciaO número de mortos em um ataque russo à sede da polícia na cidade ucraniana de Kryvyi Rih aumentou para cinco. Um oficial de polícia ainda está preso sob os escombros e os esforços de resgate continuam, de acordo com o Ministério do Interior da Ucrânia. O ataque com mísseis em Kryvyi Rih é o segundo ataque à polícia ucraniana em dois dias.

10:58 Especialista Militar: Contraofensiva Russa em Kursk Faz ProgressoO analista militar australiano Mick Ryan relatou que a contraofensiva russa em Kursk fez progressos. Desde agosto, as forças ucranianas cruzaram a fronteira para a região russa de Kursk e ocuparam território. Após uma surpresa inicial, os russos montaram uma resistência e conseguiram recuperar território, embora a um ritmo mais lento, de acordo com Ryan. Uma incursão ucraniana a oeste da contraofensiva russa pode ter comprometido a segurança do flanco russo e isolado centenas de tropas russas, segundo Ryan, citando informações do Instituto de Estudos da Guerra (ISW) dos EUA.

10:30 Força Aérea Ucraniana: 73 Ataques de Drone RepelidosA força aérea ucraniana relatou que o exército russo lançou 73 drones de combate e 4 mísseis contra a Ucrânia durante a noite de sábado. A Ucrânia conseguiu interceptar 69 drones e 2 mísseis. O número de mortos em um ataque de drone russo a um hospital na região de Sumy aumentou para oito.

09:52 Equilíbrio da Visita de Trump: Zelenskyy Interrompe TrumpApós uma pausa de cinco anos, as conversas entre Donald Trump e o Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy foram retomadas. Trump recentemente criticou a ajuda dos EUA à Ucrânia.

09:39 ISW: Poucos Ataques de Longo Alcance Podem Alterar Significativamente o Curso da GuerraEspecialistas do Instituto de Estudos da Guerra (ISW) observaram que mesmo alguns ataques de longo alcance bem-sucedidos pela Ucrânia poderiam alterar significativamente o curso da guerra. "As autoridades russas parecem estar fazendo consideráveis esforços para influenciar a opinião internacional sobre se a Ucrânia deveria ser autorizada a empregar armas ocidentais para lançar ataques de longo alcance em instalações militares dentro da Rússia", avaliou o ISW, expressando preocupação de que tais ataques poderiam exercer forte pressão operacional no offensive russo. Os EUA continuam a resistir à autorização de ataques de longo alcance da Ucrânia no território russo.

09:18 Estado-Maior de Kyiv: Aproximadamente 1400 Vítimas Russas nas Últimas 24 HorasDe acordo com o Estado-Maior da Ucrânia, as forças russas supostamente sofreram 1.470 baixas, incluindo mortes e feridos, nas últimas 24 horas. Isso traz o total desde o início da invasão total há cerca de dois anos e meio para uma estimativa de 650.640. Nas últimas 24 horas, os russos também supostamente perderam 42 veículos blindados, 14 tanques, 62 drones e 55 sistemas de artilharia.

08:57 Ucrânia: Russos Atacam Instalação de Saúde, Resultando em 6 Mortes

De acordo com relatórios ucranianos, forças russas atacaram uma instalação de saúde em Sumy. Seis indivíduos perderam a vida neste ataque. A administração militar da Oblast de Sumy relatou o incidente. A instalação foi atacada usando drones Shahed, com outro ataque com drone em uma área residencial e, em seguida, outro ataque na instalação de saúde enquanto pessoal de resgate evacuava pacientes e funcionários. Além disso, a força aérea relatou bombas russas lançadas na Oblast de Sumy.

08:21 Goldschmidt Avisa sobre Ameaças ao Mar Báltico de Exportações de Petróleo Russo

Após acusações de exportações de petróleo russo via Mar Báltico, o ministro do meio ambiente de Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, avisou sobre potenciais perigos para a costa do Báltico. Goldschmidt afirmou que a Rússia estava descaradamente ignorando o embargo de petróleo após sua invasão da Ucrânia. Este conflito está ameaçando mares já comprometidos, disse Goldschmidt. Vários países ocidentais acusaram a Rússia de utilizar navios velhos para contornar sanções da UE devido à guerra. "O risco de um derramamento de petróleo está aumentando", alerta Goldschmidt. "Este petróleo provavelmente acabaria nas nossas praias, desde Fehmarn até Eckernförde."

07:52 Ucranianos Mantêm Resistência Contra Ataques Repetidos dos Russos em Pokrovsk

As tropas ucranianas e russas continuam a lutar pesadamente no leste da Ucrânia. Pokrovsk e seus arredores testemunharam combates intensos novamente, com as forças russas tentando fazer progresso na área há vários meses. O Estado-Maior em Kyiv anunciou em sua atualização noturna que 19 ataques russos às linhas de defesa ucranianas foram frustrados durante o dia. "Os defensores ucranianos permanecem firmes", afirmou. As tropas russas estão tentando cercar a cidade de várias direções e assegurar sua avanço frente aos contra-ataques ucranianos. Os combates também persistiram na região em torno de Kurachove. De acordo com relatórios ucranianos, cerca de 17 ataques russos foram repelidos durante o dia. A autenticidade das informações não pode ser confirmada independentemente.

07:41 Zelensky Enxerga Visita aos EUA de Forma Positiva

Apesar de não ter sido concedida uma ampla autorização para o uso de armas ocidentais durante sua visita aos EUA, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expressou satisfação com o evento. "Cada conversa avançou como deveria", afirmou em uma mensagem de vídeo na plataforma X. Zelensky apresentou o plano de paz da Ucrânia nos EUA. "Agora, nossas equipes devem trabalhar na implementação de cada medida e decisão", acrescentou. Em Washington, Zelensky encontrou-se com o presidente dos EUA, Joe Biden, e sua vice, Kamala Harris, bem como com o candidato presidencial republicano, Donald Trump, em Nova York. Trump expressou novamente sua confiança de que a guerra terminaria rapidamente se ele vencesse a eleição.

06:56 Catar Continua Negociações para a Retornada de Crianças Abduzidas

De acordo com fontes ucranianas, nove crianças recentemente resgatadas do conflito entre a Rússia fizeram parte de vários milhares que foram sequestradas. (Ver entrada às 02:18) Muitas delas perderam um ou ambos os pais durante o conflito e foram colocadas com seus avós, de acordo com Dmytro Lubinez, o ombudsman de direitos humanos da Ucrânia. As autoridades do Catar estão atualmente envolvidas em negociações para o retorno de mais crianças. Eles receberam uma lista contendo detalhes de 751 crianças para as quais a documentação necessária foi preparada, explicou Lubinez. De acordo com fontes ucranianas, aproximadamente 20.000 crianças foram ilegalmente levadas para a Rússia desde o início da guerra, com apenas algumas centenas sendo devolvidas até agora.

06:27 Blinken Critica China por Apoiar a Indústria de Armamentos da Rússia

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, enfatizou ao ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, as preocupações dos EUA com o apoio da China à indústria de armamentos da Rússia. "Se a China afirma que deseja a paz e o fim do conflito, mas ao mesmo tempo permite que suas empresas contribuam para a agressão contínua de Putin, não faz sentido", disse Blinken durante uma coletiva de imprensa. Wang afirmou que a posição da China sobre a guerra na Ucrânia tem sido consistentemente a de promover o diálogo pela paz, de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores chinês.

05:31 Forças Ucranianas Allegadamente Eliminam Dois Soldados Russos Usando Jet Ski e Drone

As forças ucranianas parecem ter matado dois soldados russos em um jet ski usando um drone, de acordo com o portal pró-ucraniano Defense Express. Os russos estavam atravessando o Rio Dnipro. O ativista Serhiy Sternenko compartilhou um vídeo mostrando o drone, equipado com uma carga explosiva, atingindo o jet ski.

02:18 Nove Indivíduos Capturados na Rússia Durante o Conflito Retornam à Ucrânia

Nove indivíduos que foram levados para a Rússia desde o início do conflito retornaram ao seu país natal. Este retorno ocorreu na sexta-feira, com a ajuda do Catar, que atuou como mediador, de acordo com Dmitro Lubinez, o ombudsman do país. Ele afirmou no Telegram que essas pessoas têm entre 13 e 17 anos, com um homem de 20 anos incluído. Este retorno fez parte de um plano de ação e foi facilitado pelo estado do Golfo. Os detalhes não puderam ser autenticados independentemente inicialmente. Eles foram separados de suas famílias ou responsáveis pelos invasores e vinham de lugares como Kherson, Zaporizhzhia ou Luhansk, acrescentou Lubinez.

00:31 Lukashenko Ameaça Guerra Mundial III se Belarus for AmeaçadaO líder da antiga república soviética da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, acusou a NATO de planejar atacar seu país e ameaçou usar armas nucleares caso tal ataque ocorresse. "Atacar a Bielorrússia é equivalente à Guerra Mundial III", declarou Lukashenko, de acordo com a agência de notícias do governo bielorrusso Belta, durante um discurso a estudantes em Minsk. Tanto a Bielorrússia quanto seu aliado Rússia utilizariam armas nucleares nessa situação. Lukashenko também agradeceu ao líder do Kremlin, Vladimir Putin, pela recente alteração na doutrina nuclear da Rússia. Lukashenko alega em seu discurso que a NATO tem planos intencionais de atacar a Bielorrússia. "Os americanos e poloneses já estão posicionados na fronteira, especialmente do lado polonês. Sabemos que a liderança polonesa já está esfregando as mãos", afirmou. A Bielorrússia não possui armas nucleares, mas armas nucleares táticas da Rússia foram estacionadas em seu território desde o final de 2023.

23:10 Ex-Comandante dos EUA e Aliados Pedem que Biden Tome Ação Contra a RússiaUm grupo de antigos militares e especialistas escreveu uma carta aberta ao presidente dos EUA, Joe Biden, pedindo medidas firmes para pôr fim ao conflito a favor da Ucrânia e contra possíveis ameaças da China. Entre eles estão o antigo comandante das forças dos EUA na Europa, Ben Hodges, e o antigo vice-comandante da NATO e major-general da Exército Alemão Gert-Johannes Hagemann. Eles defendem medidas contra a Rússia e em relação à China, incluindo a remoção de restrições ao uso de armas ocidentais contra a Rússia para atingir "alvos militares e logísticos" no território russo. Eles também exigem a entrega de 300 tanques Abrams e 1000 veículos blindados Stryker à Ucrânia, e um embargo completo de armas e tecnologia contra a Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, Bielorrússia e Azerbaijão. Eles também sugerem a expansão da NATO além de suas fronteiras transatlânticas para incluir o Japão, Austrália, Coreia do Sul, Filipinas e "qualquer outro país democrático que expresse seu desejo de ingressar", como a Argentina.

22:15 Inteligência Russa Investiga Jornalistas Estrangeiros por Causa de KurskA agência de inteligência doméstica russa FSB está investigando três jornalistas estrangeiros por sua cobertura de regiões controladas pelo exército ucraniano na região russa de Kursk. Os jornalistas da ABC News australiana Kathryn Diss e Fletcher Yeung, e o jornalista romeno Mircea Barbu são acusados de cruzar a fronteira russa ilegalmente, de acordo com a agência de notícias russa RIA Novosti. Os jornalistas enfrentam até cinco anos de prisão, mas os três não estão aparentemente na Rússia. Várias mídias internacionais, incluindo a emissora alemã Deutsche Welle, o canal de notícias dos EUA CNN e a emissora italiana Rai, cobriram as áreas controladas pela Ucrânia em Kursk.

21:35 Casa Branca Desconta Acusações Republicanas sobre Visita de ZelenskyA Casa Branca descartou as alegações republicanas de que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky teria interferido ilegalmente nas eleições dos EUA ao visitar uma fábrica de munições. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, chamou a alegação de "manobra política" e pediu aos republicanos que "deixem para lá". Ela afirmou que a delegação ucraniana havia solicitado a visita, facilitada pelo Departamento de Defesa. A visita de Zelensky à instalação de fabricação da Pensilvânia, onde são produzidos os projéteis de 155 mm necessários à Ucrânia, também foi acompanhada por vários democratas, incluindo o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro. Após a visita, os republicanos no Congresso iniciaram uma investigação e o presidente da Câmara exigiu que Zelensky "dispensasse" o embaixador ucraniano nos EUA em uma carta.

21:09 China, Brasil e Outros Países Advertem sobre Uso de Armas NuclearesA China, o Brasil e vários outros países advertiram contra o uso ou ameaça de armas nucleares contra a Ucrânia. "Pedimos o abandono do uso ou ameaça de armas de destruição em massa, especialmente nucleares, químicas e biológicas", dizia uma declaração conjunta. Doze países expressaram sua "profunda preocupação" com o risco de "escalada" na Ucrânia, afirmando que "infraestrutura civil, incluindo instalações nucleares pacíficas e outras instalações energéticas, não devem ser o alvo de operações militares". O apelo ocorre após ameaças do presidente russo Vladimir Putin nesta semana. Ele afirmou que a Rússia poderia empregar armas nucleares em caso de ataques aéreos graves em território russo e que qualquer ataque apoiado por uma potência nuclear seria considerado "agressão conjunta". Zelensky também acusou a Rússia de ter a intenção de atacar reatores nucleares ucranianos.

Você pode revisar todos os desenvolvimentos anteriores aqui.

O bloco europeu poderia ter um papel na prestação de apoio aos Estados Bálticos e Polônia em seus esforços para garantir financiamento para medidas de segurança na fronteira.

Em face do incidente do Nord Stream, a União Europeia deve estar preparada para enfrentar potenciais ações legais da Rússia.

Leia também: