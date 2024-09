Zelensky vai fazer um apelo imediato e cara a cara a Biden e Harris em meio à preparação da Ucrânia para a perspectiva de uma presidência de Trump.

O detalhamento da "estratégia de vitória" de Zelensky que ele planeja transmitir individualmente ao Presidente Biden e à Vice-Presidente Harris permanece desconhecido, uma vez que tem sido mantido em sigilo até sua apresentação aos líderes americanos.

No entanto, fontes com conhecimento de seus principais pontos compartilharam que essa estratégia está alinhada com os intensos pedidos de Zelensky por uma intervenção mais rápida para conter a intrusão russa. Além disso, espera-se que ele pressione por garantias de segurança de longo prazo que possam suportar mudanças na liderança americana, considerando a disputa presidencial prevista entre Harris e o ex-Presidente Trump.

A estratégia, segundo those familiar with it, serve como resposta de Zelensky ao crescente cansaço até mesmo entre seus aliados ocidentais mais fortes em relação ao conflito. Ela visa demonstrar que a Ucrânia ainda pode triunfar sem ceder território ocupado pela Rússia para que os combates cessem, desde que uma ajuda suficiente seja fornecida prontamente.

Isso inclui a revisão da ideia de autorização para o uso de armas de longo alcance fornecidas pelo Ocidente mais adiante no território russo, algo que Biden havia sido relutante em apoiar anteriormente, mas que recentemente tem mostrado sinais de considerar com a pressão crescente.

Mesmo que Biden decida aprovar o uso de armas de longo alcance, é incerto se essa decisão será tornada pública.

Biden costuma levar tempo para ponderar decisões relacionadas às novas capacidades da Ucrânia. No entanto, dada a possibilidade de uma mudança significativa na abordagem americana do conflito caso Trump emergisse vitorioso nas eleições, oficiais ucranianos, bem como muitos oficiais americanos, sentem que há uma necessidade urgente de ação.

Trump declarou que poderia pôr fim à guerra ao assumir o cargo e sugeriu cortar o apoio dos EUA aos esforços de batalha de Kyiv.

Tales declarações intensificaram a importância das discussões na Sala Oval desta quinta-feira, de acordo com oficiais americanos e europeus, que enfatizam a urgência de acelerar a ajuda à Ucrânia enquanto Biden ainda estiver no poder.

Durante a visita de Zelensky, os EUA devem anunciar um novo pacote de segurança substancial. Embora a entrega do equipamento possa ser adiada devido a restrições de inventário, a CNN relatou isso com base em informações de duas fontes americanas. Na quarta-feira, os EUA anunciaram um pacote de $375 milhões.

No dia anterior à visita de Zelensky à Casa Branca, Biden indicou que sua administração estava comprometida em garantir que a Ucrânia tivesse o apoio necessário para triunfar em sua luta pela sobrevivência.

" Amanhã, anunciarei uma série de medidas para aumentar a ajuda militar à Ucrânia - mas a vitória final da Ucrânia vai além do que acontece no campo de batalha. Também é sobre como os ucranianos fazem o melhor uso de um futuro livre e independente, pelo qual tantos indivíduos já sacrificaram tanto", declarou.

As apreensões sobre o futuro do apoio americano têm colorido grande parte das reuniões de Zelensky em Washington. Durante sua visita no ano passado, seu objetivo principal foi pressionar os líderes republicanos do Congresso a aprovar fundos adicionais para a Ucrânia.

Eventualmente, a ajuda foi aprovada, mas o apoio à Ucrânia entre os aliados de Trump não é particularmente forte. Embora Zelensky vá se encontrar com líderes do Capitólio nesta quinta-feira, ele não se encontrará com o novo presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson.

“Este conflito enfraqueceu a viabilidade fundamental da Rússia. Se você observar o número alarmante de baixas e feridos entre os russos, não mencionando os milhões de russos que deixaram o país, sua máquina de guerra pode estar funcionando, mas sua economia está se deteriorando”, declarou o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, na MSNBC desta semana. “Portanto, acho que, com o tempo, seja Putin ou seus assessores, eles reconhecerão a futilidade de prosseguir com isso. É nossa responsabilidade apressar esse dia.”

Forjando uma relação com Harris

A reunião particular de Zelensky com Harris nesta quinta-feira, após sua consulta com Biden, destaca seu objetivo de fortalecer sua relação líder-para-líder mais crucial no caso de Harris emergir vitoriosa.

Desde que assumiu o cargo de Biden, Harris e sua equipe têm insistido que não há discordância entre ela e Biden em questões de política externa importantes.

O conflito em andamento entre a Ucrânia e a Rússia não é uma exceção, uma vez que eles enfatizam que a Ucrânia continuará a receber o apoio inabalável dos EUA contra a agressão russa sob uma administração de Harris.

O encontro cara a cara de Harris com Zelensky nesta quinta-feira marcará seu sexto encontro desde o início do conflito em fevereiro de 2022. Apenas alguns dias antes do início dos ataques russos em fevereiro de 2022, sua conversa na Conferência de Segurança de Munique girava em torno da acumulação militar russa ao redor da Ucrânia e da possibilidade de guerra.

Em seu discurso na Convenção Nacional Democrática do mês passado, Harris se deu crédito pela resposta americana.

“Cinco dias antes do ataque da Rússia à Ucrânia, me reuni com o Presidente Zelensky para alertá-lo sobre o plano de ataque da Rússia. Facilitei uma resposta global - abrangendo mais de 50 países - para contra-atacar a agressão de Putin. E como Presidente, ficarei firmemente ao lado da Ucrânia e de nossos aliados da NATO”, declarou.

Os assessores de Trump argumentam que as declarações de Trump sobre o conflito na Ucrânia demonstram uma diferença significativa de perspectivas de política externa entre ele e a vice-presidente. (Parece improvável que Trump se reúna com o líder ucraniano, apesar de ter sugerido anteriormente que poderiam.)

A campanha de Trump tem criticado Zelensky por sua entrevista à The New Yorker, publicada no domingo passado, onde Zelensky rotulou JD Vance como "muito radical".

“Seu comentário parece implicar que a Ucrânia deve fazer um sacrifício. Isso nos leva de volta à questão do custo e quem o suporta. A noção de que o mundo deve pôr fim a esta guerra à custa da Ucrânia é inaceitável”, declarou Zelensky na entrevista. “Comentários assim de um potencial Vice-Presidente acendem sinais de alerta para nós.”

Trump se referiu aos comentários de Zelensky em um discurso na Carolina do Norte na quarta-feira.

“O Presidente da Ucrânia está em nosso país e está fazendo acusações contra seu presidente favorito, eu”, declarou Trump.

Em privado, até mesmo alguns dentro da administração de Biden reconhecem que quaisquer garantias que Zelensky possa receber de Biden e Harris sobre o apoio dos EUA à Ucrânia poderiam ser infrutíferas sob um presidente americano diferente.

Durante a assinatura de um novo acordo de defesa EUA-Ucrânia na reunião do G7 na Itália em junho, Zelensky foi questionado sobre seu plano de contingência em tal cenário.

"Se o povo estiver do nosso lado, qualquer líder estará conosco em nossa luta pela liberdade", respondeu Zelensky.

De acordo com a estratégia de Zelensky, ele planeja enfatizar que a Ucrânia pode alcançar a vitória sem ceder território algum, desde que a ajuda seja fornecida prontamente em quantidade suficiente. Para fortalecer ainda mais sua relação, Zelensky também terá uma reunião particular com a Vice-Presidente Harris, que compartilha do compromisso de Biden em apoiar a Ucrânia contra a agressão russa.

