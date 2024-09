Zelensky sugere que Putin hesita em implantar armas nucleares devido ao seu apego pessoal à preservação de sua vida.

18:59 Confrontos Pesados de Artilharia e Assaltos Aéreos Russos no Leste da UcrâniaConfrontos pesados de artilharia e assaltos aéreos russos utilizando bombas em queda livre causaram agitação nas linhas de frente no leste da Ucrânia. Mais de 20 assentamentos perto de Sumy e Kharkiv supostamente receberam bombardeios da artilharia russa, de acordo com o relatório noturno do Estado-Maior de Kyiv. Ataques russos às linhas de defesa ucranianas foram relatados nas zonas de crise em torno do Donbass. Em Pokrovsk, 13 assaltos foram repelidos, e em Kurachove, 17 avanços de tropas russas foram detidos. Os números não podem ser confirmados independentemente. Luta similarly intensa foi relatada na área de Vuhledar. Analistas militares ucranianos esperam que a cidade pequena no sul do Donbass, em conflito há dois anos, possa em breve cair sob o controle russo.

18:21 Ucrânia Afirma Escrutínio de Drones em Armazém de Armas na Região de VolgogradA Ucrânia supostamente atacou um armazém de armas na região sul da Rússia de Volgograd com mais de 100 drones. De acordo com o exército ucraniano no Telegram, o armazém militar em Kotluban foi o alvo do ataque. Sinais de incêndio e detonação de munição foram observados no local do armazém. Um representante do setor de defesa ucraniano afirmou que 120 drones ucranianos voaram por mais de 600 quilômetros para atacar o armazém de armas, causando danos a armazéns de munição e foguetes, o que resultará em uma escassez de munição para unidades do exército de ocupação russo. A Rússia ainda não confirmou o ataque.

17:42 Baerbock: Armas de Longo Alcance Cruciais para Superar Barreira de MinasDe acordo com a Ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock, a Ucrânia deveria ter a capacidade de usar armas de longo alcance para fins de defesa: "Eu tenho consistido em dizer que eles jogam um papel significativo, especialmente em atravessar a barreira de minas no leste da Ucrânia", disse a política verde na ARD. Quando perguntada se deveria ser fornecida uma entrega diferente pela Alemanha no futuro, ela respondeu que sua posição é clara, mas que o Chanceler Olaf Scholz tem uma opinião diferente: "E em uma coalizão - em uma coalizão democrática - funciona desta forma: se não podemos concordar nesse ponto, não podemos apoiá-lo. Então os americanos e os britânicos e os franceses farão isso." O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, está empurrando para a autorização do uso de armas ocidentais além da fronteira com a Rússia. Isso permitiria, por exemplo, bombardeiros ficarem seguros de ataques às suas bases. Os EUA precisariam aprovar o uso de mísseis ATACMS, e o Reino Unido de mísseis de cruzeiro Storm Shadow. Mísseis de cruzeiro alemães Taurus poderiam até alcançar Moscou, ao contrário de sistemas de armas comparáveis da Grã-Bretanha ou França.

17:10 Cerca de 500 Pesquisadores Afetados pelo Suspenso da Cooperação da CERN com a RússiaCerca de 500 pesquisadores com ligações a instituições russas são afetados pelo iminente fim da cooperação da CERN com a Rússia, de acordo com a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (CERN). Esses cientistas precisarão cessar colaborações quando o contrato expirar em 30 de novembro, afirma um porta-voz do CERN, confirmando relatórios da mídia. A CERN decidiu suspender sua cooperação com a Rússia e seu aliado Belarus em junho de 2022, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, decisão que foi finalizada em dezembro de 2023. O acordo atual com a Belarus já havia expirado no final de junho de 2024, afetando 15 cientistas belarusianos, de acordo com o porta-voz do CERN. A saída da Rússia também significa a perda de um importante contribuinte da organização, uma vez que Moscou atualmente fornece cerca de 4,5% do orçamento da organização. No entanto, outros estados membros são esperados para cobrir essa lacuna.

16:27 Relatório: Navalny Sofreu Dor Abdominal - Documentos Sugerem EnvenenamentoAs autoridades russas afirmam que Alexei Navalny morreu de causas naturais em fevereiro deste ano. Os apoiadores de Navalny e vários políticos ocidentais culpam a liderança russa e o Presidente Vladimir Putin pela morte de Navalny. Um novo relatório reforça essa alegação: "The Insider" relata, citando documentos oficiais, que as autoridades russas supostamente removeram sintomas que Navalny apresentou pouco antes de sua morte na prisão. De acordo com o relatório, Navalny reclamou de dor abdominal intensa e vomitou reflexivamente, também experimentando câimbras antes de perder a consciência. A causa oficial da morte - um distúrbio do ritmo cardíaco - não explica tais sintomas, de acordo com a mídia. Médicos consultados indicaram que esses são sinais comuns de envenenamento.

15:55 Tropas Russas Afirmam ter Repelido Seis Tentativas de Invasão da Ucrânia em KurskAs forças russas supostamente repeliram seis novas tentativas da Ucrânia de infiltrar a região oeste de Kursk, de acordo com o Ministério da Defesa de Moscou. A Reuters relata que o ministério anunciou em um post do Telegram que suas forças, com a ajuda de aeronaves e artilharia, repeliram tentativas de invasão perto da vila de Novy Put, a cerca de 79 quilômetros a oeste de Sudzha. O ministério afirma que 50 soldados ucranianos foram mortos ou feridos, e um tanque e quatro veículos de combate blindados, além de um carro, foram destruídos. Essas declarações não podem ser autenticadas independentemente.

15:28 Cenas de Devastação: Rússia Bombardeia Saporischschja com 13 Assaltos AéreosA cidade ucraniana de Saporischschja é atingida por assaltos aéreos. Pelo menos 13 pessoas ficaram feridas, com blocos residenciais desabando em algumas áreas. Incêndios estão queimando em vários edifícios. O serviço de emergência ucraniano relata que dez casas particulares foram danificadas.

14:34 Forças Armadas Alemãs se Preparam para o Pior cenário - Guerra Convencional na Europa nos Próximos Cinco AnosApós concluir o exercício "Tempestade Vermelha Alpha", as forças armadas alemãs planejaram uma sequência intitulada "Tempestade Vermelha Bravo" para o próximo ano. Este exercício de três dias, que termina em um sábado no porto de Hamburgo, deixou o comando regional satisfeito. De acordo com o chefe de estado-maior, Tenente-Coronel Joern Plischke, os objetivos foram alcançados, tanto nos postos de comando quanto com a 2ª Companhia de Defesa Interna. O foco principal foi na segurança da infraestrutura crítica, manutenção da conscientização uniforme em todos os níveis e comunicação rápida e segura com todos os participantes. Dada a invasão da Ucrânia pela Rússia, a possibilidade de uma guerra convencional na Europa nos próximos cinco anos é discutida. A OTAN visa contrapor coletivamente essa ameaça, exigindo o Deployment rápido de tropas aliadas do oeste para o leste. De acordo com a Alemanha, com sua posição geográfica estratégica, ela serve como um hub. Portanto, a prática de transportes militares por ferrovia, rodovia ou ar, suprimento de itens essenciais, como comida, camas ou combustível, ou garantia do movimento de colunas de veículos inteiros se torna crucial para desencorajar potenciais ameaças de maneira efetiva.

14:03 Londres: Reservas de Munições Russas Sofrem Maiores Perdas Devido a Ataques de DroneCom base em avaliações britânicas, os ataques de drones ucranianos resultaram nas maiores perdas de munições para a Rússia desde o início do conflito. O ataque meticuloso a um depósito de munições perto de Turov, na região central russa de Tver, em 18 de setembro, é estimado em pelo menos 30.000 toneladas de munições destruídas. Os ataques subsequentes aos depósitos em Tikhoretsk, na região do Krasnodar, no sul da Rússia, e outros locais em Turov ocorreram durante a noite de 21 de setembro, de acordo com o Ministério da Defesa britânico. As perdas totais de munições nesses três sites representam a maior quantidade de munições russas e fornecidas pela Coreia do Norte destruídas durante a guerra.

13:31 Moscou Defende Expansão da Doutrina NuclearEnfrentando críticas, a Rússia, como potência nuclear, justificou a revisão de sua doutrina de uso de armas nucleares. Os novos fundamentos da dissuasão nuclear são necessários devido à proximidade da infraestrutura da OTAN das fronteiras da Rússia e à intenção das potências ocidentais de vencer Moscou através de seus suprimentos de armas à Ucrânia, como informado pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, na televisão estatal russa. A autoridade para empregar armas nucleares reside com as forças militares.

13:00 Médicos Voluntários Heróis Lutam contra Mísseis de KremlinApós um míssil russo atingir um edifício em Kharkiv, Serhii corre para o local. Como parte de uma equipe voluntária, ele atende aos feridos e resgata vítimas dos escombros. Ele escolheu voluntariamente essa missão.

12:28 Saporizhzhia Relata 16 Vítimas após Ataque com Mísseis de Cruzeiro RussoO número de feridos em Saporizhzhia após um ataque com mísseis de cruzeiro russo aumentou para 16, incluindo um menino de 17 anos, de acordo com a administração militar da cidade no Telegram. A Rússia atacou Saporizhzhia com 13 mísseis de cruzeiro ao amanhecer. Todas as vítimas foram retiradas e tratadas.

11:55 "Testemunho Terrível" - Zelensky Recorda Massacre de Babi YarO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky comemorou hoje o massacre de Babi Yar, uma triste lembrança de quando, há 83 anos, mais de 33.000 judeus foram mortos pela Wehrmacht alemã em uma ravina em Kyiv. Babi Yar, disse ele no X, é um "testemunho terrível" dos crimes mais escuros cometidos quando o mundo escolhe permanecer em silêncio, ignorar ou ficar indiferente em vez de combater o mal. Zelensky, de ascendência judaica, destacou Babi Yar como uma prova eloquente das brutalidades que as nações podem infligir quando seus líderes fomentam o medo e a violência - uma clara alfinetada no líder do Kremlin, Vladimir Putin.

11:00 Ucrânia: Número de Mortos no Ataque ao Hospital de Ontem em Sumy Aumenta para DezO número de mortos no ataque russo a um hospital na cidade fronteiriça ucraniana de Sumy aumentou para dez. O hospital foi atacado duas vezes no sábado. O segundo ataque ocorreu enquanto os trabalhadores de resgate retiravam os feridos e mortos e os pacientes eram evacuados. As forças russas dispararam 31 vezes na região fronteiriça durante a noite e pela manhã.

10:32 Mídia Russa Relata Incêndio em Depósito de Armas em VolgogradoFontes da mídia russa agora relatam explosões perto de bases militares russas, após relatórios de blogueiros militares. A base naval em Baltijsk, na região de Krasnodar, suspeita de ter lançado drones kamikaze contra a Ucrânia, testemunhou explosões, de acordo com a agência de notícias Astra. Em Kotluban, na região de Volgogrado, um grande depósito de munições foi atingido, resultando em incêndios e detonações. De acordo com a Ucrânia, mísseis balísticos iranianos e lançadores estavam armazenados no depósito de Kotluban.

10:02 Exército Ucraniano Relata 165 Encontros nas Últimas 24 HorasNas últimas 24 horas, o exército ucraniano relatou até 165 encontros, com cerca de um quarto ocorrendo perto da cidade disputada de Pokrovsk, na região do Donbass. As tropas russas realizaram 73 ataques aéreos contra posições e centros civis, usando 124 bombas aéreas guiadas e lançando sete mísseis. Além disso, ocorreram mais de 4.700 ataques, incluindo 179 com lançadores de foguetes múltiplos, e usando mais de 1.700 veículos aéreos não tripulados (UAVs) como drones kamikaze. As forças aéreas ucranianas, além das forças de mísseis e artilharia, realizaram seis ataques a locais que abrigam tropas, armas e equipamento militar, de acordo com o exército ucraniano.

10:00 Juiz do Supremo Tribunal da Ucrânia Morto em Ataque de Drone a Veículo CivilUm juiz do Supremo Tribunal da Ucrânia, que estava prestando assistência humanitária a residentes em uma vila na região de Charkiv, foi morto em um ataque de UAV a um veículo civil. De acordo com a procuradoria regional, citada pelo site de notícias Ukrinform, um UAV de visão em primeira pessoa hostil atingiu o SUV em que o Juiz Leonid Loboyko estava viajando enquanto se dirigia à vila para distribuir ajuda. Ele morreu instantaneamente, enquanto três passageiras no veículo ficaram feridas. A Ucrânia está investigando o incidente por possível crimes de guerra e homicídio.

09:43 Ucrânia Relata Danos a Estruturas Civis em SaporischschjaOficiais ucranianos relatam danos significativos a estruturas civis na cidade industrial do sul de Saporischschja após uma série de bombardeios aéreos russos. Pelo menos sete pessoas ficaram feridas, de acordo com Ivan Fedorov, chefe da administração regional, por meio de um post no Telegram. Ainda pode haver pessoas presas sob os escombros. Foram relatados mais de dez bombardeios, com vários incêndios iniciados.

09:15 Rússia Nega Abate de 125 Drones Ucranianos Ontem à NoiteO Ministério da Defesa da Rússia nega ter interceptado e destruído 125 drones ucranianos durante os ataques aéreos noturnos. Os governadores de várias regiões relataram danos dos ataques, mas não foram relatadas baixas. De acordo com o ministério, 67 drones foram abatidos na região de Volgograd no sul da Rússia, 17 em cada uma das regiões de Belgorod e Voronezh e 18 na região de Rostov.

08:41 Ucrânia Relata 1.170 baixas Russas nas Últimas 24 HorasO exército ucraniano relata 1.170 baixas russas nas últimas 24 horas, elevando o total de feridos e mortos para cerca de 652.000. As forças ucranianas também relatam a destruição de nove tanques russos, 62 sistemas de artilharia e 38 veículos blindados. Foram derrubados 93 drones e um sistema de defesa aérea.

08:19 Analistas Militares: Ucrânia Alvo de Mais Depósitos de Munições RussosExpertos militares na plataforma X relatam que drones de ataque ucranianos atingiram um depósito de munições russo em Kotluban durante a noite. Fontes na região de Volgograd relatam incêndios perto do grande depósito de munições russas. O sistema de informações de incêndios da NASA também confirma incêndios na face norte do depósito. Nem o Kremlin nem o exército ucraniano emitiram declarações sobre esse incidente até agora.

07:20 Líder do SPD Quer Forte Apoio Internacional à UcrâniaO líder do SPD, Lars Klingbeil, espera que a próxima cúpula Ucrânia-EUA em Ramstein enfatize a solidariedade com o país atacado pela Rússia. "A cúpula deve transmitir uma mensagem clara de que todos, incluindo os Estados Unidos após as eleições de novembro, estão obrigados a continuar fornecendo assistência ativa à Ucrânia enquanto for necessário", afirmou Klingbeil. Também é digno de nota "como futuras conferências de paz podem ser organizadas de forma mais ampla com o objetivo de gerar discussões mais substanciais sobre uma perspectiva de longo prazo para a paz no interesse dos ucranianos", acrescentou. Biden está programado para visitar a Alemanha em 10 de outubro, enquanto uma conferência das 50 nações que apoiam o exército ucraniano está prevista para acontecer na base aérea de Ramstein em 12 de outubro. O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, também é esperado para participar.

06:03 Porta-voz de Zelensky sobre Desploiamento de Armas: Russos Serão Notificados PrimeiroDe acordo com o porta-voz do Presidente ucraniano, ainda não foi tomada uma decisão definitiva sobre o deployment de armas ocidentais no território russo. Serhiy Nykyforov esclarece em um programa de notícias ucraniano que ainda não há decisão conclusiva sobre esse assunto. No entanto, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tem se envolvido em discussões com vários países, incluindo Itália, França, Reino Unido e Estados Unidos. Nykyforov acrescenta: "Devemos compreender que os russos serão os primeiros a saber sobre a autorização para penetrar profundamente no território russo. Eles saberão primeiro, e depois haverá um anúncio oficial."

04:48 Suíça Apoia Iniciativa de Paz da China, Ucrânia Espera DesilusãoO Ministério das Relações Exteriores da Suíça expressa apoio a uma iniciativa de paz liderada pela China para pôr fim ao conflito na Ucrânia. A perspectiva da Suíça sobre essas iniciativas mudou significativamente, segundo o ministério em Berna. Enquanto isso, a Ucrânia expressa insatisfação com a posição da Suíça. A Ucrânia está organizando uma segunda cúpula de paz em novembro. Em junho, cerca de 50 países sem a Rússia e a China participaram da primeira reunião na Suíça.

03:13 Lituânia Envia Pacote de Ajuda ao KyivA Lituânia está enviando um pacote de ajuda militar que inclui munição, computadores e suprimentos logísticos à Ucrânia. A ajuda é esperada para chegar nos próximos dias, como anunciado pelo governo lituano. Desde o início do ano, a Lituânia já forneceu munição de 155 mm, veículos blindados M577 e M113, sistemas anti-drone, armas antitanque, sistemas de controle remoto e outros equipamentos à Ucrânia.

02:29 Três Mortos em Ataques Russos na Região de KharkivTrês pessoas morreram e seis ficaram feridas em ataques aéreos russos ao vilarejo de Slatyne, na região de Kharkiv, de acordo com autoridades locais. O ataque atingiu a infraestrutura civil e afetou uma instituição educacional e empresas, causando vítimas enquanto as pessoas estavam nas ruas, de acordo com o Governador da Oblast de Kharkiv, Oleh Syniehubov.

01:29 Ajuda Militar dos EUA à Ucrânia Rotulada como "Risco Ignorante" pela Coreia do NorteA Coreia do Norte, acusada de envolvimento em comércio proibido de armas com a Rússia, rotula a ajuda militar de US$8 bilhões à Ucrânia como "um ato irracional" e "brincar com fogo" em relação ao superpoder nuclear Rússia. O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou essa nova assistência durante a visita do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a Washington. Seu objetivo é fortalecer a autodefesa de Kyiv, com armamentos de alcance estendido para permitir que a Ucrânia ataque a Rússia a partir de uma distância segura.

00:25 Mortes em Assalto a Sumy Aumentam para DezO número de mortos aumentou para dez após um ataque russo a um hospital em Sumy, cidade localizada na fronteira da Ucrânia. O ministro do Interior da Ucrânia, Igor Klymenko, informou sobre a situação, explicando que a primeira morte ocorreu devido ao ataque inicial ao hospital, seguido por uma nova rodada de bombardeios durante a evacuação de pacientes. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusa a Rússia de lançar uma "guerra contra hospitais".

