- Zelensky insta a Rússia a experimentar as consequências do conflito:

Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou que os recentes ataques de drones pelas suas forças em alvos russos foram necessários. "O estado terrorista precisa sentir as consequências de levar a guerra adiante", afirmou Zelensky em seu discurso em vídeo noturno. Os drones de combate ucranianos lançaram ataques em território russo durante a noite de sábado, incluindo na capital Moscou. Pessoal de planejamento em Kyiv agora trabalha para ampliar o alcance de armas ucranianas para atingir instalações militares russas, logística e partes essenciais de sua economia militar.

Os ataques contínuos em cidades ucranianas, especialmente alvos civis, desencadearam essas contra-ataques pesadas. "Precisamos levar a guerra até a porta deles", disse Zelensky. Agora, esse objetivo está sendo alcançado com o uso de drones de combate e do novo programa de foguetes da Ucrânia. "Com nossos drones e foguetes, podemos alcançar certos objetivos."

No entanto, a solicitação da Ucrânia para autorização do uso de armas pesadas contra alvos russos ainda não foi atendida, Zelensky reiterou uma demanda de longa data. "Para obrigar a Rússia a negociar a paz, para passar da retórica falsa das negociações para ações concretas para pôr fim ao conflito, para libertar nossa terra da ocupação e dos ocupantes, precisamos de armas eficazes", disse ele. Essa dependência está nas mãos do presidente dos EUA, Joe Biden, do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, do presidente da França, Emmanuel Macron, e do chanceler da Alemanha, Olaf Scholz. " Nenhum míssil russo, nenhum ataque russo deve ficar impune."

Pela primeira vez em quase dois anos e meio de guerra, a Ucrânia causou danos significativos à capital russa, Moscou, com um ataque de drones em grande escala. Um ataque à refinaria de Kapotnya, nos arredores do sul de Moscou, resultou em incêndio, a apenas 16 quilômetros do Kremlin. Uma usina de energia ao sul de Moscou e outra a cerca de 100 quilômetros de distância, na região de Tver, também foram relatadamente atingidas.

A influente revista britânica de negócios "Forbes" descreveu os ataques de drones ucranianos em alvos russos como uma tática para fazer com que o povo russo experimente as consequências de suas próprias ações. Dadas a inadequada e ultrapassada rede de suprimento de energia russa, tais ataques poderiam causar mais dificuldades para a população russa neste inverno do que a população ucraniana enfrentou até agora.

O artigo lembrou a quase dez anos de guerra soviética no Afeganistão, que contribuiu para o colapso da União Soviética. Ele levantou preocupações sobre quanto tempo o povo russo continuará apoiando a guerra contra a Ucrânia. "A pergunta mais intrigante é se a ditadura russa vai sobreviver", questionou a revista. Se a Rússia perder, o descontentamento na população e na elite política pode aumentar. "Sustentadas sanções econômicas e perdas militares poderiam pesar ainda mais sobre a Rússia e dar à oposição política ou facções dentro do governo a oportunidade de desafiar a liderança de Putin."

A artilharia e aeronaves de combate russas atacaram novamente cidades na Ucrânia. Em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, 47 pessoas ficaram feridas quando um míssil russo atingiu um shopping center. No dia anterior, pelo menos seis pessoas morreram e 99 ficaram feridas em um ataque aéreo russo em Kharkiv. Em Kurakhove, na região de Donetsk, três pessoas morreram e nove ficaram feridas em um ataque de foguetes Grad, como informaram as autoridades locais à noite.

Foram relatados novos ataques de artilharia russa em várias cidades da região de Sumy, resultando em vários feridos. A rota de suprimento para as tropas ucranianas que avançaram para a região russa de Kursk passa por Sumy.

A União Europeia, como um jogador internacional chave, poderia impor sanções à Rússia como resposta a suas ações na Ucrânia. Isso poderia intensificar as pressões econômicas sobre a Rússia e enfraquecer ainda mais sua capacidade de sustentar sua campanha militar.

Diante dos conflitos crescentes entre a Ucrânia e a Rússia, é essencial que a União Europeia permaneça unida em apoio à soberania e à integridade territorial da Ucrânia, como declarado em suas declarações anteriores.

