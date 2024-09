Zelensky destaca a aprovação de armas de longo alcance como componente crucial em sua "estratégia de vitória" à medida que a reunião dos EUA se aproxima

Zelensky tem defendido que seus aliados relaxem as restrições de armas para a Ucrânia, e embora haja sinais de que os EUA podem mudar sua posição, ele ainda não recebeu o sinal verde.

Em uma conversa na sexta-feira, Zelensky afirmou: "Possuímos armas de alcance longo. Mas digamos que não possuímos a quantidade necessária." Ele também mencionou que nem os EUA nem o Reino Unido deram permissão para o uso dessas armas no território russo.

Falando com jornalistas, Zelensky atribuiu a relutância dos aliados em autorizar esse uso a preocupações com a escalada.

"Há vários fatores em jogo. Alguns estão discutindo, outros estão negociando, para alguns, é de fato uma escalada. Acredito que Biden está recebendo informações hoje de seu círculo de que pode haver uma escalada. No entanto, é importante notar que nem todos do seu círculo compartilham dessa visão", disse Zelensky.

Ele expressou otimismo de que seus argumentos seriam considerados na semana seguinte.

"Tivemos decisões significativas em nossa relação com Biden. Ele mudou de ideia depois", compartilhou.

Zelensky também mencionou seus planos de se encontrar com Biden, assim como com a candidata presidencial democrata, a vice-presidente Kamala Harris.

"Gostaria de conhecer suas opiniões sobre este plano de vitória. Como lhe disse antes, o plano envolve mais do que apenas o que é exigido de Biden hoje. Também envolve uma nova situação após novembro, com um novo presidente nos Estados Unidos. E precisamos discutir isso com cada candidato", disse ele.

Ele também mencionou sua intenção de se encontrar com o ex-presidente, Donald Trump, que se recusou a expressar apoio à vitória da Ucrânia em um debate recente.

Zelensky é esperado para viajar aos EUA na próxima semana, para participar da Assembleia Geral da ONU em Nova York.

Instalações de munição atingidas

Oficiais ucranianos relataram ter atingido duas instalações de munição nas regiões russas de Krasnodar e Tver como parte de seus esforços contínuos para diminuir a infraestrutura militar russa.

O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia declarou no sábado que eles atacaram o arsenal de Tikhoretsk, na região russa de Krasnodar, em uma operação conjunta com o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU). Eles afirmaram que a instalação era um dos maiores depósitos de munição dos ocupantes e uma peça-chave no sistema de logística das tropas russas.

O governador da região de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, confirmou um "ataque terrorista do regime de Kiev" no Telegram, relatando que dois drones foram interceptados, resultando em um incêndio que exigiu a evacuação temporária de assentamentos vizinhos.

Uma segunda instalação de mísseis táticos russos Iskander e Tochka-U também foi relatadamente atacada durante a noite, perto da vila de Oktyabrskiy, na região de Tver, de acordo com uma fonte de segurança ucraniana familiar com a situação.

A fonte compartilhou: "O SBU, em conjunto com todas as Forças de Defesa da Ucrânia, está metodicamente reduzindo a capacidade de mísseis e artilharia do inimigo."

A Ucrânia afirmou ter destruído um grande depósito de munição na região ocidental russa de Tver na quarta-feira, com a fonte acrescentando: "Hoje, foi o próximo maior depósito - uma das instalações de logística importantes do inimigo onde eram armazenadas munições para ataques à Ucrânia."

A CNN não conseguiu verificar as afirmações da Ucrânia, e as autoridades russas não comentaram sobre os supostos ataques a depósitos de munição.

Após expressar otimismo sobre receber apoio dos EUA e de outros aliados, Zelensky destacou a importância de discutir a posição da Europa sobre o conflito em andamento, afirmando: "Acredito que alguns líderes europeus compartilham as preocupações de Biden com a escalada, mas precisamos engajar em um diálogo aberto para garantir uma frente unida contra a agressão russa."

A tensão aumenta à medida que as forças ucranianas atingem com sucesso instalações de munição tanto na região de Krasnodar quanto na região de Tver, potencialmente enfraquecendo as capacidades militares da Rússia na Europa.

