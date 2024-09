Zelensky defende atacar bases aéreas russas.

Após os recentes ataques aéreos russos em áreas urbanas ucranianas, o Presidente Zelenskyy reforçou seu pedido ao Ocidente para autorização de contra-ataques em território russo. De acordo com Zelenskyy, isso exigiria atacar bases aéreas russas e atrapalhar a logística da agressão russa. As negociações ucranianas com as partes relevantes em Washington estão em andamento nesse sentido.

De acordo com fontes de notícias ucranianas, o lado americano foi apresentado a uma lista de potenciais alvos para tais ataques ucranianos usando armas de longo alcance de origem ocidental. Zelenskyy comentou, "Limpar os céus ucranianos de bombas guiadas russas é um passo significativo rumo a obrigar a Rússia a buscar um término da guerra e uma paz justa." Em Kharkiv, um ataque aéreo a um prédio residencial deixou seis mortos e 99 feridos.

Zelenskyy implorou, "Eu me dirijo aos Estados Unidos, ao Reino Unido, à França e à Alemanha: Devemos ser capazes de defender completamente a Ucrânia e seu povo. Precisamos de autorização para ataques de longo alcance e de seus mísseis e foguetes de longo alcance."

Sistemas de Defesa Aérea Adicionais Urgentemente Necessários para o Novo Ano Letivo

Até agora, o Ocidente recusou-se a endossar o uso de armas pesadas entregues para atacar território russo. Como resultado, o exército ucraniano depende de drones de combate produzidos internamente para atacar esses alvos. No entanto, esses drones têm capacidade explosiva limitada.

À medida que o novo ano letivo se aproxima, a Ucrânia aguarda ansiosamente a entrega de sistemas de defesa aérea adicionais prometidos. Esses são cruciais, segundo Zelenskyy, "para aumentar a segurança de nossas crianças ucranianas nas escolas, cidades e no setor energético." Ele esperava pela implementação rápida dos acordos existentes, embora não tenha fornecido detalhes.

Ao longo das linhas de frente do leste, os confrontos entre defensores ucranianos e atacantes russos continuaram inabaláveis. O Estado-Maior em Kyiv relatou um total de 109 conflitos armados ao longo do dia. A maioria dos combates concentrou-se em Pokrovsk, uma cidade nas proximidades de Donbass, onde unidades russas atacaram linhas de defesa ucranianas com apoio de artilharia 23 vezes. Repelões foram relatados, de acordo com os relatórios. Ataques russos também foram relatados nas proximidades de Kuracheve. Esses relatórios permanecem não confirmados.

Heavy Russian artillery bombardments were reported in the Sumy region. At least 15 different settlements were bombarded, according to these reports. The Sumy region serves as a crucial supply route for Ukrainian troops advancing into the Russian Kursk region. No updates were provided by the Ukrainian side regarding the progress of this offensive.

Massive Russian artillery strikes have also been reported in the Ukrainian-occupied city of Sudzha in the Kursk region. The Russian military is reportedly systematically demolishing their own city, which still houses around 200 of its original 5,000 inhabitants, Ukrainian media commented. "Even though Sudzha is behind the front lines, the Russians are obliterating the city," the Unian agency noted. Ukraine has designated Sudzha as the headquarters for its military operations in the Kursk region.

The international community continues to scrutinize the escalating situation in Ukraine, following Zelenskyy's plea for authorization to launch counter-attacks within Russian territory in response to The attack on Ukraine. Despite the lack of Western endorsement for striking Russian soil, Ukraine is eagerly anticipating the delivery of additional air defense systems to bolster its defense capabilities.

